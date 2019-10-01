НОЧЬ! Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия

Молодая женщина полирует машину, 1940-е годы.
Эти женщины могли сделать женскую версию Беспечного ездока, 1976.
Девушка позирует возле знака.
Техасский университет, 1944.
Молодая женщина, наносящая макияж в ночном клубе в Лагосе, 1960-е.
Рождественская вечеринка на пляже Бонди, Сидней, 1959.
Молодая скейтбордистка делает трюки, 1970-е.
Воздушный балет, 1948.
3 женщины в VW Beetle, около 1960.
Молодые женщины, хвастающиеся своими ногами, 1940-е.
Машина для раздувания юбок на Кони-Айленде, 1940-е годы.