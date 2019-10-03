Королевы красоты: какие они в обычной жизни (Фото)

Конкурсы красоты уже давно заняли свое место в нашей культуре. Сотни конкурсов красоты — от местечковых конкурсов бикини до международных, транслируемых по всему миру, — проводят каждый год, а тысячи девушек принимают в них участие и надеются на победу. Почти всегда выбор жюри вызывает горячие споры. Одни соглашаются, что победительница является действительно самой красивой, другие же сомневаются в абсолютной красоте финалистки.
Дешона Барбер, "Мисс США — 2016".
Наталья Владимировна Глебова, Канада, "Мисс Вселенная — 2005".
Мирея Лалагуна, Испания, победительница конкурса "Мисс мира — 2015".
Габриэла Ислер, Испания, "Мисс Вселенная — 2013".
Юй Вэнься, Китай, "Мисс мира — 2012".
Паулина Вега, Колумбия, "Мисс Вселенная — 2014".
Ксения Сухинова, Россия, "Мисс мира — 2008".
Азра Акин, Турция, "Мисс мира — 2002".
Меган Янг, Филиппины, "Мисс мира — 2013".
Ролин Стросс, Южная Африка, "Мисс мира — 2014".
Яна Добровольская, Россия, "Мисс Россия — 2016".
Оливия Калпо, США, "Мисс Вселенная — 2012".
Пиа Алонсо Вуртцбах, Филиппины, "Мисс Вселенная — 2015".