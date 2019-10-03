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Королевы красоты: какие они в обычной жизни (Фото)

Смотрите фото (14)
Королевы красоты: какие они в обычной жизни (Фото)
12:48 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Давайте сравним фотографии победительниц международных конкурсов на красной дорожке и кадры из их реальной жизни.

  • 1

    Конкурсы красоты уже давно заняли свое место в нашей культуре. Сотни конкурсов красоты — от местечковых конкурсов бикини до международных, транслируемых по всему миру, — проводят каждый год, а тысячи девушек принимают в них участие и надеются на победу. Почти всегда выбор жюри вызывает горячие споры. Одни соглашаются, что победительница является действительно самой красивой, другие же сомневаются в абсолютной красоте финалистки.

    Дешона Барбер, "Мисс США — 2016".

  • 2

    Наталья Владимировна Глебова, Канада, "Мисс Вселенная — 2005".

  • 3

    Мирея Лалагуна, Испания, победительница конкурса "Мисс мира — 2015".

  • 4

    Габриэла Ислер, Испания, "Мисс Вселенная — 2013".

  • 5

    Юй Вэнься, Китай, "Мисс мира — 2012".

  • 6

    Паулина Вега, Колумбия, "Мисс Вселенная — 2014".

  • 7

    Ксения Сухинова, Россия, "Мисс мира — 2008".

  • 8

    Азра Акин, Турция, "Мисс мира — 2002".

  • 9

    Меган Янг, Филиппины, "Мисс мира — 2013".

  • 10

    Ролин Стросс, Южная Африка, "Мисс мира — 2014".

  • 11

    Яна Добровольская, Россия, "Мисс Россия — 2016".

  • 12

    Оливия Калпо, США, "Мисс Вселенная — 2012".

  • 13

    Пиа Алонсо Вуртцбах, Филиппины, "Мисс Вселенная — 2015".

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Девушки, Женщины, Красота, Мисс Вселенная, Королева красоты, Корона.
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