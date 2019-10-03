Королевы красоты: какие они в обычной жизни (Фото)

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Конкурсы красоты уже давно заняли свое место в нашей культуре. Сотни конкурсов красоты — от местечковых конкурсов бикини до международных, транслируемых по всему миру, — проводят каждый год, а тысячи девушек принимают в них участие и надеются на победу. Почти всегда выбор жюри вызывает горячие споры. Одни соглашаются, что победительница является действительно самой красивой, другие же сомневаются в абсолютной красоте финалистки.

Дешона Барбер, "Мисс США — 2016".