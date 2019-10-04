Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)

1 Уоррен Баффетт и Астрид Менкс Баффетт является самым известным инвестором в мире. Его состояние на ноябрь 2016 года — более 70 миллиардов долларов. С Астрид он познакомился в 70-х, когда она работала официанткой. Причем разница в возрасте у пары составляет 16 лет, что никак не мешает их крепкому браку.

2 Билл и Мелинда Гейтс Состояние Билла Гейтса на ноябрь 2016 года — 80 миллиардов долларов. Билл познакомился с будущей женой в конце 80-х на конференции, организованной Microsoft, где и работала Мелинда. Они поженились в 1994 году и воспитывают троих детей. Также пара основала крупнейший в мире благотворительный фонд.

3 Ларри Пейдж и Люсинда Саутворт Состояние одного из основателей Google — более 30 миллиардов долларов. О его возлюбленной известно не очень много, женщина, которая на семь лет младше своего мужа, всячески избегает всеобщего внимания. Поженилась пара через несколько месяцев отношений.

4 Джефф и Маккензи Безос Состояние Джеффа, основателя Amazon, на ноябрь 2016 года оценивается в более чем 60 миллиардов долларов. Свою будущую жену он встретил в 1992 году. Позднее Маккензи рассказала в интервью Vogue: «Наши офисы находились прямо друг напротив друга, и на протяжении многих дней я слышала его замечательный смех. Как я могла устоять?» Через год они поженились и сейчас воспитывают четверых детей.

5 Ричард и Джоан Брэнсон Состояние основателя Virgin Group — около 5 миллиардов долларов. Ричард встретил будущую жену в антикварном магазине. Причем несмотря на то, что Джоан уже была замужем, он продолжал ухаживать за ней целый год. В конце концов Джоан ушла от мужа. Сейчас у пары двое детей.

6 Амансио Ортега и Флора Перес Маркоте Состояние человека, который владеет Inditex — крупнейшей компанией, в которую входят такие марки, как Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho и т.д., — 79 миллиардов долларов. Флора работала у Амансио секретарем, а в 2001 году они поженились.

7 Стефан и Кэролин Перссон Стефан Перссон — председатель совета директоров H&M, чье состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. Его жена не слишком любит выходить в свет, да и Стефан старается не попадать в новости. Известно, что у пары трое детей и они живут обычной жизнью без каких-либо излишеств.

8 Бернар Арно и Элен Мерсье Бернар Арно — владелец модных домов Dior, Givenchy, Selin, Lacroix, Kenzo, Guerlain, Sephora, Hennessy, Moёt & Chandon, Dom Perignon, Pommery, Veuve Clicquot и Krug. Его состояние оценивается в 30 миллиардов долларов. Бернара и Элен связала музыка. Бернар — большой поклонник классических композиторов, а Элен как раз профессиональная пианистка. Пара поженилась в 1991 году и воспитывает пятерых детей: двух от первого брака Бернара и троих общих.

9 Майкл и Сьюзен Делл Состояние Майкла на данный момент оценивается в 20 миллиардов долларов. Он познакомился с будущей женой на свидании вслепую. Сьюзен была спортсменкой и участвовала в международных соревнованиях. Сейчас у пары четверо детей.

10 Майкл Блумберг и Дайана Тейлор Майкл Блумберг — политик, предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка. Его состояние оценивается в более чем 40 миллиардов долларов. С первой женой Блумберг развелся и живет с Дайаной с 2000 года. Причем пара несколько раз заявляла, что не видит смысла официально жениться.

11 Марк Цукерберг и Присцилла Чан На ноябрь 2016 года состояние Цукерберга — более 50 миллиардов долларов. Он познакомился с будущей женой во время учебы в Гарварде. Присцилла всегда поддерживала его начинания и верила в его успех. 19 мая 2012 года после скромной церемонии в их же собственном доме Марк и Присцилла стали мужем и женой. А в 2015 году у них родилась дочь.