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Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)

Смотрите фото (13)
Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
05:13 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие наверняка думают, что жены миллиардеров - это сногсшибательные супермодели. Но правда ли это?

  • 1

    Уоррен Баффетт и Астрид Менкс

    Баффетт является самым известным инвестором в мире. Его состояние на ноябрь 2016 года — более 70 миллиардов долларов. С Астрид он познакомился в 70-х, когда она работала официанткой. Причем разница в возрасте у пары составляет 16 лет, что никак не мешает их крепкому браку.

  • 2

    Билл и Мелинда Гейтс

    Состояние Билла Гейтса на ноябрь 2016 года — 80 миллиардов долларов. Билл познакомился с будущей женой в конце 80-х на конференции, организованной Microsoft, где и работала Мелинда. Они поженились в 1994 году и воспитывают троих детей. Также пара основала крупнейший в мире благотворительный фонд.

  • 3

    Ларри Пейдж и Люсинда Саутворт

    Состояние одного из основателей Google — более 30 миллиардов долларов. О его возлюбленной известно не очень много, женщина, которая на семь лет младше своего мужа, всячески избегает всеобщего внимания. Поженилась пара через несколько месяцев отношений.

  • 4

    Джефф и Маккензи Безос

    Состояние Джеффа, основателя Amazon, на ноябрь 2016 года оценивается в более чем 60 миллиардов долларов. Свою будущую жену он встретил в 1992 году. Позднее Маккензи рассказала в интервью Vogue: «Наши офисы находились прямо друг напротив друга, и на протяжении многих дней я слышала его замечательный смех. Как я могла устоять?» Через год они поженились и сейчас воспитывают четверых детей.

  • 5

    Ричард и Джоан Брэнсон

    Состояние основателя Virgin Group — около 5 миллиардов долларов. Ричард встретил будущую жену в антикварном магазине. Причем несмотря на то, что Джоан уже была замужем, он продолжал ухаживать за ней целый год. В конце концов Джоан ушла от мужа. Сейчас у пары двое детей.

  • 6

    Амансио Ортега и Флора Перес Маркоте

    Состояние человека, который владеет Inditex — крупнейшей компанией, в которую входят такие марки, как Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho и т.д., — 79 миллиардов долларов. Флора работала у Амансио секретарем, а в 2001 году они поженились.

  • 7

    Стефан и Кэролин Перссон

    Стефан Перссон — председатель совета директоров H&M, чье состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. Его жена не слишком любит выходить в свет, да и Стефан старается не попадать в новости. Известно, что у пары трое детей и они живут обычной жизнью без каких-либо излишеств.

  • 8

    Бернар Арно и Элен Мерсье

    Бернар Арно — владелец модных домов Dior, Givenchy, Selin, Lacroix, Kenzo, Guerlain, Sephora, Hennessy, Moёt & Chandon, Dom Perignon, Pommery, Veuve Clicquot и Krug. Его состояние оценивается в 30 миллиардов долларов. Бернара и Элен связала музыка. Бернар — большой поклонник классических композиторов, а Элен как раз профессиональная пианистка. Пара поженилась в 1991 году и воспитывает пятерых детей: двух от первого брака Бернара и троих общих.

  • 9

    Майкл и Сьюзен Делл

     

    Состояние Майкла на данный момент оценивается в 20 миллиардов долларов. Он познакомился с будущей женой на свидании вслепую. Сьюзен была спортсменкой и участвовала в международных соревнованиях. Сейчас у пары четверо детей.

  • 10

    Майкл Блумберг и Дайана Тейлор

    Майкл Блумберг — политик, предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка. Его состояние оценивается в более чем 40 миллиардов долларов. С первой женой Блумберг развелся и живет с Дайаной с 2000 года. Причем пара несколько раз заявляла, что не видит смысла официально жениться.

  • 11

    Марк Цукерберг и Присцилла Чан

    На ноябрь 2016 года состояние Цукерберга — более 50 миллиардов долларов. Он познакомился с будущей женой во время учебы в Гарварде. Присцилла всегда поддерживала его начинания и верила в его успех. 19 мая 2012 года после скромной церемонии в их же собственном доме Марк и Присцилла стали мужем и женой. А в 2015 году у них родилась дочь.

  • 12

    Дэвид и Джулия Кох

    Дэвид Кох — глава корпорации, которая инвестирует в торговлю, переработку нефти, производство химического волокна и пластмассы. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов. Кох женился на Джулии 20 лет назад, и у них трое детей. Его жена редко появляется на публике и посвящает почти все время своей семье и их с Дэвидом благотворительному фонду.

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