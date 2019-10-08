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Топ самых известных женщин и их популярные попы (Фото)

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Топ самых известных женщин и их популярные попы (Фото)
23:47 Вт, 8 Октябрь 2019 Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обладательницы самых популярных поп современности.

  • 1

    Пока одни тренируют свои формы в зале, другие идут за помочью к хирургам. Но нет ничего лучше тренировка и правильного питания.

    Ким Кардашьян

    Ну куда ж без нее. При упоминании большой попы мы в первую очередь вспоминаем Ким. Кстати, сейчас у светской львицы лучший период ее попы.

  • 2

    Джей Ло

    До Ким своей попой блистала Дней Ло, у нее даже есть прозвище "Дженифер Лопес с большою эсс" (эсс - англ. "ass" - попа).

  • 3

    Никки Минаж

    Королева хип-хопа тоже заслужила быть в этом списке. Однако, поговаривают, что ее попа ненастоящая.

  • 4

    Джен Сэлтер

    Американская модель, фитнес-тренер убежденная зожница и накачала свое знаменитое достоинство приседаниями.

  • 5

    Кейтлин Райс

    Тоже фитнес-тренер и фотомодель, которая так же убеждена, что пропорции можно накачать приседали.

  • 6

    Бейонсе

    Такими красивыми формами ее нагородила природа, но певице этого не хватало и она немного подправила попу у хирурга. В любом случае, выглядет шикарно.

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Все по теме:

Бейонсе, Ким Кардашьян, Джей Ло, Никки Минаж, Джен Сельтер, Красивые фигуры, Кейтлин Райс, Женские формы.
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