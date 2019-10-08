Топ самых известных женщин и их популярные попы (Фото)

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Пока одни тренируют свои формы в зале, другие идут за помочью к хирургам. Но нет ничего лучше тренировка и правильного питания.

Ким Кардашьян

Ну куда ж без нее. При упоминании большой попы мы в первую очередь вспоминаем Ким. Кстати, сейчас у светской львицы лучший период ее попы.