Топ самых известных женщин и их популярные попы (Фото)

Пока одни тренируют свои формы в зале, другие идут за помочью к хирургам. Но нет ничего лучше тренировка и правильного питания.
Ким Кардашьян
Ну куда ж без нее. При упоминании большой попы мы в первую очередь вспоминаем Ким. Кстати, сейчас у светской львицы лучший период ее попы.
Джей Ло
До Ким своей попой блистала Дней Ло, у нее даже есть прозвище "Дженифер Лопес с большою эсс" (эсс - англ. "ass" - попа).
Никки Минаж
Королева хип-хопа тоже заслужила быть в этом списке. Однако, поговаривают, что ее попа ненастоящая.
Джен Сэлтер
Американская модель, фитнес-тренер убежденная зожница и накачала свое знаменитое достоинство приседаниями.
Кейтлин Райс
Тоже фитнес-тренер и фотомодель, которая так же убеждена, что пропорции можно накачать приседали.
Бейонсе
Такими красивыми формами ее нагородила природа, но певице этого не хватало и она немного подправила попу у хирурга. В любом случае, выглядет шикарно.