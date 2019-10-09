Без макияжа и в удобной одежде: звездные красотки в повседневной жизни (Фото)

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В основном мы их видим идеальными, в тщательно подобранных нарядах, однако, они так же как и все любят максимально удобную одежду и позволяют выбраться на улицу без макияжа.

Ирина Шейк

В обычной жизни модель предпочитает мешковатые и удобные вещи. Сама Ирина как-то сказала, что она такая же как и все, и что утром тоже не всегда довольна своим отражением в зеркале. Но это не мешает ей быть одной из самых востребованных моделью.