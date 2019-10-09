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Без макияжа и в удобной одежде: звездные красотки в повседневной жизни (Фото)

Смотрите фото (13)
Без макияжа и в удобной одежде: звездные красотки в повседневной жизни (Фото)
13:04 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: wuzzup.ru

Новости шоу бизнеса:Так выглядят звездные красотки в обычной жизни.

  • 1

    В основном мы их видим идеальными, в тщательно подобранных нарядах, однако, они так же как и все любят максимально удобную одежду и позволяют выбраться на улицу без макияжа.

    Ирина Шейк

     В обычной жизни модель предпочитает мешковатые и удобные вещи. Сама Ирина как-то сказала, что она такая же как и все, и что утром тоже не всегда довольна своим отражением в зеркале. Но это не мешает ей быть одной из самых востребованных моделью.

  • 2

    Вера Брежнева

    На сцене она, конечно же, блистает в откровенных нарядах, но вот в жизни она тоже предпочитает то, что поудобнее.

  • 3

    Равшана Куркова

    Равшана молода душой, поэтому ее образы часто напоминают образы первокурсников. Она любит цветные вещи и оригинальные аксессуары.

  • 4

    Кирстен Даст

    Актриса очень любит вязанные кофточки и платья в цветочек. Поклонники часто критикуют ее за эти образы, но ей нравится это и звезда в праве делать то, что любит.

  • 5

    Шэрон Стоун

    Очень часто случается так, что даже папарацци не могут отыскать в толпе Стоун, ведь она так хорошо сливается с окружающей толпой.

  • 6

    Рената Литвинова

    Кажется, что эта женщина всегда должна выглядеть утонченно. Но и она может позволить себе то, что поудобнее, когда, например, выгуливает свою собаку.

Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)

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Женщины, Мода, Одежда, Звезды, Красотки, Известные женщины, Без макияжа, Повседневный стиль.
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