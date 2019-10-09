Без макияжа и в удобной одежде: звездные красотки в повседневной жизни (Фото)

В основном мы их видим идеальными, в тщательно подобранных нарядах, однако, они так же как и все любят максимально удобную одежду и позволяют выбраться на улицу без макияжа.
Ирина Шейк
В обычной жизни модель предпочитает мешковатые и удобные вещи. Сама Ирина как-то сказала, что она такая же как и все, и что утром тоже не всегда довольна своим отражением в зеркале. Но это не мешает ей быть одной из самых востребованных моделью.
Вера Брежнева
На сцене она, конечно же, блистает в откровенных нарядах, но вот в жизни она тоже предпочитает то, что поудобнее.
Равшана Куркова
Равшана молода душой, поэтому ее образы часто напоминают образы первокурсников. Она любит цветные вещи и оригинальные аксессуары.
Кирстен Даст
Актриса очень любит вязанные кофточки и платья в цветочек. Поклонники часто критикуют ее за эти образы, но ей нравится это и звезда в праве делать то, что любит.
Шэрон Стоун
Очень часто случается так, что даже папарацци не могут отыскать в толпе Стоун, ведь она так хорошо сливается с окружающей толпой.
Рената Литвинова
Кажется, что эта женщина всегда должна выглядеть утонченно. Но и она может позволить себе то, что поудобнее, когда, например, выгуливает свою собаку.