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Бесценное сокровище Болгарии: самые красивые девушки

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Бесценное сокровище Болгарии: самые красивые девушки
10:39 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: most-beauty.ru

Новости шоу бизнеса:Самые красивые девушки Болгарии представленные в статье - это в основном модели и актрисы, но есть и спортсменки.

  • 1

    Активные, жизнеpaдoстные и yлыбчивые болгарки достойно представляют славянские народы на всевозможныx конкурсах красоты.На yлицаx Софии или Пловдива, Варны или Велико-Тырново можно встретить прекрасных представительниц болгарской нации менее публичных профессий.

    Стелла Ангелова

    Уроженка города Варны, начинала карьеру в спортивной гимнастике. В 2010 году Стелла стала актрисой и на сегодня снялась уже в 10 фильмах разных жанров: от триллера до комедии. По знаку зодиака Стелла Ангелова Дева, и родилась 4 сентября 1993 года. Сейчас также пробует себя в качестве продюсера и сценариста.

  • 2

    Радина Карджилова

    Красивая болгарская актриса, засветившаяся в голливудских фильмах. Среди самых известных фильмов, где снялась болгарка Радина, это американский боевик "Универсальный солдат 3". Наиболее активно Радина Карджинова, родившаяся в 1986 году, снималась в кино в 2009–2011 годах.

  • 3

    Ваня Пенева

    Этой болгарской девушке удалось воплотить мечту многих девчонок планеты. После победы на конкурсе красоты в Болгарии, Ваня Пенева в 2011 году завоевала титул "Мисс Болгария" и представляла свою страну на мировом конкурсе красоты.

  • 4

    Гея Антонова

    Болгарская топ-модель агентства ES LINE MODELS родилась в 1989 году в столице Болгарии Софии. Гея снималась для известных журналов мод и выступает на известнейших мировых подиумах, стала лицом компании KWIAT. По ее заверениям, она любит активный отдых и фитнес.

  • 5

    Сильвия Димитрова

    Красивая болгарская модель, большей частью работающая в Италии. В своей успешной модельной карьере Сильвия попробовала себя и как актриса. В 2004 году снялась в фильме "Ботушки".

  • 6

    Ромина Андонова

    Красивая болгарская модель, завоевав в 2012 году титул "Мисс Болгария", выступала и на мировом конкурсе красоты "Мисс мира". Успешная модель Ромина Андронова после конкурса заявила о завершении модельной карьеры, но получила ряд выгодных предложений. На радость своих многочисленных поклонников, Ромина продолжила работу моделью. Сейчас известная болгарская красавица пробует себя в киноиндустрии. Кстати, на most-beauty.ru есть очень интересная статья о самых красивых моделях в мире.

  • 7

    Диляна Попова

    Известная болгарская модель закончила факультет дизайна в Софийском университете. С 2010 года стала сниматься в журнале "Плейбой", одновременно изящная Диляна пробовала себя, как актриса в популярных болгарских сериалах "Стеклянный дом" и "Революция Z".

  • 8

    Сильвия Рангуелова

    Болгарская актриса и фотомодель родилась в Софии 14 ноября 1983 года. Более успешная карьера модели, чем актрисы. Сильвия снялась всего в трех фильмах и известна российскому зрителю по фильму 2013 года "Погнали!".

  • 9

    Николь Станкулова

    Красивая модель и прекрасная телеведущая Николь Станкулова родилась в Софии 8 августа 1988 года. Николь вела утренний блок программы "Здравствуй, Болгария!" и многие другие передачи. Николь удостоена множества премий, как молодая и талантливая ведущая и модель. Кстати, о самых красивых телеведущих вы сможете узнать на нашем сайте most-beauty.tu, просто кликнув по ссылке.

  • 10

    Николета Лозанова

    Одна из самых известных и популярных болгарских моделей Николета Лозанова была удостоена приза 2006 года журнала "Плейбой". Кроме этого, снималась в журналах "Максим", Номер 69". Красивая модель была лицом таких фирм и марок, как "Cavalli", "Bayer", "Modera", "Vodka Flirt". Сейчас Лозанова популярная телеведущая, иногда снимается в музыкальных клипах популярных артистов. Николета вышла замуж за футболиста Валерия Божинова и взяла двойную фамилию Лозанова-Бодинова. У них родилась дочь Николь.

  • 11

    Нина Добрев

    Родилась 9 января 1989 года в Софии, и звали ее от рождения Николина. Впоследствии взяла псевдоним Нина. Когда Нине было 2 года, семья переехала в Канаду. В этой стране болгарская красавица стала успешной актрисой. Интересы Нины Добрев разносторонние. Кроме кино, она занимается гимнастикой и снимается как фотомодель. К тому же болгарская красавица неплохо поет.

Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)

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