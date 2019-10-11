Бесценное сокровище Болгарии: самые красивые девушки

1 Активные, жизнеpaдoстные и yлыбчивые болгарки достойно представляют славянские народы на всевозможныx конкурсах красоты.На yлицаx Софии или Пловдива, Варны или Велико-Тырново можно встретить прекрасных представительниц болгарской нации менее публичных профессий. Стелла Ангелова Уроженка города Варны, начинала карьеру в спортивной гимнастике. В 2010 году Стелла стала актрисой и на сегодня снялась уже в 10 фильмах разных жанров: от триллера до комедии. По знаку зодиака Стелла Ангелова Дева, и родилась 4 сентября 1993 года. Сейчас также пробует себя в качестве продюсера и сценариста.

2 Радина Карджилова Красивая болгарская актриса, засветившаяся в голливудских фильмах. Среди самых известных фильмов, где снялась болгарка Радина, это американский боевик "Универсальный солдат 3". Наиболее активно Радина Карджинова, родившаяся в 1986 году, снималась в кино в 2009–2011 годах.

3 Ваня Пенева Этой болгарской девушке удалось воплотить мечту многих девчонок планеты. После победы на конкурсе красоты в Болгарии, Ваня Пенева в 2011 году завоевала титул "Мисс Болгария" и представляла свою страну на мировом конкурсе красоты.

4 Гея Антонова Болгарская топ-модель агентства ES LINE MODELS родилась в 1989 году в столице Болгарии Софии. Гея снималась для известных журналов мод и выступает на известнейших мировых подиумах, стала лицом компании KWIAT. По ее заверениям, она любит активный отдых и фитнес.

5 Сильвия Димитрова Красивая болгарская модель, большей частью работающая в Италии. В своей успешной модельной карьере Сильвия попробовала себя и как актриса. В 2004 году снялась в фильме "Ботушки".

6 Ромина Андонова Красивая болгарская модель, завоевав в 2012 году титул "Мисс Болгария", выступала и на мировом конкурсе красоты "Мисс мира". Успешная модель Ромина Андронова после конкурса заявила о завершении модельной карьеры, но получила ряд выгодных предложений. На радость своих многочисленных поклонников, Ромина продолжила работу моделью. Сейчас известная болгарская красавица пробует себя в киноиндустрии. Кстати, на most-beauty.ru есть очень интересная статья о самых красивых моделях в мире.

7 Диляна Попова Известная болгарская модель закончила факультет дизайна в Софийском университете. С 2010 года стала сниматься в журнале "Плейбой", одновременно изящная Диляна пробовала себя, как актриса в популярных болгарских сериалах "Стеклянный дом" и "Революция Z".

8 Сильвия Рангуелова Болгарская актриса и фотомодель родилась в Софии 14 ноября 1983 года. Более успешная карьера модели, чем актрисы. Сильвия снялась всего в трех фильмах и известна российскому зрителю по фильму 2013 года "Погнали!".

9 Николь Станкулова Красивая модель и прекрасная телеведущая Николь Станкулова родилась в Софии 8 августа 1988 года. Николь вела утренний блок программы "Здравствуй, Болгария!" и многие другие передачи. Николь удостоена множества премий, как молодая и талантливая ведущая и модель. Кстати, о самых красивых телеведущих вы сможете узнать на нашем сайте most-beauty.tu, просто кликнув по ссылке.

10 Николета Лозанова Одна из самых известных и популярных болгарских моделей Николета Лозанова была удостоена приза 2006 года журнала "Плейбой". Кроме этого, снималась в журналах "Максим", Номер 69". Красивая модель была лицом таких фирм и марок, как "Cavalli", "Bayer", "Modera", "Vodka Flirt". Сейчас Лозанова популярная телеведущая, иногда снимается в музыкальных клипах популярных артистов. Николета вышла замуж за футболиста Валерия Божинова и взяла двойную фамилию Лозанова-Бодинова. У них родилась дочь Николь.