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Жизнь шести жен самых опасных гангстеров истории

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Жизнь шести жен самых опасных гангстеров истории
14:53 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Жены легендарных преступников.

  • 1

    Каково это - быть женой преступника номер один? Кто-то замещал своих супругов в делах и развязывал криминальные войны, кто-то тихо чах и молился за грешника-мужа. Читайте истории жен Аль Капоне, Пабло Эскобара и других легендарных бандитов.

    Мэй Капоне

    Аль Капоне женился в 19 лет - на 18-летней ирландке Мэй Джозефине Кафлин, которая еще до свадьбы родила от гангстера сына. Капоне заразил невесту сифилисом, которым страдал до конца жизни. Их ребенок родился с этим заболеванием и сосцевидной инфекцией. Малыш перенес операцию на головном мозге, на всю жизнь оставшись частично глухим. Несмотря на это, Мэй Джозефина любила мужа и оставалась верна мафиози до его смерти в 1947 году - от инсульта и пневмонии, а не вражеской пули.

    Мэй прожила долгую жизнь и умерла в 1986 году, в 89 лет. Альберт Капоне, будучи взрослым, поменял фамилию на Браун, прожил почти законопослушную жизнь (отмотал два года за мелкую кражу), стал отцом четырех дочерей и скончался в 2004 году.

  • 2

    Алиса Даймонд

    Религиозная и скромная Алиса Даймонд не одобряла деятельность своего мужа, гангстера Джека Легса Даймонда, но была преданна ему и прощала измены. Алиса молилась за супруга, а грехов на совести Джека было немало. Он был одним из самых известных бутлегеров Нью-Йорка и Филадельфии во времена сухого закона. Джек не только занимался контрабандой алкоголя, но и похищал и пытал людей и расправлялся с конкурентами.

    На самого Даймонда покушались не раз. Однажды в гангстера попало пять пуль, но он не просто выжил, а сумел выйти из номера отеля и позвать на помощь. За такую живучесть бандита называли неубиваемым, но кличку он не оправдал. В 1931 году Даймонда застрелили двое неизвестных в номере гостиницы в Нью-Йорке. В заказе убийства подозревали и мафию, и полицию, и даже политиков.

    Через два года после смерти Джека его вдову, которая жила тихо и не поддерживала связь с мафией, застрелили в ее квартире в Бруклине. Убийц Алисы не нашли.

  • 3

    Мария Эскобар

    В 1976 году начинающий колумбийский наркобарон 27-летний Пабло Эскобар женился на 15-летней Марии Виктории Энао Вальехо, которая ждала от него первенца. Супруга всегда поддерживала Эскобара, несмотря на его многочисленные измены (например, в последние годы жизни у Пабло был серьезный роман с журналисткой и моделью Вирхинией Вальехо).

    Мария Эскобар была в курсе дел своего мужа, поэтому после гибели Эскобара в перестрелке с полицией в 1993 году вдова с детьми скрывалась под вымышленными именами. Семью Эскобара все же поймали, и Мария полтора года провела в тюрьме, но власти не нашли доказательств ее нелегальной деятельности. Освободившись, Мария сменила имя и ушла в тень. Так же поступила и ее дочь.

    41-летний сын Эскобара Хуан Пабло - архитектор, он живет в Буэнос-Айресе с женой и дочерью. Об отце он вспоминает с теплотой, называя его заботливым и сентиментальным семьянином. Например, однажды, скрываясь с детьми от правительства, Эскобар развел в горах костер из купюр и сжег около двух миллионов долларов, чтобы согреть малышей.

    Собственно, привязанность к семье и погубила кокаинового короля. На момент гибели Эскобар почти год был в бегах и не видел семью, но в честь своего дня рождения он решился позвонить домой и поговорить с сыном 5 минут. По этому звонку власти вычислили местонахождение Эскобара и ликвидировали его через несколько часов.

  • 4

    Данубия Ранжел

    Жена бразильского наркобарона Антонио Бонфима Лопеса представляла интересы мужа на свободе после его ареста в 2011 году, пока сама не оказалась за решеткой. Данубию арестовали в 2017 году. К этому времени она успела развязать одну из самых страшных криминальных войн в Росинье, самой большой фавеле Рио-де-Жанейро. Теперь Данубию ждут 28 лет тюрьмы - за наркоторговлю и торговлю людьми.

  • 5

    Эмма Коронель Аиспуро

    Эмма вышла замуж за мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра в 2007 году, когда ей было 18 лет. Она стала четвертой женой 50-летнего Эль Чапо (Коротышки) - самого опасного преступника мира (до его поимки в 2016 году). В 2012 году Эмма родила от Коротышки девочек-близняшек. На тот момент Хоакин Гусман возглавлял крупнейший наркокартель Мексики "Синалоа" и входил в списки самых могущественных и богатых людей в мире по версии Forbes.

    Сгубило наркобарона тщеславие. Скрываясь от властей, Эль Чапо общался с голливудскими актерами и продюсерами, мечтая, чтобы о нем сняли фильм. Так, встреча с Шоном Пенном помогла властям выследить преступника, хотя своего он добился: в 2017 году вышел сериал "Эль Чапо".

    Эмма Коронель дорого платит за любовь к Эль Чапо. Летом 2016 года в Мексике были застрелены двое ее племянников, которым было 19 и 13 лет.

  • 6

    Фаина Комиссар

    Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик в начале 90-х уехал в США, где руководил русской мафией. Там вор в законе познакомился с иммигранткой из Киева Фаиной Комиссар. Она ждала Иванькова, когда тот сидел в американской тюрьме, вместе с мужем вернулась в Россию, когда Япончика депортировали, и была рядом вплоть до его гибели.

    Иванькова обстреляли 29 июля 2009 года в Москве, он скончался через два месяца в больнице, не приходя в сознание. После смерти бандита Фаина Комиссар не общалась с прессой, а на звание вдовы Япончика стала претендовать экстрасенс Николь Кузнецова.

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Преступники, Мафия, Деньги, Жены, Измены, Гангстеры, аресты.
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