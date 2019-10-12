Как на самом деле живется женщинам в монастырях: эксклюзивные снимки (Фото)

1 В течение трех лет она снимала монахинь католических монастырей Мексики и выяснила, что, несмотря на ежедневные многочасовые труды и молитвы, женщины находят время для того, чтобы получать от жизни удовольствие. Игуменья и сестра Вирджиния на встрече монахинь девяти монастырей Ордена Кармелиток предлагают гостьям кусочек праздничного торта. "Меня всегда интересовало то, что происходит за кадром, - рассказывает Марсела. - Снимаю ли я бейсбол или балет, мне хочется заглянуть за занавес. Поэтому, выиграв грант на освещение быта монахинь Римской католической церкви в мексиканских монастырях, я с радостью ухватилась за эту редкую возможность. Когда я только начинала проект, думала, что монахини всегда строги и серьезны. Но оказывается, они тоже любят смеяться и веселиться".

2 76-летняя сестра Клара считает, что физические упражнения важны для здоровья в любом возрасте. В молодости она занималась плаванием и верховой ездой, а сейчас предпочитает велотренажер и беговую дорожку. "Проникнуть в мир монахинь было не так легко. Когда я постучала в дверь монастыря, меня попросили уйти и захлопнули дверь. Но я была упрямой и настойчивой, и в конце концов меня впустили".

3 Сестра Рубицелия стоит возле праздничного стола перед началом банкета. Она говорит, что впервые услышала зов Господа, когда ей было 17 лет. "Каждое утро я начинала свой день вместе с ними - в полпятого утра. Молитвенное пение было моим будильником. Затем я тихонько следовала за сестрами по пятам во время их дневных молитв и различных хлопот, омовений, уборок и приготовления пищи".

4 Ежедневно монахини исполняют множество различных обязанностей. Их хлопоты включают украшение алтаря цветами, стирку и сушку одежды, накрахмаливание выстиранного белья и уборку столов после банкета в праздничные дни. "Вскоре мне открылось, что они умеют веселиться. Смеются и танцуют, играют в карты и другие игры. Они даже слушают рок-н-ролл. Одна монахиня оказалась невероятной футбольной болельщицей. Она смотрела телевизор и болела за команды, которые ей нравились, молилась за игроков и прыгала от радости, когда они выигрывали".

5 Сестра Рейна Мария играет в волейбол. Дневной спорт позволяет восстановить силы для второй половины тяжелого дня.

6 Этот шуточный снимок сестры Эммы в короне и с посохом фотограф сделала после того, как сестры сказали ей, что у них нет ни одного фотопортрета "Моя задача заключалась в том, чтобы показать повседневную жизнь людей, которые из-за своего образа жизни стали невидимы для общества. Я надеюсь, благодаря моим фотографиям каждый увидит, как много в них жизни, человечности и женственности".