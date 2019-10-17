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Как понравиться парню: вещи, которые помогут стать привлекательнее в глазах мужчины

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Как понравиться парню: вещи, которые помогут стать привлекательнее в глазах мужчины
18:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Красота — великая сила. Но есть кое-что еще, что способно сделать любую женщину невероятно привлекательной в глазах сильного пола.

  • 1

    Уверенность в себе

    Нет ничего привлекательнее, чем уверенность в себе. Излучающая уверенность женщина притягивает взгляды мужчин. Походка, жесты, интонации, взгляд — во всем этом должна сквозить непоколебимая вера в свои силы, ум и красоту. Не надо путать с самоуверенностью, женщина должна адекватно оценивать себя. А чтобы что-то собой представлять, надо искренне любить то, чем занимаешься.

  • 2

    Страсть к любимому делу

    Горящие глаза, умение отдаваться чему-то целиком, погружаться в любимое дело с головой — все это показывает мужчине, что женщина умеет по-настоящему жить, страстно и полноценно. Это безумно привлекает мужчин, им кажется, что страсть у такой женщины проявляется во всем.

  • 3

    Умение выслушать, посочувствовать и помочь

    Все-таки женщина в любой ситуации должна оставаться женственной, доброй и понимающей. Даже если мужчины вслух говорят, что хотели бы роскошную стерву на каблуках, все равно каждый из них нуждается в понимании и заботе. И поверьте, никто из них не променяет искренность, доброту и любовь на мини-юбки и декольте. Сочувствие, милосердие, нежность и желание помочь делает любую в глазах мужчины настоящей женщиной.

  • 4

    Умение вдохновлять и стимулировать

    Женщина — самый сильный мотиватор для мужчин. Если женщина благотворно влияет на мужчину, заставляет его стремиться к новым достижениям, покорять новые вершины. За каждым успешным мужчиной всегда стоит мудрая женщина, которая была все это время на пути к успеху отличной поддержкой.

  • 5

    Умение быть товарищем и другом

    Да! Как это не удивительно, но мужчинам нужен от женщины не только секс. Женщина-любовница и одновременно друг имеет куда больше шансов на долгосрочные отношения, нежели просто любовница, даже очень хорошая. Умение давать правильный совет вовремя, умение не осудить, а поддержать, умение слышать и слушать — все это способно раз и навсегда влюбить мужчину.

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Женщины, Красота, Как понравится парню.
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