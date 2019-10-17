Как понравиться парню: вещи, которые помогут стать привлекательнее в глазах мужчины

1 Уверенность в себе Нет ничего привлекательнее, чем уверенность в себе. Излучающая уверенность женщина притягивает взгляды мужчин. Походка, жесты, интонации, взгляд — во всем этом должна сквозить непоколебимая вера в свои силы, ум и красоту. Не надо путать с самоуверенностью, женщина должна адекватно оценивать себя. А чтобы что-то собой представлять, надо искренне любить то, чем занимаешься.

2 Страсть к любимому делу Горящие глаза, умение отдаваться чему-то целиком, погружаться в любимое дело с головой — все это показывает мужчине, что женщина умеет по-настоящему жить, страстно и полноценно. Это безумно привлекает мужчин, им кажется, что страсть у такой женщины проявляется во всем.

3 Умение выслушать, посочувствовать и помочь Все-таки женщина в любой ситуации должна оставаться женственной, доброй и понимающей. Даже если мужчины вслух говорят, что хотели бы роскошную стерву на каблуках, все равно каждый из них нуждается в понимании и заботе. И поверьте, никто из них не променяет искренность, доброту и любовь на мини-юбки и декольте. Сочувствие, милосердие, нежность и желание помочь делает любую в глазах мужчины настоящей женщиной.

4 Умение вдохновлять и стимулировать Женщина — самый сильный мотиватор для мужчин. Если женщина благотворно влияет на мужчину, заставляет его стремиться к новым достижениям, покорять новые вершины. За каждым успешным мужчиной всегда стоит мудрая женщина, которая была все это время на пути к успеху отличной поддержкой.