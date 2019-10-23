Красотки XX века: самые красивые женщины Эдвардианской эпохи

Глэдис Констанс Купер была английской актрисой, чья карьера охватывает семь десятилетий. Начав карьеру на сцене еще подростком в музыкальных комедиях и пантомимах, позже она стала исполнять главные роли в драматических представлениях и немом кино еще до Первой мировой войны. После она стала руководителем лондонского театра "Плейхаус", где также сыграла огромное количество ролей, за что получила множество похвал, в том числе от известного драматурга Уильяма Сомерсета. Также Глэдис регулярно выходила на сцены театров Вест-Энда и Бродвея и даже три раза была номинирована на премию "Оскар".
Лили Элси была популярной английской актрисой и певицей в Эдвардианскую эпоху, наиболее известной благодаря роли в лондонской постановке оперы Франца Легара "Веселая вдова". Начав карьеру еще в детстве, в 1890-х Элси заработала репутацию хорошей актрисы благодаря ролям в музыкальных комедиях. После она сыграла в нескольких более успешных опереттах и мюзиклах. Восхищая людей своей красотой и шармом, Элси стала одной из наиболее часто фотографируемых актрис начала XX века.
Мари Доро была американской актрисой начала эпохи немого кино. Когда Мари еще была хористкой, она обратила на себя внимание импресарио Чарльза Фромэна, который позже предложил ей исполнить несколько ролей в театрах на Бродвее. Там она успела поработать со знаменитым актером того времени Уильямом Джилеттом ("Шерлок Холмс"), и ее карьера сформировалась под влиянием этих двух опытных наставников. Хотя Мари обычно доводилось играть несложные однотипные роли, все же она проявила себя как разумная, прекрасно развитая и сообразительная актриса.
Мод Фели — американская актриса времен немого кино, которая, впрочем, смогла найти себя и в эпоху звукового кинематографа. В возрасте трех лет она впервые вышла на сцену со своей матерью, Маргарет Фили, а затем исполнила роль в постановке по роману "Камо грядеши" Генрика Сенкевича, где снова появилась на сцене вместе с матерью. После Мод гастролировала по Англии с постановкой "Шерлок Холмс", в которой играла вместе с Уильямом Джилеттом, а в период с 1902 по 1905 год она часто сотрудничала с Генри Ирвингом, принимая участие в его спектаклях.
Аида Овертон Уокер, известная как Королева Кекуока, была афроамериканской актрисой водевиля, певицей, танцовщицей, а также хореографом. Вместе со своим мужем и партнером она принимала участие в множестве представлений того времени.
Этель Клейтон — американская актриса, сыгравшая множество ролей в фильмах без звукового сопровождения. Ее дебют состоялся в 1909 году, в короткометражном фильме под названием "Оправданный". Постепенно карьера развивалась, и Этель стала появляться во все большем количестве фильмов, в основном снимаясь в музыкальных комедиях и мюзиклах. Всего она сыграла более 180 киноролей.
Этель Варвик — британская театральная актриса. Она стала известна за роли в таких постановках, как "Двоеженец" (1916), "Магистрат" (1921) и "Ребенок холостяка" (1932). В подростковом возрасте, еще до начала карьеры актрисы, Этель была ню-моделью, позируя в том числе для знаменитого портретиста Джеймса Уистлера.
Минни Браун — актриса, которая с 1902 по 1918 год работала в России и на Дальнем Востоке. Она была одной из нескольких очень успешных афроамериканских актрис, работавших в те годы в России, среди которых также были Олли Бёргойн, Перл Хобсон и Джорджетт Харвей.
Эвелин Несбит — популярная американская хористка и натурщица начала XX века. В те годы ее лицо и фигура были практически повсюду, появляясь в газетах, издаваемых многотысячным тиражом, на обложках журналов, сувенирной продукции и календарях.
Джулия Джеймс была актрисой из Лондона. Она начала карьеру в театре Олдвич под руководством Сеймура Хикса, сыграв роль в спектакле "Балаболка" (1905). Потом она также играла в мюзикле "Девушки из Готтенберга", в постановках "Гавана" и "Наша мисс Гиббс".
Американская актриса бельгийского происхождения Камилл Клиффорд стала олицетворением так называемых девушек Гибсона — идеала женской красоты, созданного американским иллюстратором Чарльзом Гибсоном на рубеже XIX и XX столетий. Ее высокая прическа и фигура, напоминающая песочные часы, во многом определяет стиль девушек Гибсона. Фотографии Камилл, сделанные Лиззи Косэулл Смит в 1905 году, часто появляются в книгах по истории моды, чтобы проиллюстрировать эдвардианский стиль. Фирменный стиль самой Камилл — длинное элегантное платье и туго затянутая в корсет 40-сантиметровая талия.