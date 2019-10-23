Красотки XX века: самые красивые женщины Эдвардианской эпохи

1 Глэдис Констанс Купер была английской актрисой, чья карьера охватывает семь десятилетий. Начав карьеру на сцене еще подростком в музыкальных комедиях и пантомимах, позже она стала исполнять главные роли в драматических представлениях и немом кино еще до Первой мировой войны. После она стала руководителем лондонского театра "Плейхаус", где также сыграла огромное количество ролей, за что получила множество похвал, в том числе от известного драматурга Уильяма Сомерсета. Также Глэдис регулярно выходила на сцены театров Вест-Энда и Бродвея и даже три раза была номинирована на премию "Оскар".

2 Лили Элси была популярной английской актрисой и певицей в Эдвардианскую эпоху, наиболее известной благодаря роли в лондонской постановке оперы Франца Легара "Веселая вдова". Начав карьеру еще в детстве, в 1890-х Элси заработала репутацию хорошей актрисы благодаря ролям в музыкальных комедиях. После она сыграла в нескольких более успешных опереттах и мюзиклах. Восхищая людей своей красотой и шармом, Элси стала одной из наиболее часто фотографируемых актрис начала XX века.

3 Мари Доро была американской актрисой начала эпохи немого кино. Когда Мари еще была хористкой, она обратила на себя внимание импресарио Чарльза Фромэна, который позже предложил ей исполнить несколько ролей в театрах на Бродвее. Там она успела поработать со знаменитым актером того времени Уильямом Джилеттом ("Шерлок Холмс"), и ее карьера сформировалась под влиянием этих двух опытных наставников. Хотя Мари обычно доводилось играть несложные однотипные роли, все же она проявила себя как разумная, прекрасно развитая и сообразительная актриса.

4 Мод Фели — американская актриса времен немого кино, которая, впрочем, смогла найти себя и в эпоху звукового кинематографа. В возрасте трех лет она впервые вышла на сцену со своей матерью, Маргарет Фили, а затем исполнила роль в постановке по роману "Камо грядеши" Генрика Сенкевича, где снова появилась на сцене вместе с матерью. После Мод гастролировала по Англии с постановкой "Шерлок Холмс", в которой играла вместе с Уильямом Джилеттом, а в период с 1902 по 1905 год она часто сотрудничала с Генри Ирвингом, принимая участие в его спектаклях.

5 Аида Овертон Уокер, известная как Королева Кекуока, была афроамериканской актрисой водевиля, певицей, танцовщицей, а также хореографом. Вместе со своим мужем и партнером она принимала участие в множестве представлений того времени.

6 Этель Клейтон — американская актриса, сыгравшая множество ролей в фильмах без звукового сопровождения. Ее дебют состоялся в 1909 году, в короткометражном фильме под названием "Оправданный". Постепенно карьера развивалась, и Этель стала появляться во все большем количестве фильмов, в основном снимаясь в музыкальных комедиях и мюзиклах. Всего она сыграла более 180 киноролей.

7 Этель Варвик — британская театральная актриса. Она стала известна за роли в таких постановках, как "Двоеженец" (1916), "Магистрат" (1921) и "Ребенок холостяка" (1932). В подростковом возрасте, еще до начала карьеры актрисы, Этель была ню-моделью, позируя в том числе для знаменитого портретиста Джеймса Уистлера.

8 Минни Браун — актриса, которая с 1902 по 1918 год работала в России и на Дальнем Востоке. Она была одной из нескольких очень успешных афроамериканских актрис, работавших в те годы в России, среди которых также были Олли Бёргойн, Перл Хобсон и Джорджетт Харвей.

9 Эвелин Несбит — популярная американская хористка и натурщица начала XX века. В те годы ее лицо и фигура были практически повсюду, появляясь в газетах, издаваемых многотысячным тиражом, на обложках журналов, сувенирной продукции и календарях.

10 Джулия Джеймс была актрисой из Лондона. Она начала карьеру в театре Олдвич под руководством Сеймура Хикса, сыграв роль в спектакле "Балаболка" (1905). Потом она также играла в мюзикле "Девушки из Готтенберга", в постановках "Гавана" и "Наша мисс Гиббс".