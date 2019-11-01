Голосистые и невероятные: самые привлекательные женщины-певицы

1 Бейoнсе Своей пpивлекaтельностью американская певица Бейонсе обязана природе, но чтобы поддерживать свой цветyщий вид, певица занимается танцами, посещает бассейн, ест много зелени и часто улыбается, а также старается вне сцены вовсе не пользоваться косметикой. Но по мнению самой певицы, красивой женщину делает семья. Кстати, сейчас Бейонсе в ожидании близняшек и чувствует себя очень счастливой.

2 Дженнифер Лопес Искусительная латиноамериканская певица, актриса и мама двоих детей Дженнифер Лопес ежегодно входит в рейтинги самых сексуальных и красивых знаменитостей мира. А помогает ей в этом правильное питание, спорт и ароматерапия. Вдыхание грейпфрутового эфирного масла ощутимо снижает аппетит и заботится о тонкой талии певицы. О ней мы уже писали в своей статье про самые красивые ноги в мире.

3 Селена Гомес Юная американская певица и актриса Селена Гомес продолжает радовать своих фанатов своей красотой и свежестью. По версии журнала Glamour в 2012 году именно Селена Гомес была признана женщиной года. Главным секретом своего роскошного вида Селена считает оливковое масло. Из него она делает маски для лица и волос. О Селене мы упоминали в своих статьях про самых красивых актрис, а также в популярной статье про самых красивых женщин в мире.

4 Шерил Коул Шерил Коул - американская певица, актриса и модель, одна из ярких представительниц шоу-бизнеса. Обладательница очаровательной улыбки и выразительных глубоких глаз Шерил очень гордится своей притягательной внешностью. А чтобы так шикарно выглядеть, у Шерил есть несколько секретов. Для подтяжки лица она делает маску из овсяных хлопьев, а после наносит увлажняющий крем и наутро кожа сияет. А любимая красная помада придает всему облику шарм и загадочность.

5 Алиша Киз Такая яркая, неординарная и сногсшибательная американская певица Аиша Киз волнует сердца своих поклонников уже много лет. «Красота это, прежде всего твой внутренний мир» - так любит повторять певица. А лучшими помощниками в сохранении своей красоты Алиша считает массаж и медитацию. Судя по новым фотографиям Алиши, выглядит она просто очаровательно.

6 Джесси Джей Эпатажная Британская певица так ярко ворвалась в мир шоу-бизнеса, что о ней заговорили как о преемнице Леди Гаги. Но со временем, красотка Джесси сменила «фриковый» стиль на более мягкий и классический, не забывая подчеркнуть свой облик яркими нотками. Чтобы всегда быть сексуальной, Джесси Джей советует чаще заходить в парикмахерскую и экспериментировать со своим имиджем.

7 Адель Сногсшибательная британская певица Адель – это живое доказательство того, что женщины с пышными формами тоже могут выглядеть на все 100. Безупречный стиль и аккуратно уложенные локоны делают ее одной из самых очаровательных певиц современности. А секрет ее привлекательности - это ретро-стрелки, которые Адель рисует собственноручно.

8 Шакира Колумбийская певица Шакира очень пристально следит за своей внешностью, занимается спортом и танцами, пьет много жидкости и отдает предпочтение здоровой пище, такой как овощи и морепродукты, а вот сладкое в ее рационе присутствует редко. А еще Шакира очень много улыбается и радуется жизни. Может поэтому певица выглядит значительно моложе своих лет. Читайте также: Самые красивые колумбийки в мире.

9 Вера Брежнева Белокурая бестия украинского и российского шоу-бизнеса пользуется у мужчин бешеной популярностью. Она не раз оказывалась на первых местах всевозможных рейтингов красоты. Чтобы выглядеть шикарно даже после очередного концерта Вера выпивает мятный чай и спит не меньше 8 часов в сутки. А поддержать идеальную фигуру помогает раздельное питание и фитнес.

10 Рианна Чернокожая тигрица Рианна восхищает не только своими хитами, но и шикарной внешностью. Она не боится экспериментировать как с нарядами, так и с цветом волос, что мы не единожды могли лицезреть на фото глянцевых журналов. А вот спорт не лучший друг певицы. Изнуряющему фитнесу Рианна предпочитает пробежку. Для сияния кожи певица наносит на лицо увлажняющий крем с витамином е.

11 Бритни Спирс Самая популярная американская поп-певица 2000-х Бритни Спирс на пике своей карьеры выглядела очень аппетитно. Две беременности и частые депрессии не могли не сказаться на ее внешности. Но певица взяла себя в руки и привела в порядок не только душу, но и тело. И теперь Бритни снова красавица. А бороться с проблемной кожей певице помогает травяное распаривание лица.

12 Тейлор Свифт Американская кантри-певица Тейлор Свифт перенесла этот стиль и в свою внешность. Роскошная челка, шляпы и ковбойские сапоги, все это присутствует в гардеробе звезды. Но главной изюминкой ее образа является яркая красная помада. С ней Тейлор Свифт почти не расстается, примеряя ее под любой наряд. Most-beauty желает Тейлор блистательной карьеры!

13 Кристина Агилера Самая красивая блондинка музыкального бомонда Кристина Агилера – настоящая светская львица. ее мраморный цвет кожи и белокурые локоны до сих пор сводят с ума миллионы мужчин. Чтобы всегда иметь шелковистые волосы она пользуется масками для волос с водорослями и черной икрой, а свежий вид помогает сохранить любимый крем вокруг глаз.

14 Кэти Перри Ослепительная брюнетка Кэти Перри не всегда могла похвастаться таким чарующим видом как сейчас. В прошлом у певицы были проблемы с кожей, но благодаря системе Proactiv Кэти добилась потрясающего результата. А для поднятия настроения Кэти Перри всегда пользуется любимыми духами с ароматом мускуса и ванили.