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Голосистые и невероятные: самые привлекательные женщины-певицы

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Голосистые и невероятные: самые привлекательные женщины-певицы
21:56 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: most-beauty.ru

Новости шоу бизнеса:Мы подобрали для вас самыx красивых представительниц слабого пола, которые посвятили свою жизнь музыке. Сегодня наша статья о самых красивых певицах мира.

  • 1

    Бейoнсе

    Своей пpивлекaтельностью американская певица Бейонсе обязана природе, но чтобы поддерживать свой цветyщий вид, певица занимается танцами, посещает бассейн, ест много зелени и часто улыбается, а также старается вне сцены вовсе не пользоваться косметикой. Но по мнению самой певицы, красивой женщину делает семья. Кстати, сейчас Бейонсе в ожидании близняшек и чувствует себя очень счастливой.

  • 2

    Дженнифер Лопес

    Искусительная латиноамериканская певица, актриса и мама двоих детей Дженнифер Лопес ежегодно входит в рейтинги самых сексуальных и красивых знаменитостей мира. А помогает ей в этом правильное питание, спорт и ароматерапия. Вдыхание грейпфрутового эфирного масла ощутимо снижает аппетит и заботится о тонкой талии певицы. О ней мы уже писали в своей статье про самые красивые ноги в мире.

  • 3

    Селена Гомес

    Юная американская певица и актриса Селена Гомес продолжает радовать своих фанатов своей красотой и свежестью. По версии журнала Glamour в 2012 году именно Селена Гомес была признана женщиной года. Главным секретом своего роскошного вида Селена считает оливковое масло. Из него она делает маски для лица и волос. О Селене мы упоминали в своих статьях про самых красивых актрис, а также в популярной статье про самых красивых женщин в мире.

  • 4

    Шерил Коул

    Шерил Коул - американская певица, актриса и модель, одна из ярких представительниц шоу-бизнеса. Обладательница очаровательной улыбки и выразительных глубоких глаз Шерил очень гордится своей притягательной внешностью. А чтобы так шикарно выглядеть, у Шерил есть несколько секретов. Для подтяжки лица она делает маску из овсяных хлопьев, а после наносит увлажняющий крем и наутро кожа сияет. А любимая красная помада придает всему облику шарм и загадочность.

  • 5

    Алиша Киз

    Такая яркая, неординарная и сногсшибательная американская певица Аиша Киз волнует сердца своих поклонников уже много лет. «Красота это, прежде всего твой внутренний мир» - так любит повторять певица. А лучшими помощниками в сохранении своей красоты Алиша считает массаж и медитацию. Судя по новым фотографиям Алиши, выглядит она просто очаровательно.

  • 6

    Джесси Джей

    Эпатажная Британская певица так ярко ворвалась в мир шоу-бизнеса, что о ней заговорили как о преемнице Леди Гаги. Но со временем, красотка Джесси сменила «фриковый» стиль на более мягкий и классический, не забывая подчеркнуть свой облик яркими нотками. Чтобы всегда быть сексуальной, Джесси Джей советует чаще заходить в парикмахерскую и экспериментировать со своим имиджем.

  • 7

    Адель

    Сногсшибательная британская певица Адель – это живое доказательство того, что женщины с пышными формами тоже могут выглядеть на все 100. Безупречный стиль и аккуратно уложенные локоны делают ее одной из самых очаровательных певиц современности. А секрет ее привлекательности - это ретро-стрелки, которые Адель рисует собственноручно.

  • 8

    Шакира

    Колумбийская певица Шакира очень пристально следит за своей внешностью, занимается спортом и танцами, пьет много жидкости и отдает предпочтение здоровой пище, такой как овощи и морепродукты, а вот сладкое в ее рационе присутствует редко. А еще Шакира очень много улыбается и радуется жизни. Может поэтому певица выглядит значительно моложе своих лет. Читайте также: Самые красивые колумбийки в мире.

  • 9

    Вера Брежнева

    Белокурая бестия украинского и российского шоу-бизнеса пользуется у мужчин бешеной популярностью. Она не раз оказывалась на первых местах всевозможных рейтингов красоты. Чтобы выглядеть шикарно даже после очередного концерта Вера выпивает мятный чай и спит не меньше 8 часов в сутки. А поддержать идеальную фигуру помогает раздельное питание и фитнес.

  • 10

    Рианна

    Чернокожая тигрица Рианна восхищает не только своими хитами, но и шикарной внешностью. Она не боится экспериментировать как с нарядами, так и с цветом волос, что мы не единожды могли лицезреть на фото глянцевых журналов. А вот спорт не лучший друг певицы. Изнуряющему фитнесу Рианна предпочитает пробежку. Для сияния кожи певица наносит на лицо увлажняющий крем с витамином е.

  • 11

    Бритни Спирс

    Самая популярная американская поп-певица 2000-х Бритни Спирс на пике своей карьеры выглядела очень аппетитно. Две беременности и частые депрессии не могли не сказаться на ее внешности. Но певица взяла себя в руки и привела в порядок не только душу, но и тело. И теперь Бритни снова красавица. А бороться с проблемной кожей певице помогает травяное распаривание лица.

  • 12

    Тейлор Свифт

    Американская кантри-певица Тейлор Свифт перенесла этот стиль и в свою внешность. Роскошная челка, шляпы и ковбойские сапоги, все это присутствует в гардеробе звезды. Но главной изюминкой ее образа является яркая красная помада. С ней Тейлор Свифт почти не расстается, примеряя ее под любой наряд. Most-beauty желает Тейлор блистательной карьеры!

  • 13

    Кристина Агилера

    Самая красивая блондинка музыкального бомонда Кристина Агилера – настоящая светская львица. ее мраморный цвет кожи и белокурые локоны до сих пор сводят с ума миллионы мужчин. Чтобы всегда иметь шелковистые волосы она пользуется масками для волос с водорослями и черной икрой, а свежий вид помогает сохранить любимый крем вокруг глаз.

  • 14

    Кэти Перри

    Ослепительная брюнетка Кэти Перри не всегда могла похвастаться таким чарующим видом как сейчас. В прошлом у певицы были проблемы с кожей, но благодаря системе Proactiv Кэти добилась потрясающего результата. А для поднятия настроения Кэти Перри всегда пользуется любимыми духами с ароматом мускуса и ванили.

  • 15

    Тинa Каpoль

    Украинская певица Тина Кароль - самая обаятельная и привлекательная женщина yкраинской сцены. ее легкость и безмятежность завораживает. Светлые вьющиеся локоны, голубые глаза и милая улыбка. По мнению певицы, красоту женщине придает не тонны косметики, а внутреннее ощущение счастья и любви к себе и к окружающему нас миру. Тина совсем не ест сладкого и не добавляет соль в приготовлении блюд, эти правила помогают ей оставаться стройной и привлекательной.

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Женщины, Музыка, Певицы, Самые красивые, Привлекательные.
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