Как в остросюжетных фильмах: легендарные женщины-следопытки (Фото)

1 Кейт Уорн Нельзя не поставить в начало этого списка первую официально трудоустроенную сыщицу детективного агентства, которая, к тому же, спасла жизнь американскому президенту. В 1850 году знаменитый Аллан Пинкертон открыл своё частное детективное агентство, а в 1856 в его дверь постучалась необычная посетительница. Она не собиралась заказывать услуги или предлагать себя на должность секретарши — мисс Уорн откликнулась на объявление о наборе в агентство новых детективов. Отойдя от первого шока, мистер Пинкертон внял убеждениям мисс Уорн, что сыщица может пройти туда, куда будет закрыт доступ сыщику из-за его пола, и учёл качества, предъявленные ею на собеседовании — и первым в истории детективного дела официально нанял женщину. Кейт Уорн стала только первой, но не единственной сотрудницей Пинкертона. Вскоре было нанято ещё несколько женщин-агентов, но Уорн считалась самой квалифицированной из них (и одним из самых квалифицированных сыщиков Пинкертона вообще). Рабочим позывным Кейт было "Китти" — настоящие имена агентов, которым много приходилось работать на внедрении, тщательно оберегали от разглашения. "Китти" изумительно вела диалог, заставляя собеседника сказать куда больше, чем он собирался, и даже не напрячься по этому поводу. Она легко меняла образы: походку, манеру сидеть и стоять и даже акцент. Самым громким делом с участием мисс Уорн был срыв покушения на Авраама Линкольна. Сначала она добыла очень важную информацию, касающуюся планов злоумышленников, а потом сумела лично и срочно убедить Линкольна сменить поезд — чуть не в последнюю минуту.

2 Аннетт Однако Кейт была не первой сыщицей профессионального уровня. Ей предшествовала француженка, гражданская жена легендарного детектива Франсуа Видока; поскольку сам Видок, упоминая её в своих мемуарах, должен был скрывать её фамилию как дамы официально замужней (притом не за ним), то её фамилия нам неизвестна. Зато точно известно, что Аннетт, пусть и не заключала с Видоком никаких контрактов, действовала не менее эффективно, чем Уорн, и притом была единственным из его агентов, которому он мог довериться на все сто процентов. Дело в том, что, сам бывший уголовник, Видок и в секретную полицию, когда работал на государство, и в собственное частное агентство, когда государство отказалось от его услуг, набирал бывших преступников. После Французской революции в стране действовали по-настоящему огромные преступные банды, и преступления их были всё более кровавыми и жестокими: в какой-то момент они как будто стали соревноваться друг с другом в садизме и удали. Видок сумел арестовать все самые видные шайки и нажил себе множество врагов. Эти враги постоянно подкупали сотрудников Видока, так что он стал объектом неоднократных покушений на жизнь. Полагаться во всём он мог только на неподкупную Аннетт, и она не раз рисковала жизнью, чтобы вызволить его из опасной ситуации, лично проследить за засечённым ею видным преступником или сорвать насильственное преступление. Сыщицей она была квалифицированной — соображала моментально, импровизировала, преображалась, отлично "играла" в команде и в одиночку. Уже когда Аннетт вернулась к законному мужу, Видоку довелось обращаться к ней за помощью именно как к сыщице.

3 Мод Вест Мисс Вест была первой женщиной, открывшей собственное детективное агентство. Воодушевлённая переменами в мире вокруг, когда женщины учились водить автомобили и самолёты, совершали дальние переходы и научные открытия, Вест изучила по доступным ей источникам (включая пособия, написанные Видоком) детективное дело, изыскала деньги на аренду и в 1905 открыла собственное дело. Нанимала Вест и мужчин, и женщин. За последующие тридцать четыре года агентство Мод стало одним из самых известных в Британии. В мирное время оно выявляло супружеские измены, разоблачало финансовых мошенников и искало украденные ценности, во время войны — вычисляло немецких шпионов. Сама Вест, как и Видок, любила переодеваться для слежки в образы обоих полов: гадалками, моряками, официантками, монахами и так далее. Частое использование мужских ролей интриговало журналистов, они пытались заставить Мод откровенничать о её репутации — но Мод объясняла, что мужчина может стоять в одиночку там, где такой роскоши не может позволить себе женщина. Одно из самых странных дел, раскрытых Мод — дело о слежке жены за муэем. Она просто следовала за уехавшим супругом клиентки из страны в страну, чтобы неожиданно для себя обнаружить, что конечной целью этого странного отъезда из дома было намерение поучаствовать в тайном развлечение богачей — вскрытии живого человека.

4 Изабелла Гудвин Миссис Гудвин стала первой сыщицей, официально трудоустроенной в государственной службе — полиции Нью-Йорка. Изначально миссис Гудвин была женой полицейского. Когда в 1895 году он погиб, исполняя свой долг, у неё на руках остались четверо детей, и шеф покойного мужа предложил миссис Гудвин поработать в полиции, чтобы вся семьи не умерла с голоду. Но на службе Изабелла проявила себя так блестяще, постоянно помогая в реальных расследованиях — к которым, между прочим, официально не имела никакого отношения — что в 1910 году её решили перевести, наконец, именно в отдел расследований. В основном миссис Гудвин анализировала добытую агентами и рассказанную пострадавшими информацию, чтобы изобличить разного рода мошенников и шарлатанов, но после того, как она блестяще отметилась в раскрытии крупного ограбления с участием банды таксистов в 1912 году, ей присвоили официальное звание детектива-сержанта. Так она стала первой следовательницей в мире. Закончили миссис Гудвин карьеру в 1924 году, после двадцати восьми лет службы.