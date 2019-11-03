Уникальная красота: девушки, родители которых разной расы или национальности (Фото)

Япония + Польша + Англия + Ирландия
Америка (Гавайи) + Дания
Бразилия + Франция
Австралийские аборигены + англоавстралийцы
Эфиопия + Греция
Корея + Швеция + Германия
Голландия + Африка (Нигерия)
Сингапур + Таиланд + Польша
Африка + Япония
Африка + Германия
Африка (Ангола и Кабо-Верде) + Португалия
Греция + Франция
Доминикана + Германия
Африка + Италия + Сербия
Россия + Швеция + Африка (Гана)
Говорят, от смешанных союзов рождаются самые красивые дети. А еще рожденные в межнациональных браках отличаются гибким умом, разнообразными талантами и особой стойкостью, ведь берут от каждого родителя только самое лучшее.