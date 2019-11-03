Уникальная красота: девушки, родители которых разной расы или национальности (Фото)

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Россия + Швеция + Африка (Гана)

Говорят, от смешанных союзов рождаются самые красивые дети. А еще рожденные в межнациональных браках отличаются гибким умом, разнообразными талантами и особой стойкостью, ведь берут от каждого родителя только самое лучшее.