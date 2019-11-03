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Уникальная красота: девушки, родители которых разной расы или национальности (Фото)

Смотрите фото (17)
Уникальная красота: девушки, родители которых разной расы или национальности (Фото)
12:46 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Разные национальности, расы, соединяясь в одном человеке, создают уникальный тандем и зачастую получается нереальная красота. Предлагаем вам это проверить.

  • 1

    Япония + Польша + Англия + Ирландия

  • 2

    Америка (Гавайи) + Дания

  • 3

    Бразилия + Франция

  • 4

    Австралийские аборигены + англоавстралийцы

  • 5

    Эфиопия + Греция

  • 6

    Корея + Швеция + Германия

  • 7

    Голландия + Африка (Нигерия)

  • 8

    Сингапур + Таиланд + Польша

  • 9

    Африка + Япония

  • 10

    Африка + Германия

  • 11

    Африка (Ангола и Кабо-Верде) + Португалия

  • 12

    Греция + Франция

  • 13

    Доминикана + Германия

  • 14

    Африка + Италия + Сербия

  • 15

    Россия + Швеция + Африка (Гана)

    Говорят, от смешанных союзов рождаются самые красивые дети. А еще рожденные в межнациональных браках отличаются гибким умом, разнообразными талантами и особой стойкостью, ведь берут от каждого родителя только самое лучшее.

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Девушки, Женщины, Национальность, Смешанные расы.
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