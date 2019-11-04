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Женщины, которые не побоялись: те, кому мы должны быть благодарны за победу равноправия

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Женщины, которые не побоялись: те, кому мы должны быть благодарны за победу равноправия
13:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Одно из главных достижений XX века - установление равноправия между людьми. В том числе равноправия полов. И добились этого, естественно, сами женщины.

  • 1

    Не женщины вообще, а конкретные барышни, которые не побоялись бросить вызов общественным устоям, поступить не так, как положено. Тогда подобное поведение или внешний вид казались вызывающими, для кого-то даже оскорбительными, а сейчас никто бы и не удивился.

    Австралийская пловчиха Аннет Келлерман, прославившаяся тем, что первой среди женщин предприняла попытку переплыть Ла-Манш, позирует в крайне неприличном для 1907 года купальнике. После публикации этой фотографии ее арестовали по обвинению в непристойном поведении.

  • 2

    В декабре 1955 года основательница движения за права чернокожих граждан США Роза Ли Паркс отказалась уступить свое место белому пассажиру в секции автобуса для цветных после того, как все места в секции для белых оказались заняты. На фото она сдает отпечатки пальцев при аресте за такую дерзость.

  • 3

    Сложно в это поверить, но до 1971 года женщинам было запрещено принимать участие в Бостонском марафоне. За пять лет до отмены этого бредового моратория Катрин Швитцер самовольно вышла на дистанцию. На фото организатор силой уводит ее с трассы.

  • 4

    Билли Джин Кинг, рекордсменка по числу побед на Уимблдонском турнире, заслужила свое место в истории тем, что по ее инициативе была создана Всемирная женская теннисная ассоциация со своим календарем и призовыми, не меньшими, чем в мужском теннисе. Чтобы утвердить равные права женщин в спорте, в 1973 году Кинг провела матч с бывшей первой ракеткой мира Бобби Риггсом и разгромила его.

  • 5

    Английская модель Джин Шримптон одной из первых набралась смелости появиться на публике в платье выше колен. Летом 1965 года она приехала в таком виде на скачки в Мельбурне, вызвав настоящую сенсацию.

  • 6

    Конечно, точно не известно, кто из жительниц цивилизованных стран первой сделала татуировку, но американка Мод Вагнер, родившаяся в 1877 году, была среди отчаянных первопроходцев. Уж в количестве тату с ней точно никто не мог сравниться. Более того, Вагнер стала первым профессиональным татуировщиком женского пола.

  • 7

    Итальянская автогонщица Мария-Тереза де Филиппис — первая женщина-пилот "Формулы-1". В 1958 году она дебютировала в главной гоночной серии, став пятой на "Гран-при Сиракуз", внезачетной гонке. А первой гонкой чемпионата для де Филиппис в том же году стала "Гран-при Монако".

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Девушки, Женщины, Равноправие.
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