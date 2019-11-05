Похудение - это не всегда хорошо: примеры знаменитых женщин (Фото)

1 Рене Зеллвегер (50 лет) Звезда серии фильмов о Бриджит Джонс сегодня мега-популярна и востребована. Но в 2000-х актрисе приходилось прилагать немало сил, чтобы получить желанную роль. Для роли Бриджит худой от природы Рене приходилось набирать 15 кг веса, который потом приходилось ускоренными темпами сгонять для участия в других проектах. Затем приходило время съемок очередной части саги о Джонс и лишние килограммы набирались опять. Постоянные трансформации не могли не сказаться на внешности актрисы. Ее пухлые в молодости щеки потеряли свою упругость, а вокруг глаз и в углах рта залегли глубокие морщины. Зеллвегер делала блефаропластику и практикует регулярные инъекции ботокса, хотя во всех интервью категорически это отрицает. Но ее лицо все меньше похоже на привычный нам оригинал и работа специалистов очевидна. Хорошо, что изменения не отразились на востребованности этой замечательной актрисы. Теперь роли молодых простушек проходят мимо нее, но зато Рене можно увидеть в амплуа умудренной опытом и битой житейскими невзгодами женщины «за сорок».

2 Деми Мур (56 лет) Тяжелый и длительный развод Деми Мур с Эштоном Кутчером сильно ударил по душевному и физическому состоянию актрисы. Она впала в депрессию, потеряла вкус к жизни и аппетит. И стремительная потеря веса превратила цветущую женщину с соблазнительными формами в почти анорексичку и возвращение в нормальное состояние заняло не один год. В итоге Деми сделала ряд пластических операций и набрала недостающие килограммы. Но, несмотря на все усилия, лицо звезды так и осталось худым и с очень впалыми щеками. Свой возраст актриса теперь не может скрыть никакими процедурами и ей остается лишь с достоинством стареть.

3 Анджелина Джоли (44 года) Стресс, связанный с бракоразводным процессом, сильно повлиял на Джоли. Ее бывший супруг остается молодым и веселым, чего нельзя сказать про Анджелину. Кинодива, которая и до этого была худощавой, стала весить 45 кг, а кроме этого, заработала паралич лица. Даже имея финансовую возможность обратиться к лучшим в мире пластическим хирургам, актриса не может этого сделать, так как при ее заболевании серьезные хирургические вмешательства полностью противопоказаны. Так что пока нам остается наблюдать уставшую и постаревшую Анджелину Джоли, которая борется со своими проблемами.

4 Селин Дион (51 год) Последние три года состояние Селин Дион вызывает у ее поклонников серьезную обеспокоенность. Певица похоронила в 2016 году мужа и как будто «слетела с катушек». В женщине проснулась тяга к самым модным трендам, а также к молодым парням, годящимся ей в сыновья. При всем этом Дион сильно изменилась внешне и при этом далеко не в лучшую сторону. Женщина была худой и раньше, но после смерти мужа ее телосложение стало просто болезненно тощим. Лицо звезды выглядит не просто худым, а изможденным — его покрывают многочисленные морщины. Но Дион совершенно не переживает по этому поводу и даже не так давно спела песню, в которой рассказывает о своем смирении с возрастом и несовершенством.

5 Джулия Робертс (51 год) В 2017 году, после развода со своим мужем Дэнни Модером, Джулия Робертс набрала лишние 20 кг. Но ее отчаяние длилось совсем недолго и вскоре актриса не только вернула себе былую стройность, но и стала еще изящнее, чем обычно. Когда у Джулии спросили, что она делала, чтобы прийти в форму, та заявила, что сама не заметила, как это произошло. Позитивная метаморфоза произошла во время съемок сериала «Возвращение домой», сюжет которого отличается высокой динамичностью. Но после завершения съемок Джулия продолжила худеть и это уже было абсолютно лишним. Актриса полностью лишилась какого-либо намека на щеки и ее лицо стало угловатым. Но Робертс нравится себе такой, какая она есть и на вопросы прессы и поклонников о внешности она смело отвечает, что не собирается ничего менять в угоду кому-либо. «Да, у меня есть морщины и я хочу их видеть,» — так сказала в одном интервью звезда фильма «Красотка».

6 Кейт Миддлтон (37 лет) Если говорить о генетике, то можно смело утверждать, что супруга принца Уильяма вытащила у природы счастливый билетик. Принцесса Кембриджская не только очень быстро восстанавливается после рождения каждого из своих детей, но и прекрасно выглядит в купальнике. В свои 37 лет Кейт может похвалиться подтянутой фигурой и отсутствием целлюлита. К сожалению, лицо Кейт уже не так свежо, как пару лет назад. После рождения последнего ребенка она сильно осунулась и выглядит уставшей и постаревшей. На ее свежих фото хорошо видны морщины и дряблость кожи. Специалисты в области женской красоты считают, что Миддлтон не уделяет лицу особого внимания и больше заботится о своей фигуре. Многие уверены, что две-три не самые сложные омолаживающие процедуры вернули бы герцогине былую свежесть.

7 Юлия Снигирь (36 лет) В 2018 году, недавно ставшая мамой Юлия резко сбросила вес. Как оказалось, это было необходимо для роли в новом фильме, где актрисе предстояло сыграть Салтычиху — помещицу-садистку из XVIII века. Режиссеры картины решили, что похудевшая Юлия сможет лучше передать суровый образ злобной барыни. Так и случилось — в этой роли Снигирь была несравненна. Видимо, актрисе понравилось худеть, так как после завершения съемок она продолжала становиться стройнее. Сейчас некоторые считают, что Снигирь больше похожа на девочку-подростка, чем на женщину. Также есть те, кто склонен утверждать, что актриса стала, наоборот, выглядеть старше своих лет. Но Юлии ее состояние очень нравится и она не устает подчеркивать то, что не собирается возвращаться к своему прежнему весу.