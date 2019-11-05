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Похудение - это не всегда хорошо: примеры знаменитых женщин (Фото)

Смотрите фото (9)
Похудение - это не всегда хорошо: примеры знаменитых женщин (Фото)
13:46 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Перед Вами 9 знаменитостей, которых похудение стали выглядеть гораздо старше.

  • 1

    Рене Зеллвегер (50 лет)

    Звезда серии фильмов о Бриджит Джонс сегодня мега-популярна и востребована. Но в 2000-х актрисе приходилось прилагать немало сил, чтобы получить желанную роль. Для роли Бриджит худой от природы Рене приходилось набирать 15 кг веса, который потом приходилось ускоренными темпами сгонять для участия в других проектах. Затем приходило время съемок очередной части саги о Джонс и лишние килограммы набирались опять.

    Постоянные трансформации не могли не сказаться на внешности актрисы. Ее пухлые в молодости щеки потеряли свою упругость, а вокруг глаз и в углах рта залегли глубокие морщины. Зеллвегер делала блефаропластику и практикует регулярные инъекции ботокса, хотя во всех интервью категорически это отрицает. Но ее лицо все меньше похоже на привычный нам оригинал и работа специалистов очевидна.

    Хорошо, что изменения не отразились на востребованности этой замечательной актрисы. Теперь роли молодых простушек проходят мимо нее, но зато Рене можно увидеть в амплуа умудренной опытом и битой житейскими невзгодами женщины «за сорок».

  • 2

    Деми Мур (56 лет)

    Тяжелый и длительный развод Деми Мур с Эштоном Кутчером сильно ударил по душевному и физическому состоянию актрисы. Она впала в депрессию, потеряла вкус к жизни и аппетит. И стремительная потеря веса превратила цветущую женщину с соблазнительными формами в почти анорексичку и возвращение в нормальное состояние заняло не один год.

    В итоге Деми сделала ряд пластических операций и набрала недостающие килограммы. Но, несмотря на все усилия, лицо звезды так и осталось худым и с очень впалыми щеками. Свой возраст актриса теперь не может скрыть никакими процедурами и ей остается лишь с достоинством стареть.

  • 3

    Анджелина Джоли (44 года)

    Стресс, связанный с бракоразводным процессом, сильно повлиял на Джоли. Ее бывший супруг остается молодым и веселым, чего нельзя сказать про Анджелину. Кинодива, которая и до этого была худощавой, стала весить 45 кг, а кроме этого, заработала паралич лица.

    Даже имея финансовую возможность обратиться к лучшим в мире пластическим хирургам, актриса не может этого сделать, так как при ее заболевании серьезные хирургические вмешательства полностью противопоказаны. Так что пока нам остается наблюдать уставшую и постаревшую Анджелину Джоли, которая борется со своими проблемами.

  • 4

    Селин Дион (51 год)

    Последние три года состояние Селин Дион вызывает у ее поклонников серьезную обеспокоенность. Певица похоронила в 2016 году мужа и как будто «слетела с катушек». В женщине проснулась тяга к самым модным трендам, а также к молодым парням, годящимся ей в сыновья. При всем этом Дион сильно изменилась внешне и при этом далеко не в лучшую сторону.

    Женщина была худой и раньше, но после смерти мужа ее телосложение стало просто болезненно тощим. Лицо звезды выглядит не просто худым, а изможденным — его покрывают многочисленные морщины. Но Дион совершенно не переживает по этому поводу и даже не так давно спела песню, в которой рассказывает о своем смирении с возрастом и несовершенством.

  • 5

    Джулия Робертс (51 год)

    В 2017 году, после развода со своим мужем Дэнни Модером, Джулия Робертс набрала лишние 20 кг. Но ее отчаяние длилось совсем недолго и вскоре актриса не только вернула себе былую стройность, но и стала еще изящнее, чем обычно. Когда у Джулии спросили, что она делала, чтобы прийти в форму, та заявила, что сама не заметила, как это произошло. Позитивная метаморфоза произошла во время съемок сериала «Возвращение домой», сюжет которого отличается высокой динамичностью.

    Но после завершения съемок Джулия продолжила худеть и это уже было абсолютно лишним. Актриса полностью лишилась какого-либо намека на щеки и ее лицо стало угловатым. Но Робертс нравится себе такой, какая она есть и на вопросы прессы и поклонников о внешности она смело отвечает, что не собирается ничего менять в угоду кому-либо. «Да, у меня есть морщины и я хочу их видеть,» — так сказала в одном интервью звезда фильма «Красотка».

  • 6

    Кейт Миддлтон (37 лет)

    Если говорить о генетике, то можно смело утверждать, что супруга принца Уильяма вытащила у природы счастливый билетик. Принцесса Кембриджская не только очень быстро восстанавливается после рождения каждого из своих детей, но и прекрасно выглядит в купальнике. В свои 37 лет Кейт может похвалиться подтянутой фигурой и отсутствием целлюлита.

    К сожалению, лицо Кейт уже не так свежо, как пару лет назад. После рождения последнего ребенка она сильно осунулась и выглядит уставшей и постаревшей. На ее свежих фото хорошо видны морщины и дряблость кожи. Специалисты в области женской красоты считают, что Миддлтон не уделяет лицу особого внимания и больше заботится о своей фигуре. Многие уверены, что две-три не самые сложные омолаживающие процедуры вернули бы герцогине былую свежесть.

  • 7

    Юлия Снигирь (36 лет)

    В 2018 году, недавно ставшая мамой Юлия резко сбросила вес. Как оказалось, это было необходимо для роли в новом фильме, где актрисе предстояло сыграть Салтычиху — помещицу-садистку из XVIII века. Режиссеры картины решили, что похудевшая Юлия сможет лучше передать суровый образ злобной барыни. Так и случилось — в этой роли Снигирь была несравненна.

    Видимо, актрисе понравилось худеть, так как после завершения съемок она продолжала становиться стройнее. Сейчас некоторые считают, что Снигирь больше похожа на девочку-подростка, чем на женщину. Также есть те, кто склонен утверждать, что актриса стала, наоборот, выглядеть старше своих лет. Но Юлии ее состояние очень нравится и она не устает подчеркивать то, что не собирается возвращаться к своему прежнему весу.

  • 8

    Дана Борисова (43 года)

    Всем хорошо известно, что жизнь Даны Борисовой долгие годы была невероятно бурной. Звезда телеэкранов пережила схватку с мужем за право опекать дочь, преодолела несколько зависимостей и поучаствовала в ряде скандалов. Все это время Дана то набирала, то сбрасывала килограммы, не забывая делиться со своими поклонниками тонкостями своих методик.

    Подобный режим жизни привел Дану к тому, что ее кожа потеряла упругость и звезда стала выглядеть старше своих лет. Борисова активно борется с проявлениями возраста, делясь тайнами этой борьбы со всеми желающими. Уже известно, что женщина пристрастилась к так называемому нитевому лифтингу, препятствующему провисанию кожи лица.

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Анджелина Джоли, Деми Мур, Кейт Миддлтон, Джулия Робертс, Знаменитости, Селин Дион, Звезды, Дана Борисова, Знаменитые женщины, Рене Зелльвегер, Юлия Снигирь.
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