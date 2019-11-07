Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)

1 Все дело в том, что девушка не похожа ни на одну другую королевскую персону и пытается всячески это показать. Ни для кого не секрет, что британская элита, в том числе сама королева Елизавета II, недолюбливают избранницу принца Гарри. Почему? Читайте в нашем материале. Переезд принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца Если верить официальным источникам, принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец, так как устали от излишнего внимания папарацци. Однако существует версия, что на самом деле новоиспеченная герцогиня просто не ужилась с Кейт Миддлтон.

2 Волосы Меган Согласно королевскому протоколу, волосы герцогини всегда должны быть идеально уложены, но Меган Маркл игнорирует это правило, впрочем, как и многие другие. Вместо изящной укладки на голове женщины чаще всего можно наблюдать обычный пучок.

3 Одежда Меган Нередко в сторону Меган Маркл сыпались обвинения в том, что девушка выбирает "неподходящие" наряды, и другие королевские персоны вряд ли могли бы себе такое позволить… К примеру, здесь на Меган платье "траурного" черного цвета, которое, к тому же, не прикрывает колени… А здесь — сарафан со "слишком откровенным" разрезом. Кроме того, в большинстве нарядов герцогини преобладают открытые плечи, что также запрещено.

4 Меган сама захлопывает дверь автомобиля По правилам, принцесса не может самостоятельно открывать и закрывать дверцу автомобиля и должна дожидаться, когда прислуга сделает это за нее. Однако, как вы уже поняли, Меган Маркл — не из тех, кто придерживается правил. Именно поэтому папарацци неоднократно становились свидетелями того, как девушка сама выходит из авто и захлопывает дверь. Кстати, королева однажды тоже "попалась" на этом занятии…

5 Поведение на официальных мероприятиях На официальных встречах представители королевской семьи должны вести себя максимально сдержано, но эмоциональная Меган Маркл иногда не может совладать своими чувствами и начинает всех обнимать.

6 Свадьба с Гарри При организации свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл внесла много своих поправок, которые, естественно, не остались без внимания гостей. Во-первых, британскую элиту обеспокоила свадебная речь герцогини: по правилам, невеста вообще должна была молчать. Во-вторых, не понравился посетителям и свадебный торт, выбранный Меган Маркл, ведь от традиционного королевского торта девушка отказалась.

7 Демонстрация чувств на людях По правилам дворца, герцог и герцогиня не должны демонстрировать свои чувства на людях, причем касается это как поцелуев, так и простых объятий или прогулок "под ручку". Однако Гарри и Меган, по всей видимости, безумно любят друг друга и не собираются это скрывать.

8 Контакты Меган с прессой В 2017 году Меган Маркл дала интервью изданию Vanity Fair, в котором рассказала о своих отношениях с принцем Гарри. На тот момент они еще не были помолвлены, поэтому своим общением с журналистами Меган нарушила правила: давать какие-либо комментарии СМИ можно было только после официальной помолвки.

9 Политические высказывания Меган Несколько лет назад Меган Маркл публично заявила, что уедет из США в Канаду, если Дональд Трамп станет президентом. Так и произошло: после избрания Трампа девушка, действительно, покинула Штаты. И хоть тогда Меган еще не была герцогиней, такие политические высказывания оставили неприятный след в ее истории.

10 Возраст Меган "Любви все возрасты покорны", — подумал принц Гарри и женился на Меган Маркл, которая старше его на три года. Обычно у королевских персон это считается недопустимым.

11 Актерская деятельность Меган До замужества с принцем Гарри Меган Маркл была актрисой, и иногда ей приходилось сниматься в довольно откровенных сценах. Будем надеяться, что королева Елизавета не видела эти фильмы…

12 Меган уже была замужем С 2011 по 2013 год Меган Маркл состояла в браке с американским режиссером Тревором Энджелсоном. В ноябре 2016 году актриса отказалась от финансовой поддержки со стороны бывшего мужа, и тогда же Кенсингтонский дворец подтвердил информацию об отношениях Меган и Гарри.

13 Модельное прошлое Меган За плечами Меган Маркл несколько лет модельной карьеры и множество фотосессий для гламурного глянца. Некоторые снимки нынешней герцогини британская элита считает слишком откровенными. Страшно представить, что было бы, если Меган Маркл в свое время снялась для журнала Playboy…