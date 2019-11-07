Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)

Все дело в том, что девушка не похожа ни на одну другую королевскую персону и пытается всячески это показать. Ни для кого не секрет, что британская элита, в том числе сама королева Елизавета II, недолюбливают избранницу принца Гарри. Почему? Читайте в нашем материале.
Переезд принца Гарри и Меган Маркл из Кенсингтонского дворца
Если верить официальным источникам, принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец, так как устали от излишнего внимания папарацци. Однако существует версия, что на самом деле новоиспеченная герцогиня просто не ужилась с Кейт Миддлтон.
Волосы Меган
Согласно королевскому протоколу, волосы герцогини всегда должны быть идеально уложены, но Меган Маркл игнорирует это правило, впрочем, как и многие другие. Вместо изящной укладки на голове женщины чаще всего можно наблюдать обычный пучок.
Одежда Меган
Нередко в сторону Меган Маркл сыпались обвинения в том, что девушка выбирает "неподходящие" наряды, и другие королевские персоны вряд ли могли бы себе такое позволить…
К примеру, здесь на Меган платье "траурного" черного цвета, которое, к тому же, не прикрывает колени…
А здесь — сарафан со "слишком откровенным" разрезом. Кроме того, в большинстве нарядов герцогини преобладают открытые плечи, что также запрещено.
Меган сама захлопывает дверь автомобиля
По правилам, принцесса не может самостоятельно открывать и закрывать дверцу автомобиля и должна дожидаться, когда прислуга сделает это за нее. Однако, как вы уже поняли, Меган Маркл — не из тех, кто придерживается правил. Именно поэтому папарацци неоднократно становились свидетелями того, как девушка сама выходит из авто и захлопывает дверь.
Кстати, королева однажды тоже "попалась" на этом занятии…
Поведение на официальных мероприятиях
На официальных встречах представители королевской семьи должны вести себя максимально сдержано, но эмоциональная Меган Маркл иногда не может совладать своими чувствами и начинает всех обнимать.
Свадьба с Гарри
При организации свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл внесла много своих поправок, которые, естественно, не остались без внимания гостей. Во-первых, британскую элиту обеспокоила свадебная речь герцогини: по правилам, невеста вообще должна была молчать.
Во-вторых, не понравился посетителям и свадебный торт, выбранный Меган Маркл, ведь от традиционного королевского торта девушка отказалась.
Демонстрация чувств на людях
По правилам дворца, герцог и герцогиня не должны демонстрировать свои чувства на людях, причем касается это как поцелуев, так и простых объятий или прогулок "под ручку". Однако Гарри и Меган, по всей видимости, безумно любят друг друга и не собираются это скрывать.
Контакты Меган с прессой
В 2017 году Меган Маркл дала интервью изданию Vanity Fair, в котором рассказала о своих отношениях с принцем Гарри. На тот момент они еще не были помолвлены, поэтому своим общением с журналистами Меган нарушила правила: давать какие-либо комментарии СМИ можно было только после официальной помолвки.
Политические высказывания Меган
Несколько лет назад Меган Маркл публично заявила, что уедет из США в Канаду, если Дональд Трамп станет президентом. Так и произошло: после избрания Трампа девушка, действительно, покинула Штаты. И хоть тогда Меган еще не была герцогиней, такие политические высказывания оставили неприятный след в ее истории.
Возраст Меган
"Любви все возрасты покорны", — подумал принц Гарри и женился на Меган Маркл, которая старше его на три года. Обычно у королевских персон это считается недопустимым.
Актерская деятельность Меган
До замужества с принцем Гарри Меган Маркл была актрисой, и иногда ей приходилось сниматься в довольно откровенных сценах. Будем надеяться, что королева Елизавета не видела эти фильмы…
Меган уже была замужем
С 2011 по 2013 год Меган Маркл состояла в браке с американским режиссером Тревором Энджелсоном. В ноябре 2016 году актриса отказалась от финансовой поддержки со стороны бывшего мужа, и тогда же Кенсингтонский дворец подтвердил информацию об отношениях Меган и Гарри.
Модельное прошлое Меган
За плечами Меган Маркл несколько лет модельной карьеры и множество фотосессий для гламурного глянца. Некоторые снимки нынешней герцогини британская элита считает слишком откровенными. Страшно представить, что было бы, если Меган Маркл в свое время снялась для журнала Playboy…
Семья Меган
В венах родственников Меган Маркл течет отнюдь не голубая кровь. Кроме того, все ее семейство родом из США.
Как вы считаете, этих причин достаточно, чтобы считать Меган Маркл неподходящей женой для принца?