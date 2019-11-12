Наказание за убийство: как расправлялись с женщинами в разных странах (Фото)

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Веками убийство жены каралось куда мягче, чем убийство мужа - или оставалось без наказания вовсе. Но убийство супруга наказывалось очень жестоко. Чаще всего женщину просто забивала до смерти семья мужа, ни перед кем не отчитываясь и не глядя на обстоятельства. Но в некоторых странах наказание брало на себя государство.

Англия: убийство мужа равно государственной измене

Хотя Англию чаще ассоциируют с повешением - так казнили многочисленных воришек, преимущественно глубоко несовершеннолетних, а также взбунтовавшихся моряков, мошенников на доверии, разбойников и, в общем, большинство преступников в случае, если их присуждали к смертной казни, практиковался там и ещё один вид наказания смертью. Некоторых преступников сжигали на костре.

Мучительная смерть на костре доставалась не только ведьмам (женщинам, которых обвинили в связи с Сатаной и поклонении ему) и еретикам (так, например, казнили протестантских священников во времена Марии Кровавой, старшей сестры королевы Елизаветы I). К костру приговаривали также за государственную измену, к которой относили изготовление фальшивых денег и… убийство мужа.

Логика была такая: семья - это в некотором роде модель государства, тот кирпичик, из которых оно состоит, и его маленькое отражение. Если женщина готова восставать против власти в семье - даже когда её бьют смертным боем - она готова восставать и против правительства.

Костры с жёнами, убившими мужей, пылали не только в Средние Века - весь восемнадцатый век. Правда, в Англии уже вошло в моду специфическое снисхождение к женщинам. Помилование власти по-прежнему считали невозможным, но зато палачи, после того, как костёр был зажжён и женщина успевала прочувствовать весь ужас от возможности быть зажареной заживо, подходили и затягивали на шее несчастной удавку, либо же так перемещали казнимую, чтобы она задохнулась от дыма прежде, чем зажарится.

В восемнадцатом веке палач душил приговорённую к костру во время самой казни

Впрочем, получалось не всегда. Когда палач попадался солидарный с убитым, когда он просто не успевал задушить преступницу. Например, казнь мужеубийцы Кэтрин Хэйес запомнилась английской общественности тем, что костёр сильно вспыхнул прежде, чем палачу удалось затянуть удавку на казнимой, и ему пришлось отступить. Зажариваемая заживо женщина страшно кричала, и люди спешно кидали хворост в костёр, чтобы она умерла как можно быстрее. Какой-то меткий человек сумел кинуть Кэтрин в голову большой кусок дерева, после чего миссис Хэйес, наконец, отмучилась.