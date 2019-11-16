Скачать
Суббота, 16.11.2019
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Клуб УПЛ может сменить название
Клуб УПЛ может сменить название
Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд
"Джокер" побил новый мировой рекорд

Жизненные правила в отношениях, которые должна понимать каждая девушка (Фото)

Смотрите фото (10)
Жизненные правила в отношениях, которые должна понимать каждая девушка (Фото)
16:21 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:

  • 1

    Какими бы крепкими ни были ваши отношения, им всегда есть, куда расти. И если вы любите и цените свою вторую половинку, вы, конечно же, не упустите шанс сделать ваши узы еще более крепкими.

    Фокусируйтесь на положительных качествах вашего партнера

    Нет ничего странного в том, что иногда партнер разочаровывает вас. В конце концов, вы знаете друг друга очень хорошо: как положительные, так и отрицательные качества. Но фокусируясь лишь на минусах в характере человека, вы начнете видеть только плохое в нем. Если же, напротив, вы будете больше обращать внимания на положительные качества, характер человека улучшится в разы.

  • 2

    Занимайтесь вместе спортом

    Оказывается, спорт положительно влияет не только на здоровье, но и на отношения. Если вы начнете вместе тренироваться, то вскоре обнаружите, что вас все больше и больше удовлетворяют ваши текущие отношения.

  • 3

    Чаще целуйтесь

    Даже простого поцелуя в щечку достаточно, чтобы показать человеку, как сильно вы его любите. Физическая близость, такая как объятия и поцелуи, напрямую связана с удовлетворенностью отношениями.

  • 4

    Говорите на языке своего партнера

    Все мы разные и по-разному воспринимаем проявления любви. Для кого-то важны вербальные комплименты, кто-то чувствует, что он любим, когда его часто целуют и обнимают, а некоторым необходимо часто дарить подарки, чтобы показать, что вы дорожите ими. Важно знать не только свои предпочтения, но и прислушиваться к нуждам своего партнера и, что важно, удовлетворять их.

  • 5

    Делайте друг другу комплименты

    Что может быть лучше, чем знать, что твой любимый человек ценит тебя и считает тебя привлекательным? Не боритесь с желанием сказать своей второй половинке, что вам в ней нравится.

  • 6

    Не стесняйтесь выражать свои чувства на публике

    Конечно, не стоит переходить черту и страстно целоваться и приставать друг к другу на людях, но не забывайте держаться за руки, когда гуляете в парке или идете в кино с друзьями.

  • 7

    Ложитесь спать в одно и то же время

    Близость между партнерами невероятно важна. И иногда случается так, что подготовка ко сну - единственное время, когда вы действительно можете побыть вдвоем. Поэтому важно синхронизировать свое расписание с расписанием партнера, ведь дополнительные обнимашки еще никому не повредили.

  • 8

    Откажитесь от телевизора

    Все знают, как важно отдохнуть в конце рабочего дня. И что может быть лучше, чем посмотреть любимое шоу вместе с родным человеком. Однако иногда важно отказаться от телевизора и просто побыть вместе.

  • 9

    Готовьте вместе

    Ходить вместе в ресторан тоже здорово, но есть полезную пищу, которую вы приготовили вместе - просто бесценно.

Как понять, что он тот самый: отличие между парнем "на время" и "навсегда" (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Женщины, Отношения, Любовь, Пара, Принципы, Правила в отношениях.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma
&quot;Самый сексуальный звездный наследник&quot;: сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
"Самый сексуальный звездный наследник": сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь