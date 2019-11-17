Роковые красотки "бондианы": кто смог покорить сердце легендарного Джеймса Бонда (Фото)

1 Словосочетание "девушка Бонда" давно уже стало нарицательным. В глубине души каждая актриса всегда мечтала стать ею. И, несмотря на то что подруг у главного секретного агента за всю историю бондианы было около 50, никто еще не понял, какой же должна быть его идеальная избранница, ведь все эти образы такие разные. Ольга Куриленко 11 лет назад у нас появился особый повод для гордости: подружкой агента 007 стала украинская модель и начинающая актриса Ольга Куриленко. Правда, сыграла она не свою соотечественницу и не россиянку, а испанку Камиллу. Эта девушка всегда готова использовать элегантный наряд не по назначению: оторвать кусок платья для перевязки, сбросить нарядные лодочки во время погони или побега. При этом она даже ни разу не поцеловалась с Бондом. Но факт остается фактом: Ольга действительно первая актриса из бывшего СССР, героиня которой вызвала в английском шпионе с лицензией на убийство романтические чувства.

2 Ева Грин Веспер Линд в исполнении Евы Грин юна, умна, сексуальна и невинна. "Мне ведь не о чем беспокоиться, мистер Бонд?" - "Нет, ты все равно не в моем вкусе". - "Что, слишком умна?" - "Нет, слишком свободна". Героиня Евы воплощает несчастную любовь Бонда - преступницу, которая для спасения Бонда покончила с собой. Сама Грин очень женственная и чем-то неуловимо напоминает Жаклин Кеннеди-Онассис. Не зря она играет агента казначейства: белоснежная кожа, густая копна волос, хрупкая фигура и как будто вечно заплаканные глаза.

3 Леа Сейду Последний фильм о приключениях агента британских спецслужб вышел на экраны в 2015 году. Тогда девушками Бонда стали сразу две актрисы Моника Беллуччи и Леа Сейду. Парижанка сыграла молодую, красивую и крайне вспыльчивую девушку по имени Мадлен Суонн. Героиня Сейду доктор, она умна, талантлива и очень эмоциональна. При этом, как признавалась сама актриса, ее персонаж - очень ранимый и чувствительный человек. Закончилась картина тем, что главный герой сбегает вместе со своей возлюбленной Мадлен, и множество вопросов об их дальнейшей судьбе остались открытыми. А не так давно стало известно, что в следующем фильме об агенте 007 ("Не время умирать", который выйдет на экраны в 2020 году) компанию Дэниелу Крэйгу вновь составит… Леа Сейду. Француженка станет первой девушкой Бонда, снявшейся в двух сериях бондианы подряд.

4 Беренис Марло В 2012 году мир увидел "Координаты "Скайфолл", где сыграли Беренис Марло и Наоми Харрис. Красавице Марло (традиционно француженке, традиционно с экзотическими корнями) выпало сыграть в самой неромантичной части бондианы: ее героиня Северин появляется на экране минут на 15, после чего гибнет от пули врага, но при этом успевает запасть в душу и Бонду, и зрителям.

5 Дениз Ричардс В 1999-м Бонда опять делили две девушки, и это было классическое противостояние: утонченная кареглазая брюнетка и голубоглазая блондинка. Брюнетку Электру в фильме "И целого мира мало" сыграла француженка Софи Марсо (Бонд убил эту героиню), а блондинку Кристмас Джонс, ставшую в итоге и подругой, и напарницей агента, - невероятно сексуальная Дениз Ричардс. Актриса согласилась на эту роль из-за ее "атлетичности". Дениз уверена, что у ее героини есть мозги, в отличие от предыдущих девушек Бонда. "Девушка с мозгами" образца 1999 года носит грубые ботинки, короткие топы и шорты. У нее идеальный пресс и стальные мышцы. Можно передать привет Ларе Крофт из одноименного фильма и компьютерной игры.

6 Холли Берри Хрупкая американская шпионка Джинкс в исполнении Холли Берри (к слову, единственной оскароносной "девушки Бонда") появляется перед агентом 007, как Урсула Андресс 40 годами ранее, из пены морской на кубинском пляже. Но, в отличие от героини Урсулы, эта девушка на редкость умна: "И как мистер Бонд объяснит теорию Большого взрыва?" Подобные вопросы кого угодно могли бы поставить в тупик. Потом Бонд спасет героине Берри жизнь и искупает в россыпи бриллиантов.