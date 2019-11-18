Родила в 66: как выглядит дочь одной из самых "взрослых" мам в мире Адрианы Илиеску

1 Женщина сразу же попала в Книгу рекордов Гиннесса, но сохраняла пальму первенства она всего год. Испанка родила двойню в 67 лет и, таким образом, лишила Адриану ее почетного звания самой пожилой матери на планете.

2 Замужем Адриана Илиеску была всего один раз и то недолго. Семейное счастье продлилось всего 4 года, а в 24 года женщина развелась, чтобы никогда больше не связывать себя официальными семейными узами. Уже 50 лет Илиеску сохраняет верность своим принципам и не доверяет мужчинам, которые приходят время от времени в ее жизнь.

3 В судьбе Адрианы были мужчины, но среди них не было ни одного, от которого хотелось бы родить ребенка. А детей женщина очень хотела, несмотря на то, что жила непростой, наполненной работой и проблемами жизнью. Осуществить мечту Адриана смогла благодаря технологии ЭКО, появившейся в Румынии в 2000 году. Адриана Илиеску рискнула и у нее все получилось — она родила замечательную дочку Элизу и заодно стала самой возрастной роженицей на планете. Ребенок родился совершенно здоровым и маленькая семья, состоящая из мамы и дочки, стала известной сначала в Румынии, а затем и во всем мире.

4 Но слава скоротечна, а жизнь продолжается. После того как шумиха улеглась, Адриана и Элиза остались наедине со своими повседневными заботами и проблемами. Они живут в Бухаресте, в самой обычной квартире, имея из доходов лишь пенсию женщины, которая составляет 250 евро (примерно 18 тысяч рублей).

5 Адриана Илиеску — самая медийная пожилая мама в мире. У нее огромное количество фотографий, по которым можно без труда проследить, как росла малышка Элиза. На улицах мама с дочерью не привлекают внимание людей, так как все думают, что идут бабушка с внучкой. Интерес начинают проявлять лишь узнав, что Адриана, на самом деле, является мамой девочки.