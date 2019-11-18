Скачать
Понедельник, 18.11.2019
В МИД рассказали, готовятся ли альтернативы минским соглашениям
В МИД рассказали, готовятся ли альтернативы минским соглашениям
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Будет интересно: определены даты выхода новинок от Disney
Будет интересно: определены даты выхода новинок от Disney

Родила в 66: как выглядит дочь одной из самых "взрослых" мам в мире Адрианы Илиеску

Смотрите фото (7)
Родила в 66: как выглядит дочь одной из самых "взрослых" мам в мире Адрианы Илиеску
11:41 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:В 2005 году мир облетела новость, что 66-летняя Адриана Илиеску из Румынии родила своего первенца — девочку.

  • 1

    Женщина сразу же попала в Книгу рекордов Гиннесса, но сохраняла пальму первенства она всего год. Испанка родила двойню в 67 лет и, таким образом, лишила Адриану ее почетного звания самой пожилой матери на планете.

  • 2

    Замужем Адриана Илиеску была всего один раз и то недолго. Семейное счастье продлилось всего 4 года, а в 24 года женщина развелась, чтобы никогда больше не связывать себя официальными семейными узами. Уже 50 лет Илиеску сохраняет верность своим принципам и не доверяет мужчинам, которые приходят время от времени в ее жизнь.

  • 3

    В судьбе Адрианы были мужчины, но среди них не было ни одного, от которого хотелось бы родить ребенка. А детей женщина очень хотела, несмотря на то, что жила непростой, наполненной работой и проблемами жизнью. Осуществить мечту Адриана смогла благодаря технологии ЭКО, появившейся в Румынии в 2000 году.

    Адриана Илиеску рискнула и у нее все получилось — она родила замечательную дочку Элизу и заодно стала самой возрастной роженицей на планете. Ребенок родился совершенно здоровым и маленькая семья, состоящая из мамы и дочки, стала известной сначала в Румынии, а затем и во всем мире.

  • 4

    Но слава скоротечна, а жизнь продолжается. После того как шумиха улеглась, Адриана и Элиза остались наедине со своими повседневными заботами и проблемами. Они живут в Бухаресте, в самой обычной квартире, имея из доходов лишь пенсию женщины, которая составляет 250 евро (примерно 18 тысяч рублей).

  • 5

    Адриана Илиеску — самая медийная пожилая мама в мире. У нее огромное количество фотографий, по которым можно без труда проследить, как росла малышка Элиза. На улицах мама с дочерью не привлекают внимание людей, так как все думают, что идут бабушка с внучкой. Интерес начинают проявлять лишь узнав, что Адриана, на самом деле, является мамой девочки.

  • 6

    Женщину совершенно не смущает то, что она стала мамой в столь преклонном возрасте — Адриана занимается воспитанием дочери и абсолютно счастлива. Сейчас Элизе уже 14 лет и она ничем не отличается от своих сверстников.

    Девочка любит общаться с подругами, играть в видеоигры и сидеть в соцсетях. Не так давно ее мама отметила юбилей — Адриане в этом году исполнилось 80 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Беременность, Роды, Женщина, Адриана Илиеску.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинских военных
Боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинских военных
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь