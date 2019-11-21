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Не нужно, она обидится: десять тем, которые не стоит поднимать в разговоре с дамами

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Не нужно, она обидится: десять тем, которые не стоит поднимать в разговоре с дамами
15:21 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Женщины - существа чувствительные и ранимые, поэтому зачастую каверзный или обидный вопрос может задеть их до глубины души.

  • 1

    Сколько ты весишь?

    Думаем, даже не нужно объяснять, почему этот вопрос не нравится девушкам… Особенно девушкам с лишним весом. Впрочем, и многим парням излишний интерес к килограммам может показаться бестактным. А если вам все же задали такой вопрос, советуем сделать вид, что эта тема не так уж вас волнует, чтобы взвешиваться каждый день.

  • 2

    Это искусственные волосы / грудь / ресницы или настоящие?

    Любая женщина хочет выглядеть привлекательно. И нет ничего плохого в том, что ради этого она обращается к услугам косметологов или пластических хирургов. Забавно, что этот вопрос чаще всего задают не мужчины, а другие женщины, которые порой просто завидуют красоте и молодости «соперницы». Дамы, прекратите тратить на это время, а лучше займитесь собой!

  • 3

    Когда ты выйдешь замуж?

    Пожалуй, самый распространенный вопрос, который задают одиноким (свободным) девушкам. Пора понять, что не у всех людей отношения и семья стоят в приоритете, даже если вам это кажется диким и странным.

  • 4

    Когда планируешь родить ребенка?

    Фирменный вопрос от создателей «Когда ты выйдешь замуж?». Многие люди считают, что замужество и произведение потомства — едва ли не главное предназначение в жизни каждой женщины. Но есть дамы, которые сознательно отказываются от материнства, так как посвящают себя другим вещам: карьере, саморазвитию, путешествиям, развлечениям и так далее. Это их выбор.

  • 5

    Сколько ты зарабатываешь?

    Затрагивая тему карьеры, стоит сказать, что многим женщинам не нравится, когда у них интересуются размером зарплаты. В принципе, подобный вопрос считается бестактным как среди женщин, так и среди мужчин, поэтому во избежание неприятных ситуаций лучше держать свой интерес при себе.

  • 6

    Сколько было отношений до меня?

    Мужчины, вам действительно так важно знать, сколько парней было у девушки до встречи с вами? Подумайте еще раз, зачем вам это нужно. Даже если ответ вас удовлетворит, есть риск, что возлюбленной не понравится такое отношение, и доверию между вами наступит конец.

  • 7

    Почему ты такая худая / толстая?

    Если девушка слишком худенькая, то все так и норовят ее накормить, даже не задумываясь: а может ей комфортно с такой фигурой? То же самое касается полненьких девушек. Почему-то все окружающие думают, что им нужно сесть на диету (а некоторые даже дают советы по похудению), хотя их мнение никто не спрашивал.

  • 8

    Зачем тебе высшее образование?

    В современном мире наличие высшего образования уже не является таким важным, поэтому многие люди искренне удивляются, когда их друзья/знакомые идут учиться. Но пора понять, что это их выбор, у каждого есть свои цели и желания, и никто не должен объяснять и оправдываться, зачем ему нужно что-то делать.

  • 9

    Ты беременна?

    С этим вопросом особенно часто сталкиваются знаменитости, стоит им выложить фото, на котором видно «животик» (который часто оказывается лишним весом). Но даже если девушка действительно беременна, не обязательно у нее об этом спрашивать: захочет — сама расскажет, а не захочет — значит есть на то причины.

  • 10

    У тебя уже наступил климакс?

    Просто ответьте: зачем вам это знать? Если хотите поинтересоваться симптомами, лучше спросить у Гугла. Помните, что в этот период женщины бывают особенно раздражительными и нервными.

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Женщины, Вопросы, Обида.
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