Не нужно, она обидится: десять тем, которые не стоит поднимать в разговоре с дамами

1 Сколько ты весишь? Думаем, даже не нужно объяснять, почему этот вопрос не нравится девушкам… Особенно девушкам с лишним весом. Впрочем, и многим парням излишний интерес к килограммам может показаться бестактным. А если вам все же задали такой вопрос, советуем сделать вид, что эта тема не так уж вас волнует, чтобы взвешиваться каждый день.

2 Это искусственные волосы / грудь / ресницы или настоящие? Любая женщина хочет выглядеть привлекательно. И нет ничего плохого в том, что ради этого она обращается к услугам косметологов или пластических хирургов. Забавно, что этот вопрос чаще всего задают не мужчины, а другие женщины, которые порой просто завидуют красоте и молодости «соперницы». Дамы, прекратите тратить на это время, а лучше займитесь собой!

3 Когда ты выйдешь замуж? Пожалуй, самый распространенный вопрос, который задают одиноким (свободным) девушкам. Пора понять, что не у всех людей отношения и семья стоят в приоритете, даже если вам это кажется диким и странным.

4 Когда планируешь родить ребенка? Фирменный вопрос от создателей «Когда ты выйдешь замуж?». Многие люди считают, что замужество и произведение потомства — едва ли не главное предназначение в жизни каждой женщины. Но есть дамы, которые сознательно отказываются от материнства, так как посвящают себя другим вещам: карьере, саморазвитию, путешествиям, развлечениям и так далее. Это их выбор.

5 Сколько ты зарабатываешь? Затрагивая тему карьеры, стоит сказать, что многим женщинам не нравится, когда у них интересуются размером зарплаты. В принципе, подобный вопрос считается бестактным как среди женщин, так и среди мужчин, поэтому во избежание неприятных ситуаций лучше держать свой интерес при себе.

6 Сколько было отношений до меня? Мужчины, вам действительно так важно знать, сколько парней было у девушки до встречи с вами? Подумайте еще раз, зачем вам это нужно. Даже если ответ вас удовлетворит, есть риск, что возлюбленной не понравится такое отношение, и доверию между вами наступит конец.

7 Почему ты такая худая / толстая? Если девушка слишком худенькая, то все так и норовят ее накормить, даже не задумываясь: а может ей комфортно с такой фигурой? То же самое касается полненьких девушек. Почему-то все окружающие думают, что им нужно сесть на диету (а некоторые даже дают советы по похудению), хотя их мнение никто не спрашивал.

8 Зачем тебе высшее образование? В современном мире наличие высшего образования уже не является таким важным, поэтому многие люди искренне удивляются, когда их друзья/знакомые идут учиться. Но пора понять, что это их выбор, у каждого есть свои цели и желания, и никто не должен объяснять и оправдываться, зачем ему нужно что-то делать.

9 Ты беременна? С этим вопросом особенно часто сталкиваются знаменитости, стоит им выложить фото, на котором видно «животик» (который часто оказывается лишним весом). Но даже если девушка действительно беременна, не обязательно у нее об этом спрашивать: захочет — сама расскажет, а не захочет — значит есть на то причины.