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Пятница, 22.11.2019
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Королевы красоты: счастливицы, которые получили этот титул в 1920-х годов (Фото)

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Королевы красоты: счастливицы, которые получили этот титул в 1920-х годов (Фото)
13:37 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Как же выглядели победительницы американских конкурсов на звание самой прекрасной?

  • 1

    "Мисс Чикаго" Джорджия Теодора Хейл победила в конкурсе 1922 года.

  • 2

    "Мисс Чикаго" Маргарет Ли заняла 4-е место на главном американском конкурсе красоты, который проходил в сентябре 1924 года в Атлантик-Сити.

  • 3

    "Мисс Чикаго 1925" Маргарита Гонзалес. Она была претенденткой на победу в национальном конкурсе 1925 года, но вылетела из борьбы еще в первом туре

  • 4

    2 августа 1926 года 18-летняя Мэй Грин стала "Мисс Чикаго". Ее выбрали лучшей из 4000 участниц.

  • 5

    20-летняя Эстель Кослофф победила в конкурсе "Мисс Чикаго 1927", но была дисквалифицирована, когда стало известно, что девушка недавно вышла замуж

  • 6

    16-летняя Луиз Деландер получила титул "Мисс Америка" 11 октября 1927 года.

  • 7

    Выпускница школы "Джульетт" Луиз Деландер, которая стала королевой красоты, вместе со своими родителями в 1927 году.

  • 8

    17-летняя Миртл Кристин Уолстед, 11 июля 1927 года. К ней перешел титул королевы красоты, после того как обнаружилось, что Эстель Кослофф замужем.

  • 9

    "Мисс Чикаго 1927" Миртл Кристин Уолстед.

  • 10

    "Мисс Вселенная" Элла Ван Хьюсон, 16 июня 1928 года.

  • 11

    22-летняя "Мисс Вселенная" Элла Ван Хьюсон прибыла домой в Чикаго после парада в ее честь. Международный конкурс проходил в Галвестоне (Техас).

    Вот такие прелестницы дефилировали на конкурсах красавиц почти сто лет назад. Впрочем, эти милашки и сейчас заткнули бы за пояс некоторых королев красоты. Их естественность и непринужденность гораздо приятнее, нежели напыщенность и лоск современных «мисс».

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Женщины, Конкурс красоты, Ретро, Королева красоты.
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