Королевы красоты: счастливицы, которые получили этот титул в 1920-х годов (Фото)

1 "Мисс Чикаго" Джорджия Теодора Хейл победила в конкурсе 1922 года.

2 "Мисс Чикаго" Маргарет Ли заняла 4-е место на главном американском конкурсе красоты, который проходил в сентябре 1924 года в Атлантик-Сити.

3 "Мисс Чикаго 1925" Маргарита Гонзалес. Она была претенденткой на победу в национальном конкурсе 1925 года, но вылетела из борьбы еще в первом туре

4 2 августа 1926 года 18-летняя Мэй Грин стала "Мисс Чикаго". Ее выбрали лучшей из 4000 участниц.

5 20-летняя Эстель Кослофф победила в конкурсе "Мисс Чикаго 1927", но была дисквалифицирована, когда стало известно, что девушка недавно вышла замуж

6 16-летняя Луиз Деландер получила титул "Мисс Америка" 11 октября 1927 года.

7 Выпускница школы "Джульетт" Луиз Деландер, которая стала королевой красоты, вместе со своими родителями в 1927 году.

8 17-летняя Миртл Кристин Уолстед, 11 июля 1927 года. К ней перешел титул королевы красоты, после того как обнаружилось, что Эстель Кослофф замужем.

9 "Мисс Чикаго 1927" Миртл Кристин Уолстед.

10 "Мисс Вселенная" Элла Ван Хьюсон, 16 июня 1928 года.