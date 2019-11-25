Смелости ей точно не занимать: красотка-модель спасает белых акул

1 А эта смелая модель не боится стать обедом для зубастых акул и бесстрашно плещется с ними в океанских водах. Будоражащие фотографии хрупкой красавицы в окружении огромных хищников смотрите в нашем материале. Оушен Рамси (Ocean Ramsey) каждый день ныряет в океанские глубины, чтобы покружиться в смертельно опасном хороводе с самыми большими в мире белыми акулами. Она делает глубокий вдох и погружается на глубину более 3 метров. Оушен изучает поведение животных и защищает хищников от исчезновения. Модель рассказывает о бедственном положении вида белых акул в соцсетях.

2 Оушен Рамси родом из Оаху, что на Гаваях. На днях девушка буквально взорвала соцсети, опубликовав впечатляющие кадры, на которых она плавает вместе с 6-метровой 50-летней акулой по кличке Дип Блу. Красавица не в первый раз так близко общается с огромными хищниками.

3 Девушка проводит время, плавая с акулами, и публикует фотографии своих приключений в Инстаграм. У модели более 500 тысяч подписчиков, и она побуждает их защищать права акул.

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5 Впервые модель привлекла внимание мировой общественности в 2012 году, когда в интернете появились видеокадры, на которых девушка плывет на спине большой белой акулы по имени Белла. Оушен — опытный дайвер. Она может задерживать дыхание до шести минут и нырять на глубину более 50 метров. "Большинство людей многого не знают об акулах. Они думают, что акулы хотят напасть на них, но это далеко не так. В большинстве случаев акулы нас боятся", — объясняет Оушен.

6 То, что для многих людей стало бы самым жутким кошмаром, для смелой ныряльщицы — обычное дело. "Я не боюсь плавать с акулами. Их поведение намного более предсказуемо, чем человеческое", — утверждает модель. Девушка говорит, что каждый год около 100 миллионов акул погибают от рук людей. В большинстве случаев их убивают из-за плавников, которые считаются деликатесом китайской кухни. Возможно вы слышали, про знаменитый суп из акульих плавников. Но Оушен утверждает, что это блюдо — невкусное и вовсе не полезное. На самом деле такой суп ядовит. Его едят как дорогой деликатес люди, желающие продемонстрировать свой высокий социальный статус. 90% акул в мире уничтожаются в угоду таким гурманам.

7 "В каждой истории должен быть свой негативный персонаж. После таких фильмов, как "Челюсти", например, очень легко манипулировать человеческой психологией и еще шире распространять идеи абсурдного террора. Чтобы успокоить людей, достаточно всего лишь показать этих животных, когда они мирно плавают и ни на кого не нападают. Это состояние, в котором они проводят 99% времени", — говорит Оушен.

8 Раньше люди повсеместно опасались, что акулы все чаще будут нападать на людей, поскольку глобальное потепление привлекает их все ближе к прибрежным водам. В известных местах для отдыха было зафиксировано много случаев нападения акул на людей. Например, на Майорке и на корнуэльском побережье. В 2018 году турист из Чехии погиб от челюстей акулы, когда с семьей отдыхал на популярном курорте на Красном море, в Египте.

9 Защитница акул окружает себя единомышленниками, ей помогает друг, дайвер и фотограф Хуан Олифант (Juan Oliphant). Дома, на Гавайских островах, Оушен принимает активное участие в работе организации "Океанские исследования и дайвинг" (One Ocean Research and Diving). Женщины, состоящие в этой организации, каждый день погружаются под воду, чтобы помочь людям узнать больше о физиологии акул, их поведении и языке тела. А также о том, что можно совершенно безопасно контактировать с этими животными.