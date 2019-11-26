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С днем рождения, королева рок-н-ролла: Тине Тернер - 80

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С днем рождения, королева рок-н-ролла: Тине Тернер - 80
13:51 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:26 ноября исполняется 80 лет легендарной американской певице, обладательнице 8 премий "Грэмми" и титула "королевы рок-н-ролла" Тине Тернер.

  • 1

    Уже более 20 лет она живет на своей вилле в Швейцарии, наслаждается семейным счастьем и на сцену выходит только ради собственного удовольствия. Но так было не всегда – случались такие периоды, когда жизнь казалась ей кошмаром. Что заставило Тину Тернер дважды предпринимать попытки самоубийства, как она нашла свое счастье после 45 лет, и кто стал ее ангелом-хранителем – далее.

  • 2

    Настоящее имя Тины Тернер – Анна Мэй Буллок. Она родилась в провинциальном городе Натбуш штата Теннесси в простой семье. Ее первой сценической площадкой стал местный церковный хор. Друзей у Анны не было – с «Мартышкой», как ее прозвали соседские мальчишки, никто не хотел дружить. Она была самой маленькой и худенькой в школе, за что и получила такое прозвище. От одиночества ее спасало радио, все шлягеры девочка знала наизусть.

  • 3

    Когда Анне было 10 лет, ее родители развелись. Однажды мать уехала в Сент-Луис навестить родственников, а потом сообщила, что встретила там другого мужчину и не намерена возвращаться в семью. Узнав об этом, отец оставил детей бабушке, а сам переехал в Канаду. Это было первым большим потрясением для Анны. Тогда она почувствовала себя никому не нужной и предприняла первую попытку самоубийства.

  • 4

    После смерти бабушки Анна вместе с сестрой переехала к матери в Сент-Луис. Сестры часто посещали музыкальные вечеринки и на одной из них, в клубе «Манхэттен», познакомились с лидером блюз-бэнда «The Kings of Rhythm» Айком Тернером. С тех пор Анна стала завсегдатаем его концертов. Однажды она взяла микрофон в руки – и сразила наповал и музыкантов, и слушателей в зале. Айк Тернер даже прервал выступление, чтобы выразить ей свое восхищение. Так Анна стала вокалисткой группы «Короли ритма».

  • 5

    Поначалу у Анны случился роман с саксофонистом группы Рэймондом Хиллом, но он завершился сразу же после рождения их сына Крейга. А творческий тандем Айка и Анны вскоре перерос в семейный союз. Позже певица рассказывала: «Мы были близки, как брат и сестра, нам было так весело вместе. В выходные мы садились в машину и колесили по городу, он рассказывал мне о своей жизни и мечтах. Айк признался мне, что в юности его никто не считал привлекательным, что очень его ранило. Я чувствовала, что ему необходима моя поддержка, и думала, что никогда не смогу причинить любимому боль. Он был таким милым со мной, я просто не знала о другой, тёмной стороне его личности. Айк частенько участвовал в потасовках, но я всегда оправдывала его. Ничего не могла с собой поделать».

  • 6

    В 1962 г. Айк и Анна поженились, она взяла его фамилию, а он придумал ей новое сценическое имя – Тина. Свою группу они тоже переименовали – в «Айк и Тина Тернер Ревью». Спустя год у пары родился сын Рональд, но они практически не делали пауз в концертной деятельности – в 1960-1970-х гг. их группа была очень популярной, они выпускали один хит за другим. Айк был прекрасным музыкантом и менеджером, а для Тины Тернер стал Пигмалионом – он полностью создал ее сценический образ и помог обрести уверенность в себе и раскрыть все свои таланты.

  • 7

    Но в семейной жизни Айк оказался тираном – он злоупотреблял наркотиками, а под их воздействием терял над собой контроль и устраивал побои. Позже певица призналась, что на протяжении всех 16 лет их брака она постоянно подвергалась насилию: «Он тратил все наши деньги на наркотики, я не получала ни гроша. Много раз, когда он спал, я доставала пистолет, но никогда не решалась пустить его в ход. Однажды мы подрались в гардеробной, а после я вышла на сцену с опухшим от побоев лицом. Наверное, нос был сломан, потому что кровь текла всё время, пока я пела. Раньше я пыталась скрыть синяки с помощью макияжа, но такие следы уже невозможно было спрятать от публики».

  • 8

    Ее жизнь превратилась в кошмар. Муж заставлял ее работать круглосуточно, гастроли занимали 270 дней в году. Оказавшись на грани отчаяния, певица предприняла еще одну попытку самоубийства. К счастью, ее удалось спасти. После этого она приняла твердое решение уйти от мужа. В 1976 г. она сбежала из дома, а спустя 2 года оформила развод официально. Все, что ей осталось после первого брака – 35 центов в кармане, звучный псевдоним и неустойка за отмененные концерты. Но, как оказалось, этого было достаточно не только для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, но и достичь высот в сольной карьере.

  • 9

    Друзья одолжили ей денег и купили билет в Калифорнию, где певица начала новую жизнь. Она отменила совместные концерты и организовала несколько сольных. Все ее сбережения достались бывшему мужу – Тина называла это ценой своей свободы. Больше никто не диктовал ей, что делать, и это придавало сил. «Пережив всё это, я поняла, что должна сама за себя отвечать. В безнадёжной ситуации всегда нужно заставить себя подняться и идти дальше. Я верю, что жизнь открывает любые дороги», – признавалась позже певица.

  • 10

    Поначалу Тину Тернер никто не воспринимал как сольную певицу, но через несколько лет ей удалось разрушить этот стереотип. В 1984 г. она выпустила альбом «Private Dancer», который стал самым коммерчески успешным в ее карьере, спустя год отправилась в свое первое сольное мировое турне с 170 концертами, а затем получала премии «Грэмми» одну за другой. В 1996 г. ее мировое турне уже длилось целый год и проходило при постоянных аншлагах.

  • 11

    Однажды на вечеринке в Лондоне Тина Тернер познакомилась с молодым продюсером Эрвином Бахом. На тот момент ей было 46, а ему – 30 (всего на 3 года больше, чем ее старшему сыну). У пары начался роман, в долговечность которого не верил никто, и прежде всего сама Тина. Вслед за своим избранником певица переехала в Европу, а вскоре они вместе поселились в Швейцарии.

  • 12

    В 2013 г. мир облетела новость: 73-летняя Тина Тернер вышла замуж за 57-летнего Эрвина Баха. После того, как их отношения прошли проверку временем, певица наконец решилась на этот шаг. С тех пор она чувствует себя абсолютно счастливой и называет этот период лучшим в своей жизни. Тина живет в Швейцарии на своей вилле, оборудованной сауной, бассейном, массажным кабинетом и тренажерами. Горные прогулки и фитнес позволяли ей оставаться в прекрасной форме и выглядеть значительно моложе своих лет.

  • 13

    Правда, певица тщательно скрывала от публики, что это счастье не было безоблачным – возраст давал о себе знать. Через 3 месяца после свадьбы Тина Тернер перенесла инсульт, через 2 года у нее диагностировали рак кишечника. Операция и последовавшая за ней химиотерапия так сильно повредили почки, что пришлось сделать трансплантацию. А донором почки стал ее муж Эрвин.

  • 14

    В 2018 г. Тина призналась: «Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь – мы все еще здесь, ближе, чем мы когда-либо представляли. Я могу оглянуться назад и понять, почему моя карма была такой. Хорошее вышло из плохого. Радость пришла от боли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня».

  • 15

    Иногда она дает концерты, но делает это исключительно ради собственного удовольствия.

  • 16

    Певица говорит: «Я знаю, что люди ждут от меня каких-то шагов, но для меня музыкальная карьера перестала быть главным в жизни. Я сделала много и остановилась вовремя. Я себя не ограничиваю, я здорова и счастлива в браке, делаю всё, чтобы моей семье было хорошо. Моя цель – дарить людям правду и помогать по мере возможности. Это лучшее, что я могу сейчас делать». Остается только пожелать замечательной певице и удивительной женщине Тине Тернер долгих лет жизни и новых хитов!

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