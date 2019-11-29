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Знайте своих врагов в лицо: что стоит знать о женских возвратных кризисах (Фото)

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Знайте своих врагов в лицо: что стоит знать о женских возвратных кризисах (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хорошо, что человечество придумало психологов, а те придумали возрастные кризисы.

  • 1

    Вас выкручивает во все стороны, а вам как раз 30. Или 40. Или 43 года 8 месяцев. И все понятно: кризис! Но кто-то в 30 лет такой же жизнерадостный придурок без обязательств, как 10 лет назад, а у кого-то тройня, собака, муж-полярник и ипотека. Кто-то хочет замуж. Кто-то детей. Кто-то развода. И у всех один и тот же кризис середины жизни? 

    Возраст вообще ни при чем! Кризис с нами приключается, когда перестают работать обкатанные алгоритмы. В стандартной биографии точки потенциального кризиса легко предсказать. Можно даже заранее оценить, какие скиллы мы приобретем, когда черная полоса в жизни слегка просветлеет перед неминуемым следующим погружением. В любом совершенно возрасте с вами может приключиться вот что:

  • 2

    Одиночество 

    Прекращение любовной истории — событие, неприятное на любом жизненном этапе. Но когда мы только начинаем взрослую жизнь, это катастрофа! Подростки не верят, что первая любовь почти никогда не бывает последней. Все, теперь я навсегда одинока, меня никто не любит, мне никто не нужен, подите все к черту и закройте за собой дверь. Девушки 20+ срочно бросаются в новый поиск. Девушки 30+ затевают ремнт или отпуск.

    Навыки: искать новые знакомства, рассчитывать на себя во всем — от выбора еды и планирования бюджета до дрельно-перфораторной вышивки по бетону.

    Мы больше не цепляемся за человека только из страха остаться в одиночестве! Вокруг нас почти не остается случайных людей — это ли не прекрасно?

  • 3

    Дефицит личного пространства 

    А когда вам наконец-то покажется, что в одиночестве больше плюсов, чем минусов, настанет кризис номер два. Тот, в котором ты сидишь с дуршлагом набекрень, вокруг на космических скоростях проносятся дети, собаки, мужья, начальники, а мысль в голове всего одна: господи боженька, ну почему всем нельзя просто взять и исчезнуть на полчасика? Это же невыносимо, некогда ногти покрасить. Дети, конечно, цветы жизни. Но возможность побыть в тишине теперь ограничивается коротким отрезком времени от детского отбоя до собственной отключки.

    Навыки: расставлять приоритеты.

    Выбор между сексом и маникюром по-прежнему сложный, но самые продвинутые умудряются совмещать. Не самые продвинутые делают выбор раз и навсегда. Кому он вообще нужен, этот маникюр?

  • 4

    Выгорание на работе

    Обязанность каждое утро вставать и за миску риса грести в никуда на галерах сведет с ума любого. Но ведь это целая миска риса! С другой стороны, соседи по галерной гребле — неприятные гоблины, так и норовящие подсидеть. И могут позвонить среди ночи или отпуска, чтобы спросить какую-то ерунду. Из-за работы свободного времени не остается вообще, глаз в машине всегда дергается в такт любимой песне, иногда, примерно два раза в неделю, хочется повеситься или хотя бы надолго заболеть.

    Навыки: «Гори она огнем, зарплата на три рубля выше средней по рынку, если ее некогда тратить», — это не навык, это дауншифтинг. Зато уже не кризис.

  • 5

    Любовный треугольник

    Что вообще может быть кризиснее, чем любовник? Особенно при живом муже. Это ж вообще ни секунды покоя! Как отчаянные женщины, умудряющиеся вертеться между двумя мужчинами, детьми и работой, еще находят время на сон и маникюр, понять невозможно! Естественно, через одну они впадают в кризис и депрессию.

    Навыки: хвастаться на работе тем, что тщательно скрываешь дома.

  • 6

    Кризис сравнения

    Вам кажется, что у вас прекрасная семья и чудесная работа? Ах, оставьте — к вашему возрасту Марья уже директор корпорации, а у Дарьи пятеро детей, из которых трое победители международных олимпиад, а остальные говорят на семи языках, включая суахили и китайский. В ваши почтенные годы можно было б достичь и большего… Полжизни прожито зря!

    Мы, конечно, упорные, мы начнем сначала, а потом еще сначала, и еще... В итоге, когда добьемся-таки своего, окажется, что оно уже не очень-то и нужно. А время и силы не вернуть. Опять полжизни зря, депрессия и не очень понятно, что делать дальше.

    Навыки: не упираться в ставшие неактуальными цели, менять планы в зависимости от ситуации и — это важно — игнорировать хвастливые посты в соцсетях. 

    Когда последний навык отработан, жизнь становится почти прекрасной независимо от исходных данных.

  • 7

    Гормональный кризис

    До климакса еще далеко, а уже все плохо, все бесит, жить как раньше нет никаких сил. Явно кризис… с чем бы его связать? Да не вопрос, есть же перименопауза! Это такой предклиматерический период, когда все уже плохо, но еще не климакс. Начаться может хоть за десять лет до даты Х. Не благодарите.

    Про ежемесячный гормональный кризис ПМС (который, кстати, тоже имеет право длиться от самой овуляции до начала месячных, а не жалкий один день накануне) вы и сами все знаете.

    Навыки: регулярно посещать гинеколога и проходить диспансеризацию раз в три года. И предупреждать близких о гормональных бурях. Прямым текстом: «Милый, у меня ПМС, поэтому скройся, ты меня БЕСИШЬ!» И милый моментально растворяется в воздухе.

  • 8

    Кризис несоразмерности 

    Еще в прошлую распродажу все платьица сидели как влитые, а сейчас ни один наряд, даже из новой коллекции и без скидки, не подходит. Нас как бы оценили и намекнули, что таким нечего делать на корабле современности, будет лучше, если мы сиганем за борт сами. И самое-то ужасное: мы сами все испортили — не надо было греметь холодильником ночи напролет! Боже, я ужасное безвольное существо…

    Навыки: понимать себя. 

    Если надо поднять настроение шопингом, но явно ничего не нужно, то мы просто идем в недорогой симпатичный магазинчик и покупаем недорогую симпатичную фигню, а не лабутены и биркины. Производитель, переставший отшивать наш размер, вычеркивается из шопинг-списка — худеть или поправляться ради шмоток мы не станем.

    https://telegraf.com.ua/zhizn/zhenshhinyi/5250550-zamuzh-za-printsa-obyichnyie-devushki-kotoryim-povezlo.html

Замуж за принца: обычные девушки, которым повезло

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Женщины, Кризис, Советы женщинам, Одиночество, Выгорание на работе, Женские возрастные кризисы, Женский кризис, Гормональный кризис.
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