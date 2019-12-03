Не уступали мужчинам: первые женщины-бодибилдеры XX века (Фото)

1 Именно они перешагнули через общественные нормы и растоптали традиционные представления о женской красоте.

2 Они были одновременно сильными и блистательными. Судя по их рельефной мускулатуре, вряд ли они уступали мужчинам в силе.

3 «Сильные женщины» впервые появились еще в XIX веке. Они принимали участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Тем не менее, чаще всего к ним относились лишь как к очередной цирковой диковине.

4 К большому сожалению, считалось очень странным и просто диким для женщины иметь хорошо развитое тело. Именно поэтому многие из этих женщин воспринимались как зрелище для развлечения.

5 Например, Кэти Брумбах была одной из самых известных «суперженщин» начала XX века. Она родилась в цирковой семье и пошла по стопам родителей. Ее отец был «великаном», а мать тоже была «сильной женщиной».

6 Брумбах устроилась на работу к братьям Ринглинг (Ringling Brothers) и в цирк Barnum & Bailey Circus в качестве тяжелоатлета, гнула голыми руками железные пруты и поднимала своего мужа над головой лишь одной рукой.

7 Хотя в свое время эти женщины воспринимались как аномалия, они мужественно прокладывали путь к тому, чтобы современные женщины могли становиться профессиональными бодибилдерами и борцами.