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Есть такие, которых не забыть: как отпустить бывшего и начать новую жизнь (Фото)

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Есть такие, которых не забыть: как отпустить бывшего и начать новую жизнь (Фото)
18:06 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Нам, девушкам, непросто сделать две вещи: навсегда отказаться от сладкого и забыть бывшего. Предлагаем вам дельные советы психоаналитика.

  • 1

    Окей, со сладким еще можно как-то побороться: не увидеть через две недели жесткой антисахарной диеты ярко выраженного целлюлита, и все – прощай, пончик. А вот как быть с бывшим? Бывший – не донат с глазурью, его так просто в мусорный бак не выбросишь.

    "Ничего сложного, - можешь поспорить со мной ты. – Я вот, например, своего бывшего забыла и счастлива!" Отлично, порадуюсь за тебя я. Только у меня один вопрос: ты бросила того козла, которого забыла и после которого счастлива, или он тебя оставил? Я не жду от тебя публичных откровений, просто признайся себя честно. От этого многое зависит: если он тебя бросил, не обманывайся и не будь так уверена в своем счастье, потому что, каким бы крепким оно ни было, все равно даст трещину, как только ты этого бывшего случайно встретишь на вечеринке у общих друзей. Природа твоего состояния зависит от причины. Как, в принципе, и все в этом мире. Ты будешь по-разному относиться к потере в зависимости от того, ты сама что-то отдала или у тебя это что-то забрали. Я к тому, что забыть бывшего непросто. Но можно попробовать.

  • 2

    Пресекай сталкинг

    Будет сложно, но ты справишься. Первым делом удали его из друзей в фейсбук, отпишись в инстаграм и туда же, в топку, отправь его номер телефона. Да, я знаю, что ты все держишь под контролем, но поверь, твоя сила даст слабину на первом КПП "алкоголь". После пары-тройки коктейлей или бутылочки вина на двоих с подружкой, твоя рука потянется за телефоном, а пальцы чисто автоматически найдут искомое имя. Каким бы ни был сильным человек, он всегда сломается от одного испытания – опьянение-звонок бывшему/бывшей.

    Интересно, добрались ли уже ученые до этого феномена, изучили ли его, потому что нам всем полезно было бы узнать о настоящих причинах такого срыва. От этого страдают все: и дерзкие девчонки, и мужики с яйцами, сучки и кобеля. Поэтому лучше себя обезопасить - удаляй все контакты. И еще пару слов по поводу сталкинга: не нужно мониторить его страницы и отмечать с какой новой бабой он появился на красной дорожке международного кинофестиваля в Цюрупинске.

    Не ходи к нему в гости даже виртуально. Для начала запрети себе, а потом это войдет в привычку. Кстати, с этого и начинается забывание.

  • 3

    Меняй место дислокации

    Ты всегда будешь о нем вспоминать, посещая все те места, где вы были вместе и где (внимание, это важно!) тебе было хорошо. Забежала в кафе на минуточку, купить свежий круассан, мельком глянула на столик в окне-витрине, вспомнила, что однажды субботним утром вы отправились сюда на ленивый солнечный бранч. И сидели именно на том месте, где сейчас девушка жадно хомячит штрудель. Пили кофе в неприлично больших для кофе чашках, ели профитроли и какое-то "райское удовольствие", которое вам напарил официант. Много смеялись, дурачились, копировали общих знакомых и строили планы на лето. А потом он вдруг неожиданно взял тебя за руку и тихо так сказал: я люблю тебя. И ты только открыла рот, чтобы ответить ему тем же, слово в слово повторить его признание, мол, ты тоже, ты тоже чувствуешь этих бабочек в животе, они и тебя легонько щекочут своими крылышками. Только открыла рот, чтобы сказать ему это, как он резко поднялся и пошел просить чек, потому что сколько можно ждать этого официанта, честное слово.

    Вот так забежишь на минутку в кафе за круассаном, и тебя вдруг накроет волна воспоминаний. И что ты будешь с ними делать? Только одно – попробовать исключить места, где те воспоминания и эмоции зародились. Другими словами, уезжай в другой город, а лучше в другую страну, чтоб уж наверняка. По крайней мере, там у тебя не будет внешних раздражителей.

  • 4

    Загрузи себя, чтобы так уставать физически, чтобы точно никаких лишних мыслей от скуки

    Запишись на интенсив. И чем сложнее он будет, тем лучше. Ты давно хотела выучить какой-то язык программирования, пожалуйста, сейчас самое время начать. И чтобы не дома с ноутбуком на коленках, а ходить в настоящий класс, изучать, спорить, спрашивать, делать домашние задания, сдавать контрольные и готовиться к экзаменам. Не нравится программирование, уезжай в Азию на ретрит или во Францию на кулинарные курсы. Уволься и поменяй работу, пусть это будут новые для тебя задачи и действия. Загрузи себя, в общем. Воспоминания о бывшем можно попробовать выбить своей усталостью. К тому же, это будет инвестирование в себя, а вдруг после этого твоя жизнь круто изменится. Социализируйся и будь активной. В общем, попробуй.

  • 5

    Заведи мужика и уверь себя, что ты его любишь

    Это будет непросто, поэтому лучше начать с интенсива по программированию. Тебе необязательно тянуть первого попавшегося мужика в койку, необязательно регистрироваться на тиндер и бежать на свидание с первым, кто тебе подмигнул. Я сказала про нового мужика образно, не стоит цепляться за слова. Тебе нужны новые воспоминания. Вот над этим и надо поработать. А новые отношения могут тебе в этом помочь. С новым мужчиной можно конструировать новую жизнь и новую себя. С новым мужчиной ты можешь попробовать то, что никогда не делала: прыгнуть с парашютом, поучаствовать в регате, пойти в горы, открыть ресторанчик, попробовать новые позы в сексе. Да-да, даже те, о которых никогда не думала. Удиви себя, порази себя до состояния "нефигасебе!", тогда ты точно не будешь вспоминать о своем экс. И да, самое важное, не нужно на следующий же день после классного секса признаваться ему в любви, и дураку понятно, что сейчас ты это говоришь вопреки.

  • 6

    Больше времени уделяй себе: ходи к косметологу, запишись на массажи, решись на неожиданную для своего привычного образа стрижку. Еще сделай наконец-то то, что давно откладывала или на что не могла решиться. Считай, что это знак, настал тот момент, когда стоит что-то кардинально поменять.

    Ты еще тут? Дочитала до этого абзаца? Окей, внимание, сейчас будет самое главное. Помнишь, я вначале говорила тебе, что все зависит от того, кто был инициатором разрыва. Так вот, если это он тебя бросил, будь готова к тому, что все те советы, которые я тебе ранее набросала, полетят к чертовой матери, как только ты встретишь его случайно в городе. Веселого, активного, красивого… Как только встретишь, поймешь, что не фига не сработала эта реабилитация. Потому что бывают такие бывшие, которых не забыть. Что с этим делать? Да ничего, просто жить. И думать о том, что и ты для кого-то такая же бывшая, которую помнят всю жизнь.

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Женщины, Отношения, Проблемы, Бывший, Психоаналитик, Как забыть бывшего.
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