Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)

1 Расскажи мне о своей бывшей Девушки по природе своей очень любопытны. Помимо того, что они изучают все доступные фотографии экс своего парня в соцсетях, они еще и хотят самолично услышать о ней все-все-все. Поставь себя на место мужчины. Чтобы он не сказал о своей бывшей, ты все воспримешь в штыки.

2 Я влюблена в... (имя кумира) Да, мечтать о Дэвиде Бекхэме никто не запрещал, но зачем признаваться в этом своему молодому человеку? Он начнет сравнивать, комплексовать, чувствовать себя третьим лишним. Пусть твои фантазии останутся при тебе.

3 Я рассказываю подружке все-все Даже если это так, парню знать не обязательно. Твоя подруга может быть соавтором любовных смс, личным психологом, а иногда и “жилеткой“, но она никогда не должна быть третьей в вашей паре. Мужчина хочет безоговорочно доверять тебе и не бояться рассказать что-то тайное. Если он узнает, что твоя подруга по совместительству твой поверенный, не жди откровенности.

4 Мой бывший обычно... Не заставляй своего парня ревновать и соперничать с мужчиной, который остался в прошлом. Потом пеняй на себя, когда твой благоверный превратиться в копию бывшего.

5 Я толстая? Если он скажет тебе правду, скандала не избежать, если приукрасит, ты ему не поверишь. Постановка вопроса неправильная изначально. Мужчина окажется в сложном, практически безвыходном положении.

6 Ты такой милый Никогда не говори мужчине, что он милый. Нам это кажется комплиментом, а они понимают все превратно. Представители сильного пола чувствуют, что ты не уверена в их маскулинности и переводят “милый“ как “асексуальный“.

7 С мужчинами я только дружу Нам кажется, что таким способом мы ограждаемся от лишнего внимания и приставаний, но мужчинам сложно понять, как вообще такое возможно. Эту фразу они трактуют как “открытая в отношениях“. Их может охладить только ледяной тон, и то не всегда.

8 Мне не нравятся твои друзья Никогда не вступай в ментальную схватку с друзьями твоего парня, даже если они тянут его на футбол каждую пятницу и ведут себя не по-джентльменски. Мужчина скорее расстанется с тобой, чем разорвет отношения со своими давними приятелями.

9 Ты считаешь ее привлекательной? Хочешь честный ответ? Ты его вряд ли получишь. Не заставляй своего парня жаться, мямлить и краснеть. Почему тебе может нравится Дэвид Бекхэм, а его не может привлечь сексуальная соседка с пятого этажа? Двойные стандарты.