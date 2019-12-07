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Суббота, 07.12.2019
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Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)

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Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
19:44 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Иногда ты можешь сказать своему любимому лишнего, а потом горько сожалеть. Какие темы не стоит поднимать ни в коем случае?

  • 1

    Расскажи мне о своей бывшей

    Девушки по природе своей очень любопытны. Помимо того, что они изучают все доступные фотографии экс своего парня в соцсетях, они еще и хотят самолично услышать о ней все-все-все. Поставь себя на место мужчины. Чтобы он не сказал о своей бывшей, ты все воспримешь в штыки.

  • 2

    Я влюблена в... (имя кумира)

    Да, мечтать о Дэвиде Бекхэме никто не запрещал, но зачем признаваться в этом своему молодому человеку? Он начнет сравнивать, комплексовать, чувствовать себя третьим лишним. Пусть твои фантазии останутся при тебе.

  • 3

    Я рассказываю подружке все-все

    Даже если это так, парню знать не обязательно. Твоя подруга может быть соавтором любовных смс, личным психологом, а иногда и “жилеткой“, но она никогда не должна быть третьей в вашей паре. Мужчина хочет безоговорочно доверять тебе и не бояться рассказать что-то тайное. Если он узнает, что твоя подруга по совместительству твой поверенный, не жди откровенности.

  • 4

    Мой бывший обычно...

    Не заставляй своего парня ревновать и соперничать с мужчиной, который остался в прошлом. Потом пеняй на себя, когда твой благоверный превратиться в копию бывшего.

  • 5

    Я толстая?

    Если он скажет тебе правду, скандала не избежать, если приукрасит, ты ему не поверишь. Постановка вопроса неправильная изначально. Мужчина окажется в сложном, практически безвыходном положении.

  • 6

    Ты такой милый

    Никогда не говори мужчине, что он милый. Нам это кажется комплиментом, а они понимают все превратно. Представители сильного пола чувствуют, что ты не уверена в их маскулинности и переводят “милый“ как “асексуальный“.

  • 7

    С мужчинами я только дружу

    Нам кажется, что таким способом мы ограждаемся от лишнего внимания и приставаний, но мужчинам сложно понять, как вообще такое возможно. Эту фразу они трактуют как “открытая в отношениях“. Их может охладить только ледяной тон, и то не всегда.

  • 8

    Мне не нравятся твои друзья

    Никогда не вступай в ментальную схватку с друзьями твоего парня, даже если они тянут его на футбол каждую пятницу и ведут себя не по-джентльменски. Мужчина скорее расстанется с тобой, чем разорвет отношения со своими давними приятелями.

  • 9

    Ты считаешь ее привлекательной?

    Хочешь честный ответ? Ты его вряд ли получишь. Не заставляй своего парня жаться, мямлить и краснеть. Почему тебе может нравится Дэвид Бекхэм, а его не может привлечь сексуальная соседка с пятого этажа? Двойные стандарты.

  • 10

    Нам нужно поговорить

    Это самая страшная фраза в мире. Для всех без исключения. Она сулит одни только неприятности, разборки и скандал. Если вам действительно нужно поговорить, выбери более мягкую формулировку.

Есть такие, которых не забыть: как отпустить бывшего и начать новую жизнь (Фото)

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Женщины, Советы, Отношения, Влюбленные, Парни, Фразы, Молодой человек, Никогда не говорите это парням.
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