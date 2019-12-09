Об этом не подозревают даже они сами: факты о женском теле (Фото)

1 В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.

2 На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.

3 Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.

4 Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.

5 Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.

6 Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.

7 В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.

8 Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.

9 У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.

10 Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.

11 Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.

12 Жиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.

13 Женщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.