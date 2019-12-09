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Об этом не подозревают даже они сами: факты о женском теле (Фото)

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Об этом не подозревают даже они сами: факты о женском теле (Фото)
12:53 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Мы решили привести несколько фактов, которые являются подтверждением, что разница между полами все же есть.

  • 1

    В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.

  • 2

    На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.

  • 3

    Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.

  • 4

    Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.

  • 5

    Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.

  • 6

    Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.

  • 7

    В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.

  • 8

    Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.

  • 9

    У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.

  • 10

    Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.

  • 11

    Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.

  • 12

    Жиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.

  • 13

    Женщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.

  • 14

    Женщины моргают примерно вдвое чаще мужчин.

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