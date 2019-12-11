Голливудские дивы без макияжа: правдивые фото

Звезды кинематографа и шоу-бизнеса все чаще демонстрируют свою природную красоту, выкладывая на своих страничках в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены без макияжа. Предлагаем взглянуть на некоторых из них.