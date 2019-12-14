Самые красивые: потрясающие актрисы 90-х, которые сводили всех с ума

1 Памела Андерсон На первом месте нашего списка, конечно, она. Прославившаяся своими ролями, скандалами, мужьями, детьми и в первую очередь идеальными формами. Девушка, спасшая все Малибу разом, — Памела Андерсон.

2 Элизабет Херли Элизабет Херли — одна из немногих британских актрис, получивших мировую известность. Тем не менее нам она запомнилась не поэтому: успех Элизабет обеспечила ее карьера в качестве фотомодели.

3 Алисия Сильверстоун Толчком к началу карьеры Алисии Сильверстоун стала небольшая роль в клипе Aerosmith. Затем последовала череда мелких удачных ролей и ужасный провал: сыгранная Алисией девушка — летучая мышь в фильме «Бэтмен и Робин» была признана худшей за всю историю франшизы.

4 Деми Мур Карьеру Деми Мур трудно назвать сверхуспешной. После невероятного «Призрака», будто специально созданного для нее, девушка снялась еще в нескольких сериалах, а затем перешла на инди-фильмы, где играет обычно роли второго плана. Тем не менее для нас она — одна из самых красивых девушек родом из 1990-х.

5 Клаудиа Шиффер Непонятно, стоит ли вообще что-то писать об этой легенде широкого экрана, подиума, бизнеса и прочая и прочая. За невероятной красотой Шиффер кроется еще и немалый ум: в настоящий момент девушка является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании. Неплохая карьера!

6 Тиффани Амбер Тиссен Самая громкая роль Тиссен — незабвенный «Беверли-Хиллз 90210». К сожалению, девушка так и не смогла переиграть созданного ею же персонажа: до сих пор все, смотревшие сериалы в далекие 1990-е годы, ассоциируют ее только с одной ролью.

7 Сара Мишель Геллар Истребительница вампиров, вечная нимфетка, номинантка на «Оскар» и просто прекрасная девушка — Сара Мишель Геллар стала первой девушкой, подчинившей себе полностью не только довольно гиковский сериал, но и всю его аудиторию.

8 Сальма Хайек Сальма Хайек официально признана самой успешной актрисой-латиноамериканкой. 30 фильмов, «Оскар» за лучшую женскую роль и танцы в «От заката до рассвета», которые навеки запомнил каждый подросток, взрослевший в 90-х.

9 Дженнифер Лав Хьюитт Да, это именно та девушка, которая знает, что именно вы сделали прошлым летом. Еще несколько сериалов и средне успешная певческая карьера — собственно, ничем особенным, кроме своей шикарной фигуры, Дженнифер нам и не запомнилась.