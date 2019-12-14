Самые красивые: потрясающие актрисы 90-х, которые сводили всех с ума

Памела Андерсон
На первом месте нашего списка, конечно, она. Прославившаяся своими ролями, скандалами, мужьями, детьми и в первую очередь идеальными формами. Девушка, спасшая все Малибу разом, — Памела Андерсон.
Элизабет Херли
Элизабет Херли — одна из немногих британских актрис, получивших мировую известность. Тем не менее нам она запомнилась не поэтому: успех Элизабет обеспечила ее карьера в качестве фотомодели.
Алисия Сильверстоун
Толчком к началу карьеры Алисии Сильверстоун стала небольшая роль в клипе Aerosmith. Затем последовала череда мелких удачных ролей и ужасный провал: сыгранная Алисией девушка — летучая мышь в фильме «Бэтмен и Робин» была признана худшей за всю историю франшизы.
Деми Мур
Карьеру Деми Мур трудно назвать сверхуспешной. После невероятного «Призрака», будто специально созданного для нее, девушка снялась еще в нескольких сериалах, а затем перешла на инди-фильмы, где играет обычно роли второго плана. Тем не менее для нас она — одна из самых красивых девушек родом из 1990-х.
Клаудиа Шиффер
Непонятно, стоит ли вообще что-то писать об этой легенде широкого экрана, подиума, бизнеса и прочая и прочая. За невероятной красотой Шиффер кроется еще и немалый ум: в настоящий момент девушка является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании. Неплохая карьера!
Тиффани Амбер Тиссен
Самая громкая роль Тиссен — незабвенный «Беверли-Хиллз 90210». К сожалению, девушка так и не смогла переиграть созданного ею же персонажа: до сих пор все, смотревшие сериалы в далекие 1990-е годы, ассоциируют ее только с одной ролью.
Сара Мишель Геллар
Истребительница вампиров, вечная нимфетка, номинантка на «Оскар» и просто прекрасная девушка — Сара Мишель Геллар стала первой девушкой, подчинившей себе полностью не только довольно гиковский сериал, но и всю его аудиторию.
Сальма Хайек
Сальма Хайек официально признана самой успешной актрисой-латиноамериканкой. 30 фильмов, «Оскар» за лучшую женскую роль и танцы в «От заката до рассвета», которые навеки запомнил каждый подросток, взрослевший в 90-х.
Дженнифер Лав Хьюитт
Да, это именно та девушка, которая знает, что именно вы сделали прошлым летом. Еще несколько сериалов и средне успешная певческая карьера — собственно, ничем особенным, кроме своей шикарной фигуры, Дженнифер нам и не запомнилась.
Кристина Эпплгейт
В 90-х годах красотке из типично голливудской семьи Кристине Эпплгейт было ровно 21 — тот самый момент, когда можно покупать в магазине алкоголь и вообще пускаться во все тяжкие. Кристина, правда, развлекаться начала еще в 17: бросив школу, она всецело посвятила себя сериалу «Женаты… с детьми».