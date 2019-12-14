Скачать
Суббота, 14.12.2019
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Показатели обнадеживают: сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
Сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

Самые красивые: потрясающие актрисы 90-х, которые сводили всех с ума

Смотрите фото (11)
Самые красивые: потрясающие актрисы 90-х, которые сводили всех с ума
12:33 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Топ-10 самых красивых и самых горячих девушек, сводивших с ума всю планету целых двадцать лет тому назад.

  • 1

    Памела Андерсон

    На первом месте нашего списка, конечно, она. Прославившаяся своими ролями, скандалами, мужьями, детьми и в первую очередь идеальными формами. Девушка, спасшая все Малибу разом, — Памела Андерсон.

  • 2

    Элизабет Херли

    Элизабет Херли — одна из немногих британских актрис, получивших мировую известность. Тем не менее нам она запомнилась не поэтому: успех Элизабет обеспечила ее карьера в качестве фотомодели.

  • 3

    Алисия Сильверстоун

    Толчком к началу карьеры Алисии Сильверстоун стала небольшая роль в клипе Aerosmith. Затем последовала череда мелких удачных ролей и ужасный провал: сыгранная Алисией девушка — летучая мышь в фильме «Бэтмен и Робин» была признана худшей за всю историю франшизы.

  • 4

    Деми Мур

    Карьеру Деми Мур трудно назвать сверхуспешной. После невероятного «Призрака», будто специально созданного для нее, девушка снялась еще в нескольких сериалах, а затем перешла на инди-фильмы, где играет обычно роли второго плана. Тем не менее для нас она — одна из самых красивых девушек родом из 1990-х.

  • 5

    Клаудиа Шиффер

    Непонятно, стоит ли вообще что-то писать об этой легенде широкого экрана, подиума, бизнеса и прочая и прочая. За невероятной красотой Шиффер кроется еще и немалый ум: в настоящий момент девушка является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании. Неплохая карьера!

  • 6

    Тиффани Амбер Тиссен

    Самая громкая роль Тиссен — незабвенный «Беверли-Хиллз 90210». К сожалению, девушка так и не смогла переиграть созданного ею же персонажа: до сих пор все, смотревшие сериалы в далекие 1990-е годы, ассоциируют ее только с одной ролью.

  • 7

    Сара Мишель Геллар

    Истребительница вампиров, вечная нимфетка, номинантка на «Оскар» и просто прекрасная девушка — Сара Мишель Геллар стала первой девушкой, подчинившей себе полностью не только довольно гиковский сериал, но и всю его аудиторию.

  • 8

    Сальма Хайек

    Сальма Хайек официально признана самой успешной актрисой-латиноамериканкой. 30 фильмов, «Оскар» за лучшую женскую роль и танцы в «От заката до рассвета», которые навеки запомнил каждый подросток, взрослевший в 90-х.

  • 9

    Дженнифер Лав Хьюитт

    Да, это именно та девушка, которая знает, что именно вы сделали прошлым летом. Еще несколько сериалов и средне успешная певческая карьера — собственно, ничем особенным, кроме своей шикарной фигуры, Дженнифер нам и не запомнилась.

  • 10

    Кристина Эпплгейт

    В 90-х годах красотке из типично голливудской семьи Кристине Эпплгейт было ровно 21 — тот самый момент, когда можно покупать в магазине алкоголь и вообще пускаться во все тяжкие. Кристина, правда, развлекаться начала еще в 17: бросив школу, она всецело посвятила себя сериалу «Женаты… с детьми».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Девушки, Женщины, Красота, Актрисы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
05 Недостаток калия в организме: важные признаки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
Гончарук рад победе Джонсона на выборах в Британии
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь