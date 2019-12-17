Прекрасная Софи Лорен: что известно об этой блистательной актрисе

1 Будущая звезда мирового кинематографа родилась 20 сентября 1934 года в обычном римском госпитале. Мать Софии — актриса с несостоявшейся карьерой, очень любила ее отца, актера передвижного театра, и искренне считала, что ребенок поможет укрепить их семью. К сожалению, или к счастью, сожитель бросил ее и дочь, а скоро в семье появился отчим, который и заменил девочке отца. В Риме пара со скудными и непостоянными доходами, еще и обремененная ребенком, не сумела "пустить корни" и была вынуждена вернуться в родной рыбацкий городок Поццуоли возле Неаполя. Там и прошли детские годы Софии, не самые счастливые, из-за бедности ее родителей. В детстве девочка была очень худой и ее называли "Стеккетто", то есть "Жердочка".

2 Крайняя нищета, в которой прозябала семья Софии, лишала ее какого-либо будущего. Иногда соседи говорили девочке, что лучше бы ей не родиться совсем, чтобы не знать горестей жизни, которые ее ожидают. Но в 15 лет из Лорен, из худого нескладного ребенка превратилась в настоящую красавицу, с гармоничными чертами лица, чувственными губами и прекрасной фигурой. Красота — это был пока главный и единственный козырь девочки, не имеющей ни образования, ни жизненного опыта. Поэтому мать Софии решила, что ей непременно нужно участвовать в местном конкурсе красоты. Состязание между провинциальными красавицами называлось "Королева моря и 12 ее принцесс". За звание королевы красоты боролись девушки из богатых семей, наряды которых стоили больше, чем годовой бюджет семьи Софии. Платье для Софии пошили из розовой шторы, которую пожертвовала бабушка, а белые туфли мама сделала из черных школьных, покрасив их обычной белой краской. В таком импровизированном наряде юная красавица уверенно выиграла конкурс, который стал ее первым шагом в новую жизнь.

3 Призовой фонд конкурса был очень скромен, поэтому красотка получила лишь несколько рулонов обоев. Но ценность этого состязания была в том, что оно дало возможность заявить о себе в модельном бизнесе. Спонсоры предоставляли победительницам на определенное время квартиру в Риме и даже выплачивали небольшие подъемные. Это был шанс вырваться из сонного, пропахшего рыбой Поццуоли и София его не упустила. Юная Лорен не теряла драгоценное время зря и уже в первые же дни проживания в Риме у нее был на руках контракт с модельным агентством и предложение на съемки в популярном журнале, выпускающем комиксы в фотографиях. Совсем скоро девушка смогла полностью себя обеспечивать и даже отправлять деньги домой, чтобы поддержать бедствующую семью. Первые деньги, полученные от дочери, ее мать потратила на оформление Софии на фамилию отчима — Шиколоне. Таким образом, девушка избавилась от позорного в католической Италии клейма, рожденного вне брака ребенка. Но начинающей звезде требовалось более звучное имя и модель взяла себе псевдоним Лазарро. Впрочем, и им она пользовалась недолго, так как продюсеры посоветовали избегать итальянских фамилий и выбрать необычную, которая запомнится. В то время у всех на слуху было имя актрисы Марты Торен и София взяла созвучный псевдоним — Лорен. С новым именем, которое явно было счастливым, карьера молодой модели начала развиваться еще стремительнее. Софи Лорен участвовала в показах, снималась в фотосессиях и один за одним выигрывала конкурсы красоты.

4 На одном из конкурсов Софи познакомилась с членом жюри, кинопродюсером Карло Понти. Он пригласил девушку на свою киностудию, но сразу не смог найти подходящего применения столь яркой красоте. Сначала он позиционировал новую актрису лишь как секс-бомбу, снимая в примитивных фильмах, где девушке приходилось блистать в откровенных нарядах. Затем Понти предложил 19-летней модели изменить форму носа и похудеть, но Лорен проявила характер и отказалась от подобных перевоплощений ради карьерного роста. Но Понти не собирался терять такой бриллиант и постоянно помнил о своенравной красавице с побережья. Возможность снять Софи в достойной роли представилась, когда у продюсера возникла идея экранизации оперы "Аида". Сначала главную роль Понти планировал отдать своей любимице Джине Лоллобриджиде, но вовремя осознал, что та не потянет такой серьезный образ. Продюсер понял, что Софи Лорен идеально подходит для его замыслов, но не хотел ссориться с уже популярной киноактрисой Джиной. Решение пришло само собой. Узнав, что главную героиню будет дублировать сопрано Рената Тебальди, Лоллобриджида отказалась от роли сама, заявив, что не позволит себя дублировать никому. Руки у Понти были развязаны и он приступил к съемкам.

5 Во время съемок между продюсером и актрисой завязались любовные отношения, которым не стал помехой брак Карло Понти. Узнав о романе, мать Софи Лорен была в ужасе, ведь она грезила добропорядочной католической семьей и множеством внуков. Самой восходящей звезде также было неуютно от новой роли любовницы, но обратного пути не было. С Карло Понти Лорен стала известна в родной Италии и решила завоевать США. Никто не знает, как молодой актрисе удалось за первые 20 дней пребывания в чужой стране сносно освоить разговорный английский. Возможно, помогла врожденная способность к языкам. К слову, сейчас актриса свободно говорит на английском, французском и не слишком уверенно на немецком.

6 Американский период жизни Софи Лорен начался со знакомства с Кэри Грантом. Сначала актер подначивал девушку, делая вид, что путает ее с Лоллобриджидой, но уже через пару недель не скрывал своего восхищения прекрасной итальянкой и ходил за ней по пятам. Были ли они любовниками — точно неизвестно и сама Лорен об этом никогда не говорила. А вот роман с Карло Понти продолжал развиваться и нетерпеливый продюсер даже сделал Софи предложение, еще не успев развестись со своей супругой. Помолвка между ними была тайной для всех целых три года, пока Карло не был вынужден форсировать события. Страстная игра Лорен и Гранта в "Плавучем доме" всерьез обеспокоила продюсера и он нашел в себе силы развестись с супругой. Сразу же после бракоразводного процесса суд признал союз Конти и Лорен законным и они стали мужем и женой. Специально, чтобы расписаться, они встретились во Франции, куда Лорен приехала из США в перерыве между съемками.

7 Первый брак Софи принес ей немало проблем. Итальянское общество не приняло их союз и, вместе с церковью, начало травлю в прессе. Понти обвиняли в двоеженстве, а Лорен — в разрушении счастливой семьи. Избегая сплетен и открытых нападок, пара долгих восемь лет не появлялась в Италии. Но даже вернувшись на родину, после того как страсти утихли, они избегали появляться на публике вместе. Первая роль, которую сама Лорен признала серьезной, она сыграла в фильме "Две женщины". Софи исполнила роль женщины, которая была старше, чем она. "До этого я была лишь исполнительницей, но тот фильм сделал меня актрисой," — так говорит об этой роли сама кинодива. На "Оскара" вместе с Софи Лорен претендовала Одри Хэпберн, но итальянке удалось увести заветную статуэтку у соперницы из-под носа. О том, что премия киноакадемии досталась именно ей, актриса узнала рано утром от Кэри Гранта, который разбудил ее своим настойчивым телефонным звонком.

8 Кэри долгие годы был верным другом и напарником по американским фильмам актрисы. А на родине ее бессменным партнером стал Марчелло Мастроянни. В кино они стали великолепной парой, а вот в жизни, вопреки пересудам, любовниками никогда не были. Софи Лорен снялась в "Чочарах", "Браке по‑итальянски" и "Миллионерше", и лишь после этого итальянцы смирились с "порочным" союзом актрисы и Карло Понти. Но в жизни женщины и ее избранника было немало других проблем. Нервный стресс и колоссальные нагрузки на съемочных площадках, привели к гормональному сбою и две попытки Софи и Карло завести детей закончились выкидышами.