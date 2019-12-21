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Выйти замуж за принца: 5 женщин, которым удалось воплотить в жизнь мечту любой девочки

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Выйти замуж за принца: 5 женщин, которым удалось воплотить в жизнь мечту любой девочки
02:15 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:встречайте список из пяти американских женщин, которые, по воле случая, стали жёнами и спутницами настоящих, современных королей и принцев.

  • 1

    Мари-Шанталь и Павел

    Свадьба с наследственным греческим принцем Павлом в 1995 году стала самым знаковым и крупнейшим собранием особ королевской крови того времени, перещеголяв даже свадьбу Елизаветы II и принца Филиппа. Однако поскольку сейчас Греция является независимой республикой, Мари, будучи дочерью американского миллиардера Роберта Миллера, и её прекрасный муж живут как самые обычные граждане. Павел является, ко всему прочему, не только инвестиционным банкиром, но ещё и прекрасным отцом пятерых детей. Кроме того, пара единодушно управляет брендом роскошной детской одежды. Мари утверждает, что на создание бренда её вдохновила собственная семья, а успех пришёл к ней благодаря унаследованной от отца деловой хватке. На королевских мероприятиях Мари-Шанталь всё ещё имеет право пользоваться своим титулом, а также семейными реликвиями и королевскими драгоценностями. К примеру, так она поступила на свадьбе принца Уильяма и Кейт.

    Двоюродный брат её мужа отметил в интервью Vanity Fair: "Мы довольно долгое время находились в обществе только лишь нашей семьи, а потому Мари-Шанталь стала глотком свежего воздуха для нас. Не то чтобы нам это было крайне необходимо, однако свежий воздух никому не помешает. Она помогла Павлу расцвести и стать уверенней в себе. И он также много сделал для неё самой. Это прекрасный брак. Тот факт, что они родом из разных социальных слоёв, помогает им учиться новому друг у друга".

  • 2

    Лиза Халаби и Хусейн ибн Талал

    Лиза Халаби была известной и заметной личностью задолго до того, как стала супругой короля Иордании – Хусейна, что больше известен как миротворец на Ближнем Востоке. Она является дочерью американского бизнесмена с сирийскими корнями, а также была хорошо известна своей предпринимательской и благотворительной деятельностью. Лиза является выпускницей Принстонского университета, где она изучала архитектуру и планирование. Это помогло ей спроектировать аэропорты в Иордании и Аммане, где она, собственно, познакомилась со своим будущим супругом. Хусейн, который был старше девушки на 16 лет, в тот момент переживал сложный период, потеряв свою третью жену во время крушения вертолёта.

    Спустя шесть недель таинственных ухаживаний, которые были полны поездок под луной на мотоцикле и каждодневного ужина, пара поженилась в 1978 году. В качестве свадебного подарка, Хусейн подарил Лизе имя Нур, которое переводится как "свет". Верная своему имени, она, подобно сегодняшней королеве Рании, обеспечивала хрупкий мостик взаимопонимания между Западом и Востоком. Последующие двадцать лет, вплоть до дня смерти Хусейна, Лиза сопровождала его в любых путешествиях, тем самым знакомясь с максимально приближенными к власти людьми, к примеру, с такими, как Ясир Арафат – лидер Палестины, Билл Клинтон – президент Америки, и Ицхак Рабин – премьер-министр Израиля. Сегодня она является борцом за права женщин, выступает за экономическое развитие и поддерживает права беженцев.

  • 3

    Сара Батлер и Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн

    Девушка из Техаса вскоре стала Её Королевским Высочеством, принцессой Сарой Зейд из Иордании, когда сочеталась браком с принцем Зейд Раад Зейдом аль-Хуссейном. Помимо своего титула принца, Зейд также претендует на трон Ирака, поскольку является последним родственником монарха страны – Фейсала II, что был убит в результате государственного переворота в 1958 году.

    Однако, как и многие представители королевской крови, супружеская пара ведёт спокойную и размеренную жизнь в Нью-Йорке. Принц сегодня является комиссаром ООН по правам человека, а Сара работает в сфере защиты матерей и детей.

  • 4

    Кендра Спирс и Рахим Ага Хан

    Многие называли Кендру современной Синди Кроуфорд благодаря её неповторимой красоте и очарованию. В своё время Спирс сделала успешную карьеру модели, снималась для журнала Vogue и провела несколько показов мод на подиумах Парижа и Милана до того, как встретила своего будущего супруга.

    Их роскошная и яркая свадьба состоялась в 2013 году в Шато-де-Бельрив в Швейцарии. Принц Рахим, в свою очередь, является наследником нынешнего короля Ага Хана, и считается одним из самых богатых членов королевской семьи во всём мире.

    В связи с браком, Кендра, которая в прошлом была выпускницей социологического факультета, посчитала за необходимое отказаться от модельной карьеры, принять ислам, который, по её словам, принёс ей счастье и утешение. У пары есть дети: два сына – Ирфан, что родился в 2015 году, и Синан, который появился в семье в 2017 году.

  • 5

    Келли Рондестведт и Михаэль Хубертус

    Делясь своими воспоминаниями, Келли отмечает, что высокий, красивый и умный мужчина, который представился ей инвестиционным банкиром из Флориды, не мог ей не понравиться. Однако во время знакомства она даже не представляла себе, что мужчина обладает и куда более полным титулом, а именно – является наследственным принцем Саксен-Кобург-Готским, и на то время был одним из наиболее завидных холостяков во всём мире.

    Их брак состоялся в 2009 году, и его посетили такие известные личности, как король Карл Густав и шведская королева Севилья, с которыми Хубертус, как не удивительно, связан определёнными узами. Впрочем, такими же узами он связан с большинством правящих династий Европы, включая Великобританию, ведь муж королевы Виктории, принц Альберт, был выходцем из рода Саксен-Кобург.

    С 2011 года Михаэль и Келли живут в Кобурге, где он управляет их семейным фондом, в то время как принцесса полностью поглощена воспитанием их детей. Также семья может похвастаться невероятным составом крёстных родителей, среди которых числятся такие личности, как принцесса Виктория Шведская, король Бельгии Филипп, а также принц Эрнст Ганноверский.

Замуж за принца: обычные девушки, которым повезло

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