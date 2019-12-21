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Time назвал 28 женщин, достигших выдающихся успехов в 2019 году (Фото)

Смотрите фото (9)
Time назвал 28 женщин, достигших выдающихся успехов в 2019 году (Фото)
20:55 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса:Американский журнал Time представил список из 28 женщин года.

Соответствующий список издание опубликовало на своем сайте.

Открывают список первые женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США. Это Дэб Хааланд и Шарис Дэвидс.

Также издание отметило Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, которые стали первыми женщинами-мусульманками в Конгрессе США.

Далее идет Гита Гопинат, первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.

Гита Гопинат

Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. Она инициировала старт процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Урсула фон дер Ляйен - первая руководитель Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен

Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.

Сандра О, которая стала первой женщиной азиатского происхождения, получившая две награды кинопремии "Золотой глобус".

Сандра О

Мексиканская актриса Ялица Апарисио - первая представительница коренных народов Америки, номинированная на Оскар за лучшую женскую роль.

Ялица Апарисио

Али Строкер - первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.

Рут Картер - первая женщина-афроамериканка удостоена премии "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.

Американская рэп-исполнительница Cardi B. Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии "Грэмми".

Cardi B

Американская певица Рианна стала первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 на протяжении 200 недель.

Микейла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.

Арьес Сусанти Рахаю - первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.

Ли На - первая женщина азиатского происхождения, включена в Международный зал теннисной славы.

Ли На

Симона Байлс - первая гимнастка, выигравшая 25 медалей чемпионата мира.

Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир - женщины, впервые в истории космонавтики осуществившие одновременный выход в открытый космос.

Бригитта Косгей - первая женщина, ставшая мировой рекордсменкой марафона среди женщих в беге в смешанной эстафете, с временем - 2:14.

Карен Уленбек - первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.

Фото Карен Уленбек Twitter / @MatematicasIB

Писательница Бернардино Эваристо - первая темнокожая женщина, удостоившаяся Букеровской премии.

Бернардино Эваристо (на фото справа)

Тенгку Маймун Туан Мат - первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.

Джанет Мок - первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.

"Климатический катализатор": Грета Тунберг попала в список лучших ученых года

Лора Игер - первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.

Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.

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Женщины, Успех, TIME, успешные женщины, Альманах-2019, 28 женщин.
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