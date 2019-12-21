Time назвал 28 женщин, достигших выдающихся успехов в 2019 году (Фото)

Соответствующий список издание опубликовало на своем сайте.
Открывают список первые женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США. Это Дэб Хааланд и Шарис Дэвидс.
Также издание отметило Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, которые стали первыми женщинами-мусульманками в Конгрессе США.
Далее идет Гита Гопинат, первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.
Гита Гопинат
Нэнси Пелоси - первая женщина, избранная спикером Палаты представителей Конгресса США. Она инициировала старт процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Зузана Чапутова - первая женщина, ставшая президентом Словакии.
Урсула фон дер Ляйен - первая руководитель Европейской комиссии.
Урсула фон дер Ляйен
Софи Вильмес - первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.
Сандра О, которая стала первой женщиной азиатского происхождения, получившая две награды кинопремии "Золотой глобус".
Сандра О
Мексиканская актриса Ялица Апарисио - первая представительница коренных народов Америки, номинированная на Оскар за лучшую женскую роль.
Ялица Апарисио
Али Строкер - первая женщина в инвалидной коляске, удостоившаяся награды Tony.
Рут Картер - первая женщина-афроамериканка удостоена премии "Оскар" в номинации Лучший художник по костюмам.
Американская рэп-исполнительница Cardi B. Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии "Грэмми".
Cardi B
Американская певица Рианна стала первой женщиной-афроамериканкой, возглавившей бренд, вошедший в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 на протяжении 200 недель.
Микейла Шиффрин - первая женщина-лыжница, выигравшая все 17 этапов Чемпионата мира по горнолыжному спуску.
Арьес Сусанти Рахаю - первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.
Ли На - первая женщина азиатского происхождения, включена в Международный зал теннисной славы.
Ли На
Симона Байлс - первая гимнастка, выигравшая 25 медалей чемпионата мира.
Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир - женщины, впервые в истории космонавтики осуществившие одновременный выход в открытый космос.
Бригитта Косгей - первая женщина, ставшая мировой рекордсменкой марафона среди женщих в беге в смешанной эстафете, с временем - 2:14.
Карен Уленбек - первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.
Фото Карен Уленбек Twitter / @MatematicasIB
Писательница Бернардино Эваристо - первая темнокожая женщина, удостоившаяся Букеровской премии.
Бернардино Эваристо (на фото справа)
Тенгку Маймун Туан Мат - первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.
Джанет Мок - первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.
Лора Игер - первая женщина, возглавившая армейскую пехотную дивизию армии США.
Вонгечи Муту - первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен.