Потрясающие снимки азиатских девушек До и После FaceTune

1 Проснулась немного отекшей? Не беда! Вдохновляйтесь парочкой этих фото и смело выкладывайте (предварительно отфотошопленное) селфи…

2 "Лолита" по‑азиатски, или как из обычной студентки превратиться в героиню аниме. Сравнивайте фото и запоминайте волшебные приемы!

3 Чтобы пухлые губы не потерялись на лице, азиатки немного (или много) сужают щеки в приложении.

4 Еще один пример того, как коррекция овала лица творит чудеса: уверены, потребовалось всего пара кликов, чтобы миловидная девушка превратилась в роковую красотку.

5 С изобретением "Фотошопа" и "Фейстюна" заветное желание превратиться в героиню аниме можно осуществить, не прибегая к косметологии и пластике. Вероятно, фото обрабатывалось долго, но и результаты внушительные.

6 Уже заметили, что одним из лайфхаков азиатских красоток помимо сужения овала лица является высветление тона кожи? В то время как наши вечно скучающие по солнцу соотечественницы рисуют себе загар, эти девушки вовсю выбеляют лицо. И становятся еще миловиднее!

7 Коррекции подвергаются и глаза: азиатки увеличивают их размер, придают им симметрию и, конечно, рисуют подводку и реснички. Разница очевидна!

8 Из реальной школьницы — в мультяшную. Как? Все просто: сужаем лицо в два раза, меняем цвет кожи, увеличиваем глаза, беря в пример котика из "Шрека" и смотрим на результат.

9 Классика жанра: ровный светлый тон, узкий нос, чуть измененная форма губ с новой "помадой" и, конечно, реснички. Пока некоторые блогеры совершают "тюнинг" в реальности, рядовые азиатки примеряют новый образ через приложение.

10 Интенсивное увлажнение, праймер, корректор, тон, скульптор, румяна, хайлайтер, пудра… Если для создания идеального тона "по протоколу" не хватает сил или терпения, делай как эта девушка: включай коррекцию кожи на полную мощность.