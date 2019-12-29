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Потрясающие снимки азиатских девушек До и После FaceTune

Смотрите фото (12)
Потрясающие снимки азиатских девушек До и После FaceTune
02:10 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что скрывается за миловидными лицами, которые мы видим в "Инстаграме"?

  • 1

    Проснулась немного отекшей? Не беда! Вдохновляйтесь парочкой этих фото и смело выкладывайте (предварительно отфотошопленное) селфи…

  • 2

    "Лолита" по‑азиатски, или как из обычной студентки превратиться в героиню аниме. Сравнивайте фото и запоминайте волшебные приемы!

  • 3

    Чтобы пухлые губы не потерялись на лице, азиатки немного (или много) сужают щеки в приложении.

  • 4

    Еще один пример того, как коррекция овала лица творит чудеса: уверены, потребовалось всего пара кликов, чтобы миловидная девушка превратилась в роковую красотку.

  • 5

     

    С изобретением "Фотошопа" и "Фейстюна" заветное желание превратиться в героиню аниме можно осуществить, не прибегая к косметологии и пластике. Вероятно, фото обрабатывалось долго, но и результаты внушительные.

  • 6

    Уже заметили, что одним из лайфхаков азиатских красоток помимо сужения овала лица является высветление тона кожи? В то время как наши вечно скучающие по солнцу соотечественницы рисуют себе загар, эти девушки вовсю выбеляют лицо. И становятся еще миловиднее!

  • 7

     

    Коррекции подвергаются и глаза: азиатки увеличивают их размер, придают им симметрию и, конечно, рисуют подводку и реснички. Разница очевидна!

  • 8

    Из реальной школьницы — в мультяшную. Как? Все просто: сужаем лицо в два раза, меняем цвет кожи, увеличиваем глаза, беря в пример котика из "Шрека" и смотрим на результат.

  • 9

    Классика жанра: ровный светлый тон, узкий нос, чуть измененная форма губ с новой "помадой" и, конечно, реснички. Пока некоторые блогеры совершают "тюнинг" в реальности, рядовые азиатки примеряют новый образ через приложение.

  • 10

    Интенсивное увлажнение, праймер, корректор, тон, скульптор, румяна, хайлайтер, пудра… Если для создания идеального тона "по протоколу" не хватает сил или терпения, делай как эта девушка: включай коррекцию кожи на полную мощность.

  • 11

    Из обычной женщины в Эльзу из "Холодного сердца" можно превратиться не только в мечтах, но и в приложении, скачанном на телефон. Сначала девушка скорректировала пропорции лица, а потом сделала онлайн-макияж — и стала совсем другим человеком!

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Девушки, Женщины, Фотошоп, Азиатские девушки.
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