Это проще, чем Вы думаете: раскрываем секреты идеальных женщин

Новости шоу бизнеса:Психолог Анна Литвинчук посоветовала женщинам заняться творчеством.

Каждая женщина хочет стать желанной, любимой и идеальной для своего мужчины. Но далеко не все понимают, как этого достичь. И это не потому, что с вами что-то не так, просто вы упускаете нужные моменты, считая их неважными. Вашему вниманию семь секретных моментов, после которых вы станете идеальной женщиной. Освоив их, любая представительница прекрасного пола сможет стать счастливой и желанной женщиной для своего мужчины, уверяет дипломированный психолог Анна Литвиненко.

Первый секрет – женственность

Мужчин привлекает красивая, энергичная и уверенная в себе девушка. Женственности добавляют юбки, платья, украшения, чистые волосы, ухоженная кожа. Независимо от того, что кто-то говорит, ни один мужчина не может влюбиться с первого взгляда в ваш внутренний мир.

Второй секрет – это сексуальность

Мужчине нужна женщина, которая умеет не только дарить, но и получать незабываемое удовольствие. Поэтому для женщины важно развивать чувствительность и знать приемы массажа, мануальные ласки, которые доставят неописуемое удовольствие ее партнеру. Обратите внимание – мужчина, чья женщина умеет доставлять и получать удовольствие, заработает гораздо больше, отмечает Анна.

Третий секрет – это эмоциональность

Мужчина ценит настоящую, веселую, ласковую, восхищенную "девушку". Когда любимый человек что-то говорит – вы смотрите на него с энтузиазмом и изумлением, потому что в мире нет более интересного и умного рассказчика! Женщины могут развивать эмоциональность в тренажерном зале, занимаясь йогой, во время путешествий или танцев во время уборки. И когда муж вернется домой, встретив его веселой, сияющей и не раздраженной, и сама женщина почувствует себя лучше.

Четвертый секрет – это любовь

Мужчина нуждается в безусловной любви, абсолютном принятии и материнской заботе. Женившись, парень перекладывает все домашние дела из рук матери в руки жены. Дом для него – место, где он забывает обо всех заботах. Сердечность развивается при прикосновении, поглаживании, объятиях.

Пятый секрет – это счастье

Человек хочет видеть рядом реализованного, творческого, целостного человека. Чтобы он слышал и уважал вас, вы должны быть успешными в профессиональной или любой другой области. Но помните, когда женщина тонет в самореализации, а мужчина отходит на второй план, у него появляется другой интерес или другая женщина. Мужчина просто должен быть самым лучшим и самым значимым для своей женщины. Если в ваших отношениях это не так – цепь разорвется.

Шестой секрет – это мудрость

Женщина для своего мужчины – интересный собеседник и понимающий друг. Она должна уважать его работу, выбор, а также делиться своими увлечениями.

Седьмой секрет – духовность, вера

Для мужчин важно, чтобы женщина верила, что все будет хорошо, что у нее самый лучший муж и дети в мире. Что бы ни случилось, она всегда спокойна.

Психолог также посоветовала женщинам заняться творчеством и регулярно заниматься самовыражением.

"Даже если вы не художник, рукодельница или поэтесса, творите всегда и везде. Так вы делитесь накопленным внутри, выражаете себя, оставляете личный след в этом мире. В конце концов, так вы успокаиваетесь. Запишите интересную идею, составьте букет, завяжите шарф по-новому. Это не может не сработать. Это творчество. И вы всегда можете сказать: "Я так вижу это!". И даже лучше, напишите себе список того, что вы хотели бы сделать или попробовать этой зимой", – порекомендовала Анна Литвиненко.