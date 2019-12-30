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Понедельник, 30.12.2019
Преступницы начала ХХ века: впечатляющие архивные снимки (Фото)
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Преступницы начала ХХ века: впечатляющие архивные снимки (Фото)

Эти женщины были арестованы за разные преступления - от воровства в магазинах до перевозки контрабанды. А есть ли среди них серийные убийцы? Этого мы не знаем, но можно лишь попробовать предположить, кто из них был осужден за подобные преступления. И хотя общество с начала XX столетия успело серьезно измениться, а качество работы правоохранительных органов существенно выросло, для многих вся эта атмосфера легкой жизни и возможной безнаказанности все еще жутко привлекательна. Несмотря на суровые наказания, такой опасный образ жизни и в наши дни толкает любителей риска на правонарушения.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Женщины, Портреты, Розыск, Преступницы, ХХ век.
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