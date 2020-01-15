Стареть красиво возможно: женщины-знаменитости, которым возраст к лицу(Фото)

Многие звезды шоу-бизнеса при появлении первых морщинок тут же бегут к косметологу и делают всевозможные инъекции и подтяжки лишь бы отсрочить наступление старости… Но есть в Голливуде и такие женщины, которые не боятся показаться себя настоящих, чем вызывают уважение и восторг!