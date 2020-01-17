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"Меньше знают – лучше спят": о чем категорически нельзя рассказывать подруге

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"Меньше знают – лучше спят": о чем категорически нельзя рассказывать подруге
16:00 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Какие бы не были у вас хорошие отношения с подругой, есть ряд запрещенных тем, которых стоит избегать в разговоре.

  • 1

    Успехи в карьере

    Если вы работаете с подругой в одном коллективе, то дважды подумайте, стоит ли рассказывать ей о предложении босса о повышении. Тем более, если у нее амбициозные планы зашкаливают. Реакция может быть непредсказуемой, вплоть до встречного предложения боссу своей кандидатуры с радужным описанием своих достоинств.

  • 2

    Деньги

    Финансовые возможности у всех разные, поэтому о своих доходах можете распространяться только в том случае, если ваша интуиция подсказывает, что вы находитесь на одном уровне в материальном плане. В противном случае можете ожидать зависти или жалости.

  • 3

    Отношения с партнером

    Мелкие ссоры и бытовые неурядицы время от времени случаются в каждой паре. Главное – не раздувать их до огромных размеров с точным пересказом «Я сказала… А он сказал…», обсуждением поведения своего партнера и награждением его неприятными ярлыками. А вдруг вашей подруге как раз такой нужен, и он давно ей нравится? Вы просто дарите ей инструкцию по применению.

  • 4

    Интимная жизнь

    То, что происходит за дверями спальни, должно быть известно только двоим. Как бы вам не хотелось похвастаться освоенными позами, красивым бельем и сексуальными играми. Во-первых, неизвестно, как отреагирует на это подруга с ее пуританским воспитанием. А во-вторых, это не только ваша тайна, но и партнера. Вряд ли он захочет иметь «соглядатая» в постели. Тем более, если для кого-то это был «поход налево».

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