"Меньше знают – лучше спят": о чем категорически нельзя рассказывать подруге

1 Успехи в карьере Если вы работаете с подругой в одном коллективе, то дважды подумайте, стоит ли рассказывать ей о предложении босса о повышении. Тем более, если у нее амбициозные планы зашкаливают. Реакция может быть непредсказуемой, вплоть до встречного предложения боссу своей кандидатуры с радужным описанием своих достоинств.

2 Деньги Финансовые возможности у всех разные, поэтому о своих доходах можете распространяться только в том случае, если ваша интуиция подсказывает, что вы находитесь на одном уровне в материальном плане. В противном случае можете ожидать зависти или жалости.

3 Отношения с партнером Мелкие ссоры и бытовые неурядицы время от времени случаются в каждой паре. Главное – не раздувать их до огромных размеров с точным пересказом «Я сказала… А он сказал…», обсуждением поведения своего партнера и награждением его неприятными ярлыками. А вдруг вашей подруге как раз такой нужен, и он давно ей нравится? Вы просто дарите ей инструкцию по применению.