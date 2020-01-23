Когда пора бежать: признаки токсичного брака

Иногда это проявляется довольно невинно, муж просто закатывает глаза, а женщина готова оправдать это тысячами способов, утверждая, что во всем виновата работа или муж просто раздражительный по своей природе.

Ведет ли себя супруг пренебрежительно? Позволяет ли себе неуважительно относиться к вашему мнению?

Секреты убивают брак, чем больше вы утаиваете информации по важным причинам, тем больше отдаляетесь друг от друга. А значит приближаете появление четвертого признака токсичных отношений – духовного расстояния. Если вы о чем-то не говорите супругу, значит он вас не принимает.

4

Присутствует ли в браке дистанция?

Когда муж возвращается с работы, что вы чувствуете? С кем ходите на премьеру фильма? Кому рассказываете первым хорошие новости?

С годами страсть уходит, остается привычка, супруги воспринимают друг друга как должное, а дистанция тем временем растет.

Если вы с мужем практически не прикасаетесь друг к другу, не проводите вместе свободное время и лучше умрете, чем поделитесь чем-то сокровенным – ваш брак токсичен, а вы не чувствуете себя в нем счастливой. Пора что-то менять.

Необязательно разводиться или уходить, вы можете поговорить, обратиться к семейному психологу, постараться решить проблемы и двигаться дальше уже вместе.