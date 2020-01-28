Вещи, которые женщина не должна говорить мужчине

1 Не говорите плохо о его матери Для настоящего мужчины мама будет оставаться самым дорогим и родным человеком на свете. Он всегда будет с любовью и заботой относиться к женщине, которая подарила ему жизнь и воспитала. Мужчине важно, чтобы возлюбленная смогла найти с его мамой общий язык. Даже если у вас со свекровью совершенно разные взгляды на жизнь, никогда не отзывайтесь о ней плохо в присутствии своего супруга. Это может нанести серьёзный урон вашим отношениям.

2 Не сомневайтесь в его возможностях Мужчина хочет видеть в своей супруге поддержку и опору, именно это считается едва ли не главным критерием крепких и счастливых отношений. Даже если ваш возлюбленный — обычный офисный клерк, никогда не сомневайтесь в его возможностях и не умаляйте способностей. Если мужчина поставил перед собой, на ваш взгляд, неисполнимую цель, не высказывайте ему своих сомнений, а постарайтесь поддержать добрым словом.

3 Не рассказывайте о своих прошлых отношениях Не упоминайте своего бывшего, только если ваш нынешний партнёр сам о нём не спросит. Вряд ли мужчина будет рад услышать о том, каким успешным, красивым или амбициозным был его предшественник. Даже если предыдущие отношения были лишены романтики, не стоит посвящать в это своего возлюбленного. Жалобы на бывшего уж точно не выставят вас в лучшем свете.

4 Не напоминайте мужчине, что он зарабатывает меньше вас Многие женщины склонны использовать эту тему в качестве рычага давления, однако подобные разговоры могут серьёзно задеть самолюбие вашего спутника. В нашем мире до сих пор считается неприемлемым, если мужчина зарабатывает меньше своей супруги, даже при условии, что они оба получают неплохой доход. Из-за этого стереотипа сильный пол воспринимает подобные выпады со стороны своей возлюбленной крайне болезненно. Помните — финансовый вопрос никогда не должен быть камнем преткновения в ваших отношениях.