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Вещи, которые женщина не должна говорить мужчине

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Вещи, которые женщина не должна говорить мужчине
13:35 Сегодня Телеграф temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мужчина готов делать все чтоб женщина была счастлива. И все же есть вещи которые категорически нельзя говорить своему партнеру, если не хотите чтоб он ушел.

  • 1

    Не говорите плохо о его матери

    Для настоящего мужчины мама будет оставаться самым дорогим и родным человеком на свете. Он всегда будет с любовью и заботой относиться к женщине, которая подарила ему жизнь и воспитала. Мужчине важно, чтобы возлюбленная смогла найти с его мамой общий язык. Даже если у вас со свекровью совершенно разные взгляды на жизнь, никогда не отзывайтесь о ней плохо в присутствии своего супруга. Это может нанести серьёзный урон вашим отношениям.

  • 2

    Не сомневайтесь в его возможностях

    Мужчина хочет видеть в своей супруге поддержку и опору, именно это считается едва ли не главным критерием крепких и счастливых отношений. Даже если ваш возлюбленный — обычный офисный клерк, никогда не сомневайтесь в его возможностях и не умаляйте способностей. Если мужчина поставил перед собой, на ваш взгляд, неисполнимую цель, не высказывайте ему своих сомнений, а постарайтесь поддержать добрым словом.

  • 3

    Не рассказывайте о своих прошлых отношениях

    Не упоминайте своего бывшего, только если ваш нынешний партнёр сам о нём не спросит. Вряд ли мужчина будет рад услышать о том, каким успешным, красивым или амбициозным был его предшественник. Даже если предыдущие отношения были лишены романтики, не стоит посвящать в это своего возлюбленного. Жалобы на бывшего уж точно не выставят вас в лучшем свете.

  • 4

    Не напоминайте мужчине, что он зарабатывает меньше вас

    Многие женщины склонны использовать эту тему в качестве рычага давления, однако подобные разговоры могут серьёзно задеть самолюбие вашего спутника. В нашем мире до сих пор считается неприемлемым, если мужчина зарабатывает меньше своей супруги, даже при условии, что они оба получают неплохой доход. Из-за этого стереотипа сильный пол воспринимает подобные выпады со стороны своей возлюбленной крайне болезненно. Помните — финансовый вопрос никогда не должен быть камнем преткновения в ваших отношениях.

  • 5

    Не ставьте ему ультиматум

    Этой привычкой также страдают многие женщины. Если вы попытаетесь шантажировать своего партнёра и пообещаете, что уйдёте от него, если он что-либо не сделает, вы рискуете услышать от возлюбленного простой ответ: “Ну и уходи”. Мужчин перевоспитать нельзя. Если вы не готовы принимать своего спутника со всеми его недостатками, лучше поищите себе другого.

    Как и женщины, мужчины тоже способны воспринимать определённые вещи и слова близко к сердцу. Если вы не хотите, чтобы случайно сорвавшаяся с языка фраза подставила под удар ваши отношения, не стоит обсуждать со своим возлюбленным перечисленные темы. Если придерживаться этих простых советов, вас будет ждать лишь крепкий и счастливый брак.

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Женщина, Мужчина, зпретные темы.
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