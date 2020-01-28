ТОП качеств женщины в отношениях, которая знает себе цену (Фото)

Она не будет выставлять сотню совместных фотографий, чтобы похвастаться перед друзьями. Любовь - она внутри.

В принятии решения о свадьбе, совместном жилье ориентируется только на себя, а не на мнение окружающих.

Это касается смены работы, сферы деятельности, нового хобби партнера. Она не боится, что на нее не хватит времени.

Она просто наслаждается чувствами, которые к ней проявляет партнер, потому что она сама его выбрала.

Не только признать, но и открыто об этом сказать, сделав выводы и пройдя урок.

7

Умеет расставаться

Если отношения исчерпали себя, то расставание будет спокойным, без истерик. Она реально понимает, что не все пары идеально подходят друг другу, поэтому лучше отпустить и не тратить время.

Конечно, высокая самооценка личности не может служить гарантией, что женщина сразу найдет "своего" мужчину и они будут жить долго и счастливо. Но это всегда даст веру в то, что она достойна любви.