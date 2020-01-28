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ТОП качеств женщины в отношениях, которая знает себе цену (Фото)

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ТОП качеств женщины в отношениях, которая знает себе цену (Фото)
12:36 Сегодня Телеграф tematerik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если женщина уверена в себе, то она выбирает мужчину с которым будет счастлива, а не просто наличие пары. И что важно, не растворяеться в отношениях.

  • 1

    Фото в соцсетях

    Она не будет выставлять сотню совместных фотографий, чтобы похвастаться перед друзьями. Любовь - она внутри. 

  • 2

    Ориентир на свои ощущения

    В принятии решения о свадьбе, совместном жилье ориентируется только на себя, а не на мнение окружающих. 

  • 3

    Поддержка партнера во всех начинаниях

    Это касается смены работы, сферы деятельности, нового хобби партнера. Она не боится, что на нее не хватит времени. 

  • 4

    Внимание к мелочам

    Вовремя поданный стакан воды, салфетка, хлеб - все говорит о желание сделать приятное другому человеку. 

  • 5

    Не требует доказательств любви

    Она просто наслаждается чувствами, которые к ней проявляет партнер, потому что она сама его выбрала. 

  • 6

    Может признавать ошибки

    Не только признать, но и открыто об этом сказать, сделав выводы и пройдя урок. 

  • 7

    Умеет расставаться

    Если отношения исчерпали себя, то расставание будет спокойным, без истерик. Она реально понимает, что не все пары идеально подходят друг другу, поэтому лучше отпустить и не тратить время.

    Конечно, высокая самооценка личности не может служить гарантией, что женщина сразу найдет "своего" мужчину и они будут жить долго и счастливо. Но это всегда даст веру в то, что она достойна любви.

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Отношения, Любовь, Женщина, Умная, уверенная.
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