ТОП качеств женщины в отношениях, которая знает себе цену (Фото)

Фото в соцсетях
Она не будет выставлять сотню совместных фотографий, чтобы похвастаться перед друзьями. Любовь - она внутри.
Ориентир на свои ощущения
В принятии решения о свадьбе, совместном жилье ориентируется только на себя, а не на мнение окружающих.
Поддержка партнера во всех начинаниях
Это касается смены работы, сферы деятельности, нового хобби партнера. Она не боится, что на нее не хватит времени.
Внимание к мелочам
Вовремя поданный стакан воды, салфетка, хлеб - все говорит о желание сделать приятное другому человеку.
Не требует доказательств любви
Она просто наслаждается чувствами, которые к ней проявляет партнер, потому что она сама его выбрала.
Может признавать ошибки
Не только признать, но и открыто об этом сказать, сделав выводы и пройдя урок.
Умеет расставаться
Если отношения исчерпали себя, то расставание будет спокойным, без истерик. Она реально понимает, что не все пары идеально подходят друг другу, поэтому лучше отпустить и не тратить время.
Конечно, высокая самооценка личности не может служить гарантией, что женщина сразу найдет "своего" мужчину и они будут жить долго и счастливо. Но это всегда даст веру в то, что она достойна любви.