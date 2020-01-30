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Четверг, 30.01.2020
Женщины до и после того, как изменили в себе всего одну вещь (Фото)
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Женщины до и после того, как изменили в себе всего одну вещь (Фото)

Методика первой в истории операции по коррекции носа была разработана за несколько сотен лет до нашей эры индийским доктором Сушрутой, которого сегодня называют отцом пластической хирургии. И вот как эта операция (ринопластика) может изменить внешний вид.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Женщины, Пластическая хирургия, Ринопластика, Коррекции носа.
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