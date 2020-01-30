Женщины до и после того, как изменили в себе всего одну вещь (Фото)

Методика первой в истории операции по коррекции носа была разработана за несколько сотен лет до нашей эры индийским доктором Сушрутой, которого сегодня называют отцом пластической хирургии. И вот как эта операция (ринопластика) может изменить внешний вид.