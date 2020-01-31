Голливудские актрисы, которые снимались в кино, будучи беременными

Съёмки фильма - это сложный процесс, расписанный по дням и часам. И когда актрисы должны играть свои роли, будучи беременными, это, конечно же, создаёт дополнительные сложности. Но, как вы узнаете из этого поста, они вместе со всей съёмочной командой справляются с этими проблемами.
Лиза Кудроу, "Друзья"
В 4 сезоне сериала "Друзья" Фиби в исполнении Лизы Кудроу согласилась стать суррогатной матерью для своего сводного брата, потому что актриса была беременна на самом деле. Но Фиби по сценарию ждала тройню, а у Лиза Кудроу - только одного ребёнка, поэтому ей пришлось ходить с подушкой, чтобы живот казался ещё больше.
Джулия Робертс, "12 друзей Оушена"
Забавно, но Джулия Робертс в фильме сыграла женщину, которая только притворяется беременной, хотя в реальной жизни на самом деле была беременна. Актриса родила здоровых близнецов.
Джиллиан Андерсон, "Секретные материалы"
Молодая актриса только-только получила подтверждение, что её взяли на эту роль, как сразу же перед съёмками узнала, что беременна. В руководстве студии хотели заменить актрису, но исполнительный продюсер Крис Картер был категорически против того, чтобы роль Даны Скалли играл кто-нибудь другой.
Растущий живот актрисы прятали за свободной одеждой и ракурсами, но на последних этапах сюжет изменился. К слову, Джиллиан дала своей новорождённой дочери имя Пайпер Мару: так же называется один из эпизодов "Секретных материалов".
Галь Гадот, "Чудо-женщина"
Актриса тщательно скрывала свою беременность от съёмочной группы, самостоятельно выполняя все трюки. Но во время пост-продакшна (через несколько месяцев после окончания съёмок) актёров попросили пересняться в нескольких сценах, потому что её беременность стала очевидной. Актриса должна была носить специальную модель костюма с зелёным цветом на животе, чтобы во время обработки можно было "убрать" живот.
Пенелопа Крус, "Пираты Карибского моря: На странных берегах"
Пенелопа Крус должна была сниматься на ранней стадии беременности. Хотя её живот ещё не был виден, операторы старались делать более крупные планы, чтобы скрыть мельчайшие признаки беременности. И несмотря на то, что героям фильма много времени пришлось проводить в море, актриса успешно преодолела все опасности первого триместра.
Хэлли Берри, "Люди Икс: Последняя битва"
Беременность во время съёмок в блокбастере стала настоящей неожиданностью для Хэлли Берри, потому что её героиня Шторм просто не могла появиться беременной.
Режиссёру Брайану Сингеру пришлось сделать всё возможное, чтобы скрыть беременность от зрителей: роль Шторм была сокращена, костюм актрисы изменили, а в сценах драки вместо неё снимался дублёр.
Синтия Никсон, "Секс в большом городе"
Во время съёмок популярного сериала актриса забеременела. Но поскольку Миранда, героиня Синтии Никсон, смогла забеременеть, то актрисе не пришлось прятать свой живот.
Марсия Кросс, "Отчаянные домохозяйки"
Незадолго до своего 45-го дня рождения актриса узнала, что беременна двойней ...и сюжет внезапно изменился: Бри Ван де Камп (героиня Марсии) притворяется беременной, чтобы избежать публичного позора.
Последние недели беременности актриса переносила очень тяжело, поэтому весь съёмочный процесс перенесли в её квартиру. Но всё завершилось благополучно: актриса родила двоих здоровых малышей.