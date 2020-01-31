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Голливудские актрисы, которые снимались в кино, будучи беременными

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Голливудские актрисы, которые снимались в кино, будучи беременными
09:57 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Умудряясь поймать сразу двух зайцев, эти актрисам удается одновременно сняться в фильме и родить здорового малыша.

  • 1

    Съёмки фильма - это сложный процесс, расписанный по дням и часам. И когда актрисы должны играть свои роли, будучи беременными, это, конечно же, создаёт дополнительные сложности. Но, как вы узнаете из этого поста, они вместе со всей съёмочной командой справляются с этими проблемами.

    Лиза Кудроу, "Друзья"

    В 4 сезоне сериала "Друзья" Фиби в исполнении Лизы Кудроу согласилась стать суррогатной матерью для своего сводного брата, потому что актриса была беременна на самом деле. Но Фиби по сценарию ждала тройню, а у Лиза Кудроу - только одного ребёнка, поэтому ей пришлось ходить с подушкой, чтобы живот казался ещё больше.

  • 2

    Джулия Робертс, "12 друзей Оушена"

    Забавно, но Джулия Робертс в фильме сыграла женщину, которая только притворяется беременной, хотя в реальной жизни на самом деле была беременна. Актриса родила здоровых близнецов.

  • 3

    Джиллиан Андерсон, "Секретные материалы"

    Молодая актриса только-только получила подтверждение, что её взяли на эту роль, как сразу же перед съёмками узнала, что беременна. В руководстве студии хотели заменить актрису, но исполнительный продюсер Крис Картер был категорически против того, чтобы роль Даны Скалли играл кто-нибудь другой.

    Растущий живот актрисы прятали за свободной одеждой и ракурсами, но на последних этапах сюжет изменился. К слову, Джиллиан дала своей новорождённой дочери имя Пайпер Мару: так же называется один из эпизодов "Секретных материалов".

  • 4

    Галь Гадот, "Чудо-женщина"

    Актриса тщательно скрывала свою беременность от съёмочной группы, самостоятельно выполняя все трюки. Но во время пост-продакшна (через несколько месяцев после окончания съёмок) актёров попросили пересняться в нескольких сценах, потому что её беременность стала очевидной. Актриса должна была носить специальную модель костюма с зелёным цветом на животе, чтобы во время обработки можно было "убрать" живот.

  • 5

    Пенелопа Крус, "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

    Пенелопа Крус должна была сниматься на ранней стадии беременности. Хотя её живот ещё не был виден, операторы старались делать более крупные планы, чтобы скрыть мельчайшие признаки беременности. И несмотря на то, что героям фильма много времени пришлось проводить в море, актриса успешно преодолела все опасности первого триместра.

  • 6

    Хэлли Берри, "Люди Икс: Последняя битва"

    Беременность во время съёмок в блокбастере стала настоящей неожиданностью для Хэлли Берри, потому что её героиня Шторм просто не могла появиться беременной.

    Режиссёру Брайану Сингеру пришлось сделать всё возможное, чтобы скрыть беременность от зрителей: роль Шторм была сокращена, костюм актрисы изменили, а в сценах драки вместо неё снимался дублёр.

  • 7

    Синтия Никсон, "Секс в большом городе"

    Во время съёмок популярного сериала актриса забеременела. Но поскольку Миранда, героиня Синтии Никсон, смогла забеременеть, то актрисе не пришлось прятать свой живот.

  • 8

    Марсия Кросс, "Отчаянные домохозяйки"

    Незадолго до своего 45-го дня рождения актриса узнала, что беременна двойней ...и сюжет внезапно изменился: Бри Ван де Камп (героиня Марсии) притворяется беременной, чтобы избежать публичного позора.

    Последние недели беременности актриса переносила очень тяжело, поэтому весь съёмочный процесс перенесли в её квартиру. Но всё завершилось благополучно: актриса родила двоих здоровых малышей.

Возраст не главное: голливудские актрисы, которые не теряют свою красоту (Фото)

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Беременность, Кино, Знаменитости, Актрисы, Голливудские актрисы, Известные женщины.
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