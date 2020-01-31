Голливудские актрисы, которые снимались в кино, будучи беременными

1 Съёмки фильма - это сложный процесс, расписанный по дням и часам. И когда актрисы должны играть свои роли, будучи беременными, это, конечно же, создаёт дополнительные сложности. Но, как вы узнаете из этого поста, они вместе со всей съёмочной командой справляются с этими проблемами. Лиза Кудроу, "Друзья" В 4 сезоне сериала "Друзья" Фиби в исполнении Лизы Кудроу согласилась стать суррогатной матерью для своего сводного брата, потому что актриса была беременна на самом деле. Но Фиби по сценарию ждала тройню, а у Лиза Кудроу - только одного ребёнка, поэтому ей пришлось ходить с подушкой, чтобы живот казался ещё больше.

2 Джулия Робертс, "12 друзей Оушена" Забавно, но Джулия Робертс в фильме сыграла женщину, которая только притворяется беременной, хотя в реальной жизни на самом деле была беременна. Актриса родила здоровых близнецов.

3 Джиллиан Андерсон, "Секретные материалы" Молодая актриса только-только получила подтверждение, что её взяли на эту роль, как сразу же перед съёмками узнала, что беременна. В руководстве студии хотели заменить актрису, но исполнительный продюсер Крис Картер был категорически против того, чтобы роль Даны Скалли играл кто-нибудь другой. Растущий живот актрисы прятали за свободной одеждой и ракурсами, но на последних этапах сюжет изменился. К слову, Джиллиан дала своей новорождённой дочери имя Пайпер Мару: так же называется один из эпизодов "Секретных материалов".

4 Галь Гадот, "Чудо-женщина" Актриса тщательно скрывала свою беременность от съёмочной группы, самостоятельно выполняя все трюки. Но во время пост-продакшна (через несколько месяцев после окончания съёмок) актёров попросили пересняться в нескольких сценах, потому что её беременность стала очевидной. Актриса должна была носить специальную модель костюма с зелёным цветом на животе, чтобы во время обработки можно было "убрать" живот.

5 Пенелопа Крус, "Пираты Карибского моря: На странных берегах" Пенелопа Крус должна была сниматься на ранней стадии беременности. Хотя её живот ещё не был виден, операторы старались делать более крупные планы, чтобы скрыть мельчайшие признаки беременности. И несмотря на то, что героям фильма много времени пришлось проводить в море, актриса успешно преодолела все опасности первого триместра.

6 Хэлли Берри, "Люди Икс: Последняя битва" Беременность во время съёмок в блокбастере стала настоящей неожиданностью для Хэлли Берри, потому что её героиня Шторм просто не могла появиться беременной. Режиссёру Брайану Сингеру пришлось сделать всё возможное, чтобы скрыть беременность от зрителей: роль Шторм была сокращена, костюм актрисы изменили, а в сценах драки вместо неё снимался дублёр.

7 Синтия Никсон, "Секс в большом городе" Во время съёмок популярного сериала актриса забеременела. Но поскольку Миранда, героиня Синтии Никсон, смогла забеременеть, то актрисе не пришлось прятать свой живот.