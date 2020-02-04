Первая серийная убийца Лавиния Фишер: что из ее истории правда, а что вымысел?

Новости шоу бизнеса:Лавиния Фишер - американская преступница, известна как первая женщина - серийная убийца в США.

В начале XX века супруги Фишер держали недалеко от Чарлстона гостиницу "Дом на шестой миле". Однако через некоторое время путники на оживленной дороге начали пропадать. В 1820 году, – ровно 200 лет назад, - Лавиния и ее муж были повешены по обвинению в разбое. До сих пор в тех местах туристам рассказывают леденящую кровь легенду о хозяевах-маньяках и о женщине, поднявшейся на эшафот в свадебном платье. Что из этого правда, а что вымысел – выяснить сегодня очень сложно, тем более, что существует несколько версий тех давних трагических событий.

Вариант, который почти стал "официальным" за пару сотен лет, похож на сценарий жуткого триллера. Согласно ему, супруги действительно выведывали у остановившихся на ночлег путников, каково состояние их финансов, и, если было чем поживиться, подносили несчастному отравленный чай. Жертва умирала или, возможно, просто засыпала, после чего муж добивал беднягу в его комнате. Более интересная версия включает в себя даже вариант с кроватью, опускающейся или переворачивающейся в подвал, где и происходили преступления. Именно такие показания, якобы, дал единственный выживший постоялец Джон Пиплс.

Мужчина добрался до "Дома на шестой миле" к вечеру и попросился на ночлег. Хозяйка сначала, якобы, отказала ему, сказав, что комнат нет, но все-таки покормила гостя. Во время этого ужина путник разоткровенничался и рассказал ей о нескольких удачных сделках и о том, что он сейчас "при деньгах". После этого комната для него неожиданно нашлась, и радушная хозяйка даже принесла постояльцу на ночь чашечку чая. Мужчина, на свое счастье, чай ненавидел, поэтому, чтобы не обижать хозяйку, незаметно вылил содержимое чашки в цветок. Ночью он пожалел о своей откровенности, ведь времена были неспокойные, и решил быть осторожным – не лег в постель, а сел на стул у стены. В глухую полночь задремавший было путник увидел с ужасом, что кровать под действием какого-то механизма уезжает вниз под пол. Он не стал дожидаться продолжения и выпрыгнул в окно. Перепуганный мужчина сумел добраться до полиции, и в жуткой гостинице провели обыск. В подвале, якобы, были обнаружены орудия убийства и вещи множества жертв. Супругов-маньяков тут же арестовали.

Южная Каролина на фотографии XIX века

Лавиния Фишер перед казнью содержалась в Чарльстоне. По законам Южной Каролины в то время нельзя было казнить замужних женщин. Согласно легенде, преступница хотела воспользоваться этим нюансом, однако судья заявил, что казнь ее мужа состоится раньше, а на вдов подобное правило не распространяется. Лавиния перед казнью надела свое свадебное платье в надежде, что кто-нибудь захочет жениться на ней, чтобы спасти от смерти, но таких смельчаков не нашлось. Надо сказать, что женщина, судя по всему, действительно была красавицей, поэтому могла рассчитывать на подобный исход событий. Поняв, что ее женские чары бессильны и смерть неизбежна, она, якобы, крикнула толпе: "Если у кого-то из вас есть сообщение для дьявола, я передам его" — и сама прыгнула в люк эшафота. Сегодня Лавиния Фишер в огромном количестве источников и справочников упоминается как первая женщина-серийная убийца и первая преступница женского пола, казненная в Америке. Однако у исследователей нет согласия по поводу этих фактов.

Изложенный выше вариант, хоть и самый интересный, грешит множеством нестыковок. Так, например, есть документы, подтверждающие, что "Дом на шестой миле" к моменту суда и казни давно сгорел – постарались разгневанные горожане, поэтому сложно сказать, где преступница в тюрьме могла раздобыть свадебное платье, и это только одна из сомнительных деталей. Сохранившиеся документы следствия по этому давнему делу доказывают, что никаких "многочисленных трупов" в подвале обнаружено тогда не было, но недалеко от дома нашли захоронение с останками двух людей. После детального рассмотрения этого вопроса родилась более современная версия тех же событий, которую с полным правом можно назвать "романтической".

Согласно ей, Лавиния была красавицей-мулаткой, в которую в юности без памяти влюбился богатый наследник Джон Фишер. Потеряв голову, он устроил побег своей возлюбленной вместе с ее матерью, и все трое поселились под Чарльстоном. Молодые были счастливы, старушка жила с ними тайно и вскоре тихо скончалась – именно ее могилу нашли недалеко от дома. Однако через несколько лет в "Дом на шестой миле" явился вымогатель, который случайно узнал беглую красавицу и решил шантажировать супругов. Джон Фишер, недолго думая, пристрелил негодяя и похоронил его в той же могиле. Джон Пиплс, в этом варианте, был вторым шантажистом, которому удалось сбежать и донести на Фишеров. Супруги, по-прежнему нежно любящие друг друга, во время заключения писали многочисленные прошения о помиловании и были вместе до последней секунды.

Изображения, которые сегодня приписывают Лавинии Фишер в сети, не являются настоящими

Подобное развитие событий, во всяком случае, объясняет, по мнению некоторых исследователей, почему суд был так строг к женщине, если прямых доказательств ее многочисленных преступлений, по-видимому, не нашли. Возможно, что на самом деле супругов жестоко казнили за преступление против системы, а огласке дело не предали из-за влиятельной семьи, к которой принадлежал Джон Фишер. Эта версия, больше смахивающая на сериал в стиле "Рабыни Изауры", тоже, несомненно, имеет право на существование, хотя и подвергается критике не меньше первой.

Вариант, который сегодня можно считать наиболее "сухим" и свободным от домыслов, все-таки причисляет супругов Фишер к банде разбойников, которые орудовали в то время на оживленной дороге недалеко от Чарлстона. Возможно, что их дом был бандитским притоном, а вовсе не гостиницей. Фактом остается и то, что пропадать путники после разгрома "Дома на шестой миле" перестали, так что, скорее всего, Лавиния Фишер действительно не была безвинной жертвой старинного правосудия.