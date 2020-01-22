Без права на выбор: принцессы, которые стали жертвами своих отцов и братьев

1 Исторически жертва домогательств, совращения взрослым родственником или изнасилования в семье меньше всего могла надеяться на помощь и чье-либо покровительство, чем знатнее была ее семья: ведь это означало, что у насильника есть почти безграничная власть. Если же правда о совсем не родственных отношениях с кем-либо всплывала, распутницей считали жертву. Мария Луиза Орлеанская Вокруг привязанности между принцем Филиппом Орлеанским и его дочерью ходили самые грязные слухи. Они были неразлучны с тех пор, как принцесса в шесть лет серьезно заболела, и отец ухаживал за девочкой, почти не отходя от ее кровати. Став взрослой, Мария Луиза вышла замуж за своего двоюродного дядю, испанского короля Карла II. Все ее беременности заканчивались выкидышами. Это часто связывали с кровосмешением, в результате которого происходило зачатие, но многие считали, что зачинала их Мария Луиза не от мужа-дяди, а от родного отца, тем более, что у Карла II были некоторые проблемы с потенцией. Что касается более современного взгляда, то считается, что у жертв инцеста, которые подверглись изнасилованию до подросткового возраста, часто проблемы или с зачатием, или с вынашиванием детей. Были косвенные признаки того, что Мария Луиза перенесла серьезный травмирующий опыт, и в ее поведении. Она страдала от депрессий, алкоголизма и переедания - очень часто встречающийся комплекс проблем у жертв педофилов. Бедная королева умерла в двадцать шесть лет.

2 Елизавета Петровна Хотя вокруг Петра и его дочерей никогда не ходило подобных слухов, но его привязанность к царевне Елизавете удивляла наблюдателей своей горячностью. Царь мог начать прилюдно целовать девочке руки и ноги, придя в восторг от того, как она танцует менуэт, а также заказал ее обнаженный портрет. Как известно, признанная дочь самого Петра могла претендовать на блистательное замужество. Но ей подбирали довольно скромных женихов. Возможно, дело было в том, что для многих европейских монарших семей принципиальна была девственность невесты, а для многочисленных немецких принцев хватало ее знатности и приданого. Тем не менее, замуж Елизавета не вышла. Зато после смерти отца спокойно и часто меняла любовников, тем спокойнее, что ни от одного не беременела. Помимо проблем с зачатием, склонность к промискуитету часто отличает жертв изнасилования в раннем возрасте. Надо сказать, что если между царевной и Петром I была кровосмесительная связь, то она в жизни первого императора России была не единственной. Он совратил также свою племянницу Екатерину Иоанновну, и с теми же последствиями: она пристрастилась к беспорядочным связям с мужчинами. Кроме отца, Елизаветы домогался ее племянник, царь Петр II. Ему было двенадцать, а ей - уже семнадцать, когда он, используя свою власть, добился доступа к постели тетки. Да она и практически не сопротивлялась. Скорее всего, потому, что ей нечего было уже терять. По крайне мере, племянник - это не отец.

3 Абатисса Адельгейда Когда княжну Евпраксию помолвили с маркграфом Штаденом, перед свадьбой ее несколько лет воспитывали в католическом монастыре. Наставницей Евпраксии была абатисса Адельгейда, сестра немецкого императора Генриха IV. После того, как Евпраксия стремительно овдовела, абатисса фактически свела девушку со своим братом, и они поженились. Семья Евпраксии была против этого брака, но не сумела убедить ее держаться от императора подальше. А между тем Генрих был известен как извращенец и насильник. Он давал насиловать своим приятелям первую жену и собственную сестру, ту самую Адельгейду, перед тем сам лишив ее девственности. Этот грех, скорее всего, Адельгейда в монастырь и ушла замаливать - заодно спасаясь от брата-насильника. Что побудило ее выдать императору воспитанницу? Скорее всего, желание отвлечь его внимание от себя. В результате Евпраксии пришлось перенести все то же, что некогда Адельгейде. Но ей помог вырваться из ада сын Генриха, принц Конрад, которого отец попытался привлечь к своим забавам. Они оба бежали в Рим и держались там друг друга. Хотя их подозревали в том, что они - любовники, Конрад был, скорее всего, действительно благочестив, а Евпраксия вряд ли могла смотреть на мужчин после того, что пережила. Остается вопрос, что довелось пережить двум дочерям императора, принцессам Агнессе и Адельгейде. Сдерживал ли он в их отношении свой интерес? Защитить их было некому.