ТОП-10 великих мам, которые оставили свой след в истории (Фото)

1 Мэри Уолстонкрафт За пять лет до того, как Мэри Уолстонкрафт опубликовала свой ранний феминистский трактат "В защиту прав женщин" в 1792 году, она издала свою первую книгу "Мысли об образовании дочерей". Сосредоточившись на теме, которая позже будет отражена в "В защите…", первая публикация Уолстонкрафт изложила её теории о воспитании женщин как разумных мыслителей, а не просто жён и матерей в процессе становления. В эпоху, когда брак в основном вращался вокруг богатства и собственности, а женщины пользовались небольшой автономией и немногими юридическими правами, её призыв к гендерному равенству был радикальным. К сожалению, у Мэри не было возможности (в 1797 году она умерла при родах) дать образование двум своим дочерям, Фанни и Мэри. Однако она передала свой писательский талант Мэри, которая в конце концов написала литературную жемчужину и классику ужасов "Франкенштейн, или Современный Прометей", прославившую Шелли на весь мир.

2 Мария Кюри Эве Кюри Лабуисс не часто видела свою мать дома. И это неудивительно, поскольку Мария Кюри стремительно шла к Нобелевской премии по химии 1911 года, которую она получила, когда её младшей дочери Эве было семь лет. Конечно, это была не единственная Нобелевская премия, которую она принесла домой. В 1903 году Кюри разделила Нобелевскую премию по физике со своим мужем Пьером, вместе с которым она выделила радиоактивные изотопы полония и радия. После того как в 1906 году Пьер был сбит насмерть конной повозкой, Кюри больше времени уделяла изучению радиоактивности, чем воспитанию Эвы и её старшей сестры Ирен, но её карьера явно произвела впечатление на обеих дочерей. Хотя Эва Кюри занималась скорее свободным искусством, чем наукой, в 1943 году она опубликовала бестселлер-биографию своей матери. Взрослая жизнь Ирен Кюри во многом повторяла жизнь её знаменитой матери: старшая дочь изучала радиоактивность вместе с Марией Кюри и разделила Нобелевскую премию по физике со своим мужем Фредериком Жолио в 1935 году. Ирен, как и её мать Мария, так же умерла от лейкемии, которая, как некоторые подозревают, была вызвана результатом их лабораторных взаимодействий с радиоактивными материалами.

3 Жозефина Бейкер Когда популярность Джозефины Бейкер начала убывать в 1950-х годах, она быстро нашла для себя новое занятие. В 1954 году, выступая в Копенгагене, танцовщица и стареющая икона красоты объяснила своё желание усыновить "пять маленьких мальчиков" со всего мира, чтобы символизировать расовое братство. А десять лет спустя в её доме во Франции, прозванном "Мировой столицей братства", это первоначальное желание превзошло себя, увеличившись до десяти мальчиков и двух девочек из разных стран: Японии, Финляндии, Колумбии, Франции, Алжира, Кот-д'Ивуара, Венесуэлы и Марокко. Бейкер в шутку называла своих этнически-эклектичных воспитанников "радужным племенем". В то время как Бейкер продолжала гастролировать и общаться с известными и влиятельными людьми, её муж, Джо Буллон, наблюдал за воспитанием детей в огромном замке, принадлежавшему им с супругой. Но несмотря на то, что это звучит как сказка, двенадцать детей спали вместе в одной комнате на чердаке и регулярно выставлялись на обозрение для туристов, с которых за просмотр взималась плата. К 1975 году, когда Джозефина Бейкер умерла, её муж уже давно покинул её. Она также потеряла замок в 1969 году из-за астрономических затрат на поддержание своего роскошного образа жизни и воспитание дюжины мальчиков и девочек, которые в итоге разбрелись по всему миру в различные школы-интернаты и лишь некоторые из них жили с Джо после того, как их выселили из замка.

4 Флоренс Оуэнс Томпсон В 1936 году Флоренс Оуэнс Томпсон невольно стала лицом Великой Депрессии. Именно тогда фотограф Доротея Ланж сделала чёрно-белую фотографию обеспокоенной Томпсон и передала её "Сан-Франциско Ньюс". Работая в правительственной администрации США по переселению, которая была сформирована для оказания помощи работникам фермерских хозяйств-мигрантов, Ланж столкнулась с Томпсон и её обездоленной семьей в лагере сборщиков гороха в Нипомо, штат Калифорния. Новостные каналы быстро начали переиздавать культовый портрет, позже названный "Мать-мигрант" как иллюстрацию жестокой нищеты, которая оставила Томпсон и других американцев на грани голода. В своих полевых заметках Ланж поведала рассказанную её историю о том, что женщина с фотографии и её семья, выживая, питались собранными с полей остатками овощей и птицами, которых удалось поймать её детям. К сожалению, на тот момент Ланж не удалось узнать имя этой женщины, и только в 1975 году Флоренс Оуэнс Томпсон публично назвала себя. Четыре года спустя фотограф Билл Ганзел разыскал Томпсон и её трёх дочерей, также показанных в "Матери-мигранте", которые едва пережили Великую Депрессию, сделав новый снимок, где они были голодные и пухлые от голода. Хотя Томпсон никогда не получала никакой прибыли от этой картины, федеральное правительство отправило ей почти десять тысяч килограммов продовольствия в лагерь сборщиков гороха вскоре после публикации снимка в 1936 году.

5 Кэтрин Марта Хоутон Хепберн Несмотря на то, что она не так знаменита, как её дочь-кинозвезда, Кэтрин Марта Хоутон Хепберн оставила после себя значительное наследство, когда умерла в 1951 году. Следуя лаконичному совету своей матери на смертном одре продолжить образование, Хепберн получила степень бакалавра политических наук и истории в 1899 году и степень магистра химии и физики в 1900 году - оба из колледжа Брин-Мор, что было необычным академическим достижением для женщины в то время. Менее чем через десять лет она стала активной суфражисткой, пикетируя право женщин голосовать, а затем отстаивая доступ к контролю над рождаемостью. После установления дружбы с основателем Planned Parenthood Маргарет Сэнгер, Хепберн помогла лоббировать правительство США, чтобы ослабить свои ограничения на клиники контроля рождаемости и сексуальное образование, работая с Национальным комитетом по федеральному законодательству для контроля рождаемости в 1930-х годах. Тогда контроль над рождаемостью и права на аборты были ещё более противоречивыми, чем сегодня, но Хепберн была равнодушна к непопулярности её политики в отношении контроля над рождаемостью и обвинениям в моральной порочности, которые критики бросали ей вслед.

6 Роза Кеннеди Долгая жизнь Роуз Кеннеди была во власти политики от начала до конца. Матриарх самой политической династии Америки с тремя сыновьями, которые поднялись на видное место в правительстве США, она выросла в то время как её отец, Джон Ф. "Хани Фитц" Фитцджеральд, служил конгрессменом, а затем мэром Бостона в начале 1900-х гг. Когда она вырастила свою собственную большую семью из девяти детей, Роза Кеннеди подошла к своим материнским обязанностям почти как менеджер спортивной команды, ведя детализированные записи обо всём, начиная от посещения стоматолога детьми и заканчивая их размерами обуви. В календаре 1936 года Кеннеди записала: "Я смотрела на воспитание детей как на профессию". В знак признания её благочестивой католической веры и материнской заботы Ватикан в 1951 году присвоил ей титул "Папская графиня". Достигнув 104-летнего возраста, Кеннеди пережила четырёх из своих девяти детей, все они погибли при трагических обстоятельствах. Её старший сын Джозеф погиб во время Второй мировой войны в 1944 году, а дочь Кэтлин погибла в авиакатастрофе четыре года спустя. Джон и Роберт были убиты в 1963 и 1968 годах соответственно.

7 Ма Баркер Аризона Донни Кларк родилась в 1872 году в Спрингфилде, штат Миссури, но, когда она умерла в перестрелке с ФБР в 1935 году, она стала Баркер "Ма". У Ма и её мужа Джорджа Баркера было четверо сыновей - Герман, Ллойд, Фред и Артур, которые начинали как преступники, а затем начали преступную группировку, путешествуя по Среднему Западу, совершая ограбления почтовых отделений и банков в 1920-1930-е годы. После многих лет, когда её сыновья сидели в тюрьме и уклонялись от арестов, ФБР наконец настигло Ма и Фреда в 1935 году, скрывающихся во Флориде, и пара пошла вниз с оружием в руках. ФБР ранее назвало Ма Баркер "общественным врагом женского пола" за её предполагаемое участие в подготовке преступных эскапад её сыновей и уклонение от сотрудников правоохранительных органов. Из-за потенциальной спорности убийства 63-летней женщины директор ФБР Дж. Эдгар Гувер помог создать общественный образ Ма Баркер как вдохновителя злодеяний её сыновей. Последующие сообщения от аффилированных членов банды позже дискредитировали это изображение, утверждая, что мальчики отправили Ма в кино во время своих преступных схем. Тем не менее, Баркер остаётся увековеченной как любящая преступления мама, которая умерла с автоматом в левой руке.

8 Коретта Скотт Кинг Когда лидер движения "За гражданские права" Мартин Лютер Кинг-младший был убит в Мемфисе, штат Теннесси, в 1968 году трагедия оставила Коретту Скотт Кинг с двумя непосильными ношами. После смерти мужа вдова Кинг сразу же стала матерью-одиночкой четырёх детей - Иоланды, Мартина, Декстера и Бернис, а также факелоносцем общенационального движения за расовое равенство своего покойного супруга. По сравнению с Джеки Кеннеди, которая точно так же овдовела в 1963 году, Кинг уравновешивала общественную жизнь путешествиями и выступлениями, сохраняя при этом домашнюю жизнь для своих детей. Тем временем она успешно лоббировала Конгресс США, чтобы установить федеральный праздник в память о жизни и работе её мужа, который президент Рональд Рейган подписал в 1983 году. А вернувшись в Атланту, она основала Центр Кинга, чтобы продвигать тип ненасильственных социальных изменений, которые так славно поддерживал Мартин Лютер Кинг-младший. После смерти Коретты Скотт Кинг в 2006 году её дети ссорились из-за контроля над наследием своей семьи и Центром Кинга, что вызвало критику. Тем не менее, каждый третий понедельник января, зарезервированный для дня МЛК, является свидетельством неустанной приверженности этой жены и матери правам человека и неизгладимого отпечатка её мужа в истории.

9 Индира Ганди Ещё до того, как она стала премьер-министром Индии, Индира Ганди, казалось, ценила свою бурно развивающуюся политическую карьеру - чему способствовал её тогдашний отец премьер-министр Джавахарлал Неру – больше, чем сохранение своего брака. В марте 1942 года двадцатичетырёхлетняя девушка вышла замуж за Фероза Ганди, и в последующие четыре года у них родилось два сына, Раджив и Санджай. Но союз ухудшился, поскольку Индира посвятила большую часть своего времени оказанию помощи своему отцу-вдовцу, который стал первым премьер-министром Индии после того, как страна объявила о своей независимости от Великобритании в 1947 году. Но даже несмотря на то, что Ганди не нравилась роль жены, она объединила свои политические и материнские роли, готовя своего младшего сына Санджая в качестве своего преемника и главного политического советника в течение трёх последовательных сроков её пребывания на этом посту с 1966 по 1977 год. Однако вскоре после того, как она была избрана на четвёртый срок, Санджай погиб в авиакатастрофе 1980 года. Отчасти из-за такого кумовства Ганди оставила после себя грязное наследие, когда её убили в 1984 году. Кроме того, в середине 70-х годов она отложила выборы, заключила в тюрьму оппонентов и ограничила гражданские свободы, чтобы помешать индийскому Высокому суду приостановить её политическое участие в качестве наказания за фальсификацию выборов. В ночь перед тем, как она была застрелена, Ганди пророчески сказала толпе: "Если я умру сегодня, каждая капля моей крови оживит нацию". Её старший сын, Раджив Ганди, был тогда избран подавляющим большинством голосов, как и хотела бы его мать.