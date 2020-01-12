Коко Шанель: 14 знаменитых цитат французского модельера

1 "Для того чтобы быть незаменимой, нужно всегда быть разной".

2 "Мода не просто вопрос одежды. Мода витает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею. Она и в небе, и на дороге".

3 "Природа дает вам лицо, которое вы имеете в двадцать. Жизнь формирует лицо, которое вы имеете в тридцать. Но в пятьдесят вы получаете то лицо, которое вы заслуживаете".

4 "Мода проходит, стиль остается".

5 ""Куда нужно наносить духи?" - как-то спросила меня молодая женщина. "Всюду, куда бы вам хотелось, чтобы вас поцеловал мужчина", - сказала я".

6 "Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет".

7 "Оденьтесь плохо, и запомнят вашу одежду; оденьтесь безупречно, и запомнят женщину".

8 "Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок - хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы".

9 "Нет никакого времени для скуки и однообразия. Есть время для работы. И есть время для любви".

10 "Одеться Шахерезадой легко, подобрать маленькое черное платье трудно".

11 "Элегантность - не прерогатива молодежи, это прерогатива тех, кто держит в своих руках их будущее".

12 "Если человек говорит плохо обо всех женщинах, это, как правило, означает, что он был сожжен одной из них".

13 "Некоторые люди думают, что роскошь является противоположностью бедности. Это не так. Это противоположность вульгарности".