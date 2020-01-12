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Коко Шанель: 14 знаменитых цитат французского модельера

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Коко Шанель: 14 знаменитых цитат французского модельера
13:03 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Интересные фразы про жизнь и моду с уст удивительной женщины.

  • 1

    "Для того чтобы быть незаменимой, нужно всегда быть разной".

  • 2

    "Мода не просто вопрос одежды. Мода витает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею. Она и в небе, и на дороге".

  • 3

    "Природа дает вам лицо, которое вы имеете в двадцать. Жизнь формирует лицо, которое вы имеете в тридцать. Но в пятьдесят вы получаете то лицо, которое вы заслуживаете".

  • 4

    "Мода проходит, стиль остается".

  • 5

    ""Куда нужно наносить духи?" - как-то спросила меня молодая женщина. "Всюду, куда бы вам хотелось, чтобы вас поцеловал мужчина", - сказала я".

  • 6

    "Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет".

  • 7

    "Оденьтесь плохо, и запомнят вашу одежду; оденьтесь безупречно, и запомнят женщину".

  • 8

    "Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок - хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы".

  • 9

    "Нет никакого времени для скуки и однообразия. Есть время для работы. И есть время для любви".

  • 10

    "Одеться Шахерезадой легко, подобрать маленькое черное платье трудно".

  • 11

    "Элегантность - не прерогатива молодежи, это прерогатива тех, кто держит в своих руках их будущее".

  • 12

    "Если человек говорит плохо обо всех женщинах, это, как правило, означает, что он был сожжен одной из них".

  • 13

    "Некоторые люди думают, что роскошь является противоположностью бедности. Это не так. Это противоположность вульгарности".

  • 14

    "Мода стала шуткой. Дизайнеры забыли, что внутри платья есть женщины. Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, сесть в машину, не порвав платья! Одежда должна быть естественной формы".

"Модная икона": удивительная трансформация стиля Виктории Бекхэм (Фото)

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Цитаты, Высказывания, Коко Шанель, Французский модельер.
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