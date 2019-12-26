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"Модная икона": удивительная трансформация стиля Виктории Бекхэм (Фото)

Смотрите фото (38)
"Модная икона": удивительная трансформация стиля Виктории Бекхэм (Фото)
11:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Еще в 90-х годах никто и представить не мог, что когда-нибудь яркая и дерзкая "перчинка" из Spice Girls станет примером для подражания.

  • 1

    Сейчас Виктория Бекхэм - светская львица, дизайнер и просто элегантная женщина. Однако имидж главной модницы сформировался далеко не сразу: для это потребовалась вся жизнь. Предлагаем вам проследить за эволюцией Вики, начиная от 90-х годов до сегодняшнего дня.

    Так Виктория Бекхэм (тогда еще Адамс) выглядела в детстве. Семья девочки жила в достатке, но сама Вики стыдилась этого богатства и просила отца не высаживать ее возле школы на своем Rolls Royce. В частности, именно из-за этого Викторию недолюбливали в школе - в одном из интервью она призналась, что всегда была объектом насмешек и запугиваний.

  • 2

    Со временем Виктория решила, что обязательно станет знаменитой. Родители отдали девочку в Jason Theatre School, а позже в колледж Laine Theatre Arts, где она изучала танцы. В то время Вики стала участницей своего первого музыкального коллектива - Persuasion.

  • 3

    В 1994 году Виктория присоединилась к женской группе Spice Girls, и это было очень удачным ее решением. Коллектив быстро прославился, их синглы неоднократно занимали первые места в музыкальных чартах, а сами участницы - стали известны по всему миру.

  • 4

    Тогда Виктория Адамс получила прозвище Posh Spice, что в переводе на русский означает Шикарная Перчинка. А все потому, что выглядела девушка ярко и экстравагантно. В то время Вики предпочитала короткие кожаные платья, стразы, меха, блестки и обувь на каблуках. Кто бы мог подумать, что со временем ее вкусы так изменятся!

  • 5

    Вики в 1994 году. Тогда она просто обожала яркий макияж и коричневую помаду. И об укладке не особо беспокоилась…

  • 6

    Через два года не изменилось ничего, кроме прически. Предпочтения в макияже у девушки остались прежними.

  • 7

    В 1997 году мир увидел дерзкую Вики.

  • 8

    Тогда же она решилась обрезать челку и отказаться от темных помад.

  • 9

    В 1998 начались эксперименты Виктории со цветом волос. Posh Spice стала жгучей брюнеткой.

  • 10

    В 1999 у Вики была "модная" рваная стрижка. Геля на свою укладку певица, явно, не жалела.

  • 11

    В 2000-м эксперименты продолжились: Вики сделала мелирование на своей короткой прическе.

  • 12

    В том же году она удивила фанатов пышной копной нарощенных волос и образом секси-дивы.

  • 13

    А в 2001 Виктория Бекхэм носила, пожалуй, самую странную за всю свою жизнь прическу - торчащее во все стороны каре.

  • 14

    Казалось бы, что еще можно придумать? А вот что! Сетка, белые пряди, розовые тени, стразы и бандана!

  • 15

    В 2002 году Виктория слегка "остепенилась" в выборе одежды и макияжа. Возможно, такое влияние на девушку оказалось рождение второго ребенка.

  • 16

    В 2003 году Виктория снова нарастила волосы и начала пользоваться бежевым блеском для губ.

  • 17

    В 2004 Бекхэм сделала мелирование.

  • 18

    Дополняла свой образ Вики ярко-красной помадой и сексуальным декольте.

  • 19

    На этом фото Виктория в 2005, и стоит сказать, что сейчас светская львица выглядит гораздо моложе. Не самый удачный выбор макияжа.

  • 20

    Успела Вики даже побывать блондинкой. К счастью, не долго.

  • 21

    В 2006 Виктория Бекхэм сделала свое культовое каре. Долгое время эта прическа являлась "визитной карточкой" знаменитости.

  • 22

    Однако до идеала было еще очень далеко - периодически Вики делала эксперименты со своей внешностью, меняя прическу или макияж.

  • 23

    В 2007 Виктория снова вернулась к каре и сделала модное окрашивание, которое и сейчас пользуется большой популярностью.

  • 24

    Но вот, в том же году Бекхэм внезапно становится платиновой блондинкой и шокирует публику своим декольте.

  • 25

    А в 2008 стилист Вики совсем подкачал, превратив ее в "тетю Мотю".

  • 26

    Долго в таком образе девушка ходить не стала. Уже скоро она перекрасилась в черный и снова вернулась к короткой стрижке.

  • 27

    Вики в 2008 году с модным тогда макияжем "смоки".

  • 28

    Впрочем, увлекаться модными трендами так сильно тоже не стоит…

  • 29

    Бекхэм в 2010. Именно тогда в ее образе начал "вырисовываться" особый стиль.

  • 30

    В 2011 придраться к внешности Виктории было практически невозможно.

  • 31

    В 2012 Виктория, наконец, нашла идеальную прическу.

  • 32

    С каждым новым выходом в свет образ Вики становился все лучше и лучше.

  • 33

    Небрежная прическа и акцент на глаза - то, что идеально подходит Виктории.

  • 34

    В 2015 Вики снова с длинными волосами, но больше никаких смелых экспериментов.

  • 35

    Бекхэм в 2016 году. Стильный и лаконичный лук.

  • 36

    Как хорошо, что яркие наряды Бекхэм со временем сменились на это.

  • 37

    И, наконец, Виктория Бекхэм в 2018 году. Снимок сделан на церемонии People’s Choice Awards, где Вики вручили награду "Модная икона года".

Сногсшибательные модели, которые кардинально изменили мир моды (Фото)

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Факты, Виктория Бекхэм, Биография, Британский дизайнер.
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