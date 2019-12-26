"Модная икона": удивительная трансформация стиля Виктории Бекхэм (Фото)

1 Сейчас Виктория Бекхэм - светская львица, дизайнер и просто элегантная женщина. Однако имидж главной модницы сформировался далеко не сразу: для это потребовалась вся жизнь. Предлагаем вам проследить за эволюцией Вики, начиная от 90-х годов до сегодняшнего дня. Так Виктория Бекхэм (тогда еще Адамс) выглядела в детстве. Семья девочки жила в достатке, но сама Вики стыдилась этого богатства и просила отца не высаживать ее возле школы на своем Rolls Royce. В частности, именно из-за этого Викторию недолюбливали в школе - в одном из интервью она призналась, что всегда была объектом насмешек и запугиваний.

2 Со временем Виктория решила, что обязательно станет знаменитой. Родители отдали девочку в Jason Theatre School, а позже в колледж Laine Theatre Arts, где она изучала танцы. В то время Вики стала участницей своего первого музыкального коллектива - Persuasion.

3 В 1994 году Виктория присоединилась к женской группе Spice Girls, и это было очень удачным ее решением. Коллектив быстро прославился, их синглы неоднократно занимали первые места в музыкальных чартах, а сами участницы - стали известны по всему миру.

4 Тогда Виктория Адамс получила прозвище Posh Spice, что в переводе на русский означает Шикарная Перчинка. А все потому, что выглядела девушка ярко и экстравагантно. В то время Вики предпочитала короткие кожаные платья, стразы, меха, блестки и обувь на каблуках. Кто бы мог подумать, что со временем ее вкусы так изменятся!

5 Вики в 1994 году. Тогда она просто обожала яркий макияж и коричневую помаду. И об укладке не особо беспокоилась…

6 Через два года не изменилось ничего, кроме прически. Предпочтения в макияже у девушки остались прежними.

7 В 1997 году мир увидел дерзкую Вики.

8 Тогда же она решилась обрезать челку и отказаться от темных помад.

9 В 1998 начались эксперименты Виктории со цветом волос. Posh Spice стала жгучей брюнеткой.

10 В 1999 у Вики была "модная" рваная стрижка. Геля на свою укладку певица, явно, не жалела.

11 В 2000-м эксперименты продолжились: Вики сделала мелирование на своей короткой прическе.

12 В том же году она удивила фанатов пышной копной нарощенных волос и образом секси-дивы.

13 А в 2001 Виктория Бекхэм носила, пожалуй, самую странную за всю свою жизнь прическу - торчащее во все стороны каре.

14 Казалось бы, что еще можно придумать? А вот что! Сетка, белые пряди, розовые тени, стразы и бандана!

15 В 2002 году Виктория слегка "остепенилась" в выборе одежды и макияжа. Возможно, такое влияние на девушку оказалось рождение второго ребенка.

16 В 2003 году Виктория снова нарастила волосы и начала пользоваться бежевым блеском для губ.

17 В 2004 Бекхэм сделала мелирование.

18 Дополняла свой образ Вики ярко-красной помадой и сексуальным декольте.

19 На этом фото Виктория в 2005, и стоит сказать, что сейчас светская львица выглядит гораздо моложе. Не самый удачный выбор макияжа.

20 Успела Вики даже побывать блондинкой. К счастью, не долго.

21 В 2006 Виктория Бекхэм сделала свое культовое каре. Долгое время эта прическа являлась "визитной карточкой" знаменитости.

22 Однако до идеала было еще очень далеко - периодически Вики делала эксперименты со своей внешностью, меняя прическу или макияж.

23 В 2007 Виктория снова вернулась к каре и сделала модное окрашивание, которое и сейчас пользуется большой популярностью.

24 Но вот, в том же году Бекхэм внезапно становится платиновой блондинкой и шокирует публику своим декольте.

25 А в 2008 стилист Вики совсем подкачал, превратив ее в "тетю Мотю".

26 Долго в таком образе девушка ходить не стала. Уже скоро она перекрасилась в черный и снова вернулась к короткой стрижке.

27 Вики в 2008 году с модным тогда макияжем "смоки".

28 Впрочем, увлекаться модными трендами так сильно тоже не стоит…

29 Бекхэм в 2010. Именно тогда в ее образе начал "вырисовываться" особый стиль.

30 В 2011 придраться к внешности Виктории было практически невозможно.

31 В 2012 Виктория, наконец, нашла идеальную прическу.

32 С каждым новым выходом в свет образ Вики становился все лучше и лучше.

33 Небрежная прическа и акцент на глаза - то, что идеально подходит Виктории.

34 В 2015 Вики снова с длинными волосами, но больше никаких смелых экспериментов.

35 Бекхэм в 2016 году. Стильный и лаконичный лук.

36 Как хорошо, что яркие наряды Бекхэм со временем сменились на это.