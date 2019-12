Сногсшибательные модели, которые кардинально изменили мир моды (Фото)

10

Дженис Дикинсон

Вы наверняка когда-нибудь видели на MTV передачу "Модельная школа ведьмы Дженис" — скандалисткой-хозяйкой модельной школы как раз и была та самая Дженис Дикинсон, первая самопровозглашенная супермодель. В конце семидесятых в интервью Entertainment Tonight она заявила: "I’m a supermodel, honey, and you will refer to me as a supermodel and you will start a supermodel division!" Так и вышло. Правда, буйный нрав и страсть к пластической хирургии к двухтысячным уже изменили лицо Дженис почти до неузнаваемости.