Сногсшибательные модели, которые кардинально изменили мир моды (Фото)

1 Довима Красивое имя Довима будущая модель еще маленькой девочкой составила из первых слогов своего совсем не аристократического имени Дороти Вирджиния Маргарет Джуба. Так она подписывала свои рисунки. 8 лет ей пришлось провести в постели из-за ревматизма, а в 18 ее признали здоровой, и она пошла продавать леденцы и учиться в художественной школе. Однажды модельный скаут поймал ее у лифта — и Довима начала сниматься для Glamour, Vogue, Harper’s Bazaar и других модных журналов. Весь мир был очарован ее загадочным взглядом, тонкой талией и удивительной способностью перевоплощаться — особенно ее полюбил Кристиан Диор. Самым знаменитым снимком модели стала фотография "Довима со слонами", снятая Ричардом Аведоном. В 1959 году Довима ушла из модельного бизнеса — решение пришло неожиданно, во время съемки для Harper’s. Довима сказала Ричарду Аведону: "Это моя последняя съемка" — и, отработав, ушла.

2 Дориан Ли Дориан Ли всегда была умной и серьезной девочкой — школу закончила в 15 лет, получила диплом бакалавра по машиностроению, во время Второй мировой принимала участие в конструировании самолетных крыльев, потом стала копирайтером в рекламном агентстве… В модельный бизнес она пришла в 27 лет, имея уже двух детей. И первой же ее модельной работой стала обложка Harper’s Bazaar — для кого-то вершина карьеры, а для нее только начало. Она, несмотря на свой невысокий рост (всего 165 см), снималась для всех модных журналов, а в 35 лет стала лицом косметической марки Revlon. В 1980 году Дориан опубликовала автобиографию "Девушка, которая смогла все", а умерла в 2008-м, пережив двоих из своих уже пяти детей.

3 Верушка Верушка — идеальный пример женщины, которая придумала себя сама, настоящая живая легенда. В этом году она выпустила свою автобиографию, и этой книгой зачитываются не только модники, но и все любители хорошей литературы — ее истории позавидовал бы сам Сальвадор Дали, известный мистификатор. Изменив имя (успеха в модельном бизнесе под именем Вера фон Лендорф добиться у нее не получилось, зато загадочная Верушка людей зацепила), придумав себе легенду, она сразу стала звездой. Инопланетное лицо, высокий рост (183 сантиметра!), замкнутый характер — то, что раньше казалось недостатками, Верушка сумела превратить в свои достоинства, добавив невероятную пластичность и харизму. Перед камерой Вера могла легко стать другим человеком и не только — ей случалось ради снимков превращаться в камень, животное, мужчин-рэперов и просто сливаться со стенами, полностью мимикрируя под окружающий мир.

4 Джин Шримптон До того как стать легендой "свингующего Лондона" и встретить фотографа Дэвида Бэйли, Джин Шримптон почти не снималась в журналах, только в рекламе — например, рекламировала кукурузу. Даже став звездой и украсив своим прекрасным лицом обложки всех главных модных журналов, Джин оставалась такой же простой и очаровательной — не любила наряжаться, сама вязала себе свитера и могла запросто появиться на скачках без чулок, перчаток и шляпки, что по тем временам считалось поступком скандальным. А поклонники любовно прозвали ее Креветочкой из-за смешной фамилии.

5 Наоми Симс Наоми Симс называют первой чернокожей супермоделью — первые ее попытки начать карьеру модели провалились, тогда в мире расовые предрассудки были еще очень сильны. Модельные агентства и журналы отказывались сотрудничать с нею из-за цвета ее кожи, но ей удалось убедить фотографа Госту Петерсона снять ее на обложку модного приложения New York Times Magazine, и после этого настойчивую Наоми наконец признали. Она появлялась на обложках Cosmopolitan, Life и других крупных журналов, но в 1973 году разочаровалась в модельном бизнесе и ушла.

6 Твигги Знаменитая девочка-тростинка по имени Лесли Хорнби в далеких 60-х своим появлением ввела в моду худобу, короткие стрижки, большие глаза и ресницы — паучьи лапки. Стала символом своего десятилетия и образцом для подражания даже для современных худеющих девочек — не зря анорексию называют синдромом Твигги. Хотя сама Лесли до встречи с парикмахером Леонардо, который "открыл" ее и сделал лицом своего салона красоты, дав старт стремительной карьере модели, себя красивой не считала и от своей худобы очень страдала. Карьеру Твигги завершила уже в 1970 году, проработав всего пять ярких лет — но модной иконой осталась до сих пор.

7 Дониель Луна Ничто в детстве Дониель не предвещало успешного будущего — начиная от обычного и совершенно не подходящего ей имени и заканчивая неблагополучной семьей. Будущую модель тогда звали Пегги Энн Фриман, и жила она с матерью, убившей своего пьющего мужа и видевшей дочь в лучшем случае медсестрой. Но Луна сбежала в большой город, поменяла имя и стала настоящей звездой — а в 1966 году и первой чернокожей моделью на обложке Vogue. Этот год авторитетный журнал Time даже назвал The Luna Year.

8 Лорен Хаттон Американка Лорен Хаттон стала первой моделью, превратившей щербинку между зубов в изюминку — это теперь мы восхищаемся Роузи Хантингтон-Уайтли и Ларой Стоун, тогда агенты уговаривали Лорен исправить этот "недостаток". Но она отказалась и не прогадала: вскоре ее заметила Диана Вриланд, легендарный редактор американского Vogue, и это стало началом долгого сотрудничества модели с журналом. В итоге на обложке Vogue Хаттон появилась более 25 раз! В 1974 году она заключила один из первых в истории миллионных модельных контрактов — с Revlon и была их лицом до своего сорокалетия. Она продолжает сниматься до сих пор: в 2008 году Лорен Хаттон в возрасте 68 лет стала лицом Mango, в 2011 году снялась в рекламной кампании H&M.

9 Иман Этой сомалийской красавицей восхищался сам Ив Сен-Лоран, который называл ее женщиной своей мечты. Американский дизайнер Майкл Корс считает ее "иконой на все времена". Ею проникся и эксцентричный король музыки Дэвид Боуи, с которым они счастливо женаты. Трудно поверить, что когда-то Иман и не думала, что станет моделью — она училась на политолога и собиралась делать политическую карьеру, а сниматься согласилась только для того, чтобы оплачивать обучение. Ей пришлось доказывать модному миру, что она не просто неотесанная оборванка, как считали многие. В начале карьеры, например, в агентстве к ней приставили переводчика, уверенные, что она не понимает английского — хотя Иман знала целых пять языков. Сейчас она успешная бизнес-вумен, основательница собственной косметической марки для женщин с разными цветами кожи, дизайнер аксессуаров и даже писательница.

10 Дженис Дикинсон Вы наверняка когда-нибудь видели на MTV передачу "Модельная школа ведьмы Дженис" — скандалисткой-хозяйкой модельной школы как раз и была та самая Дженис Дикинсон, первая самопровозглашенная супермодель. В конце семидесятых в интервью Entertainment Tonight она заявила: "I’m a supermodel, honey, and you will refer to me as a supermodel and you will start a supermodel division!" Так и вышло. Правда, буйный нрав и страсть к пластической хирургии к двухтысячным уже изменили лицо Дженис почти до неузнаваемости.

11 Джиа Каранджи Печальная история Джии Каранджи, наверное, знакома вам по фильму "Джиа" с Анджелиной Джоли в главной роли — хотя истории успеха, обрывающиеся из-за наркотиков, вполне обычны для модельного бизнеса. Ее внешность была нетипичной для модели того времени, в почете были холодные блондинки, но умение Джии перевоплощаться, всегда быть разной быстро вывело ее на вершину. Самой знаменитой, "сильной" работой Джии Каранджи считается обложка Cosmopolitan, на которой модель позирует в желтом купальнике.

12 Наоми Кэмпбелл "Черную пантеру" Наоми Кэмпбелл во всем мире знают не только из-за ее модельных заслуг, но и из-за буйного нрава — Наоми кидается телефонами, бросается в драки, а потом отрабатывает наказания за уборкой улиц. Но нельзя забывать о модельных заслугах Кэмпбелл — она настоящая модная легенда. Хотя в модном бизнесе ей приходилось сложнее, чем остальным супермоделям 90-х, — расовая дискриминация в моде была еще довольно сильна. Например, от первой обложки британского Vogue с чернокожей моделью (Дониель Луна) до второй, с Наоми Кэмпбелл, прошло 30 лет. А для того, чтобы Наоми поставили на обложку французского Vogue, потребовалась помощь Ива Сен-Лорана — он пригрозил редакции прекратить сотрудничать с ними, если они и дальше продолжат отказываться снимать темнокожих моделей.

13 Кристи Тарлингтон Знаменитый слоган "Все в восторге от тебя — а ты от Maybelline" появился благодаря Кристи Тарлингтон — ну серьезно, как можно не быть от нее в восторге? Ее контракт с косметической маркой стал одним из самых дорогих для 90-х — за 12 съемочных дней каждый год она получала 800 тысяч долларов. Кристи появилась более чем на 500 обложках, работала со множеством модных домов, но больше всех подружилась с Calvin Klein — она много лет снималась в их рекламных кампаниях и в 2013 году снова была приглашена в качестве главной модели. Со времен "эпохи супермоделей", как называют 90-е, ни лицо Кристи, ни ее тело, несмотря на возраст, практически не изменились.

14 Синди Кроуфорд "Девушка с родинкой над верхней губой" — так называли Синди в начале ее модельного пути, именно родинка была и остается ее главным опознавательным знаком. Хотя ни родители будущей супермодели, ни ее сестры и подумать не могли, что прославится из всего семейства красавиц именно Синди, ведь ее в семье считали гадким утенком. Но в 16 лет девушку заметил фотограф местной газеты, а в 17 она уже была моделью звездного агентства Elite. В начале карьеры Синди называли Baby Gia, сравнивая с Джией Каранджи — но она оказалась благоразумней и сейчас жива и здорова, воспитывает детей и занимается благотворительностью.

15 Клаудиа Шиффер Красавица-блондинка Клаудиа Шиффер свой образ, кажется, позаимствовала у Брижит Бардо — хотя кинокарьера Клаудии такой же захватывающей и не была, а известный фильм с ее участием только один, "Реальная любовь". Зато с модельной карьерой у Клаудии Шиффер все сложилось идеально: в ночном клубе она познакомилась с директором модельного агентства Metropolitan, потом переехала в Париж, снялась на обложку ELLE, стала работать с Chanel — и понеслось.

16 Линда Евангелиста Карьера Линды Евангелисты началась еще в детстве, когда маленькая Линда участвовала в детских конкурсах красоты — а главным стартом для нее стал конкурс Miss Teenage Niagara 1988. Там юную "Мисс Ниагара" заметили, и уже вскоре она переехала в Нью-Йорк, подружилась с фотографом Питером Линдбергом и сделала свою знаменитую короткую стрижку. В ее активе уже более 600 журнальных обложек, и она по-прежнему продолжает сниматься, хотя уже и не так часто.